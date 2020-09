Η Δούκισσα του Κέιμπριτζ επέλεξε τις 100 κορυφαίες φωτογραφίες για τη διαδικτυακή έκθεση «Hold Still»

Μετά από μήνες αναμονής (και 31.000 συμμετοχές από το βρετανικό κοινό), η Δούκισσα του Κέιμπριτζ έκανε την τελική επιλογή φωτογραφιών για την έκθεση Hold Still που είναι διαθέσιμη για το κοινό στον ιστότοπο της National Portrait Gallery.

Σχεδιασμένη έτσι ώστε να «συλλάβει και να τεκμηριώσει το πνεύμα, τη διάθεση, τις ελπίδες, τους φόβους και τα συναισθήματα του έθνους» κατά τη διάρκεια του lockdown, η έκθεση συγκεντρώνει 100 δυνατές ερασιτεχνικές λήψεις που δείχνουν από κουρέματα στο σπίτι έως αίθουσες διδασκαλίας, εξαντλημένους υπαλλήλους του NHS εν ώρα καθήκοντος, μέχρι αφοσιωμένους ταχυδρόμους που φορούν κοστούμια υπερηρώων, συνταξιούχους που μιλάνε με βιντεοκλήση στα εγγόνια τους και μητέρες που κοιμίζουν τα νεογέννητα μωρά τους. Δύσκολα θα μπορέσετε να συγκρατήσετε τα δάκρυα σας βλέποντας αυτά τα υπέροχα πορτρέτα.

Ακόμα και η βασίλισσα φαίνεται πως συγκινήθηκε πολύ από τις φωτογραφίες, στέλνοντας μια επιστολή στους φιναλίστ (φυσικά σε επιστολόχαρτο με το οικόσημο του Μπαλμόραλ).

«Με μεγάλη χαρά είδα μια σειρά από πορτρέτα που έφτασαν στις τελικές 100 εικόνες για το φωτογραφικό πρότζεκτ Hold Still» έγραψε η Ελισάβετ. «Η Δούκισσα του Κέιμπριτζ και εγώ βρήκαμε εμπνευσμένες τις φωτογραφίες που έχουν καταγράψει την ανθεκτικότητα του βρετανικού λαού σε μια τόσο δύσκολη στιγμή, είτε πρόκειται για την προβολή εργαζομένων στην πρώτη γραμμή, ως αναγνώριση του συλλογικού πνεύματος, είτε την εμφάνιση των προσπαθειών μεμονωμένων ατόμων που υποστηρίζουν αυτούς που έχουν ανάγκη. Η Δούκισσα του Κέιμπριτζ και εγώ στέλνουμε τις καλύτερες ευχές μας και συγχαρητήρια σε όλους όσοι υπέβαλαν συμμετοχή».

Δείτε παρακάτω 20 εικόνες από το Hold Still και μετά επισκεφθείτε τον ιστότοπο της National Portrait Gallery για να απολαύσετε ολόκληρο το πρότζεκτ. — Ν.Γ.

"Dadi’s Love" από τη Simran Janjua: «Αυτή η φωτογραφία, που τραβήχτηκε στις 20 Ιουνίου 2020, αποτυπώνει την αγάπη και τη σύνδεση κατά τη διάρκεια του lockdown. Δείχνει τη νύφη μου με τη γιαγιά της (dadi στα Ινδικά) να συναντιούνται μετά από μήνες. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα το βάθος της αγάπης που νιώθουν η μία για την άλλη». © The Duke and Duchess of Cambridge/Kensington Palace/National Portrait Gallery

"Over The Rainbow" του Chris Taylor. © The Duke and Duchess of Cambridge/Kensington Palace/National Portrait Gallery

"Glass Kisses" από τον Steph James Cowfold, West Sussex: O ενός έτους γιος μου και η 88χρονη προγιαγιά του. Τράβηξα αυτήν τη φωτογραφία όταν πήγα να της αφήσω κάποια ψώνια. © The Duke and Duchess of Cambridge/Kensington Palace/National Portrait Gallery

"One Team" των Matt Utton και Jennifer O’Sullivan: «Αυτή είναι μια φωτογραφία της Jen και της μικρής της κόρης, της Florence. Η Jen δούλευε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και η Florence λατρεύει να ντύνεται σαν τη μαμά της. Η Jen περιέγραψε αυτή τη φωτογραφία ως ένα από τα πιο πολύτιμα αντικείμενά της, γιατί αντιπροσωπεύει μια υπέροχη στιγμή σε μια δύσκολη κατά τ' άλλα περίοδο, τόσο συναισθηματικά όσο και πνευματικά. Είναι σαφές από αυτήν τη φωτογραφία πόσο αγαπούν η μία την άλλη και είναι πραγματικά μια ομάδα». © The Duke and Duchess of Cambridge/Kensington Palace/National Portrait Gallery

"Gimba The Ward Host" του Hassan Akkad: «Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, εγγράφηκα για να εργαστώ ως καθαριστής σε ένα θάλαμο Covid-19 στο τοπικό νοσοκομείο, το Whipps Cross. Μέσα σε λίγες μέρες, η Gimba, η υπεύθυνη της πτέρυγας, με αποκαλούσε γιο της. Παρατήρησα ότι της άρεσε να τρώει ρύζι. Η Gimba μετανάστευσε από τη Νιγηρία στη Βρετανία και εργάζεται στο νοσοκομείο για πάνω από μια δεκαετία, κάνοντας δύο ώρες κάθε μέρα για να φτάσει στη δουλειά. Την ημέρα που τραβήχτηκε η φωτογραφία, η Gimba έλαβε άσχημα νέα από τη Νιγηρία ότι η μητέρα της είχε αρρωστήσει και είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η Gimba έκλαιγε όλη την ημέρα και ήταν λυπημένη που δεν μπορούσε να πάει σπίτι της για να δει τη μητέρα της και να τη φροντίσει λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αρνήθηκε να πάρει άδεια, λέγοντας: "Πρέπει να ταΐσω τους ασθενείς μου". Τράβηξα αυτήν τη φωτογραφία ενώ η Gimba έτρωγε μεσημεριανό στο δωμάτιο του προσωπικού, αφού ετοίμασε γεύματα και για τους 18 ασθενείς Covid-19 στο θάλαμο μας. Έφαγε κοτόπουλο με ρύζι». © The Duke and Duchess of Cambridge/Kensington Palace/National Portrait Gallery "Long-Awaited Cuddle" της Lesley Garven: «Έχοντας χωριστεί από τα εγγόνια της για τρεις μήνες, έφτιαξα στη μαμά μου μια "κουβέρτα αγκαλιάς", ώστε να μπορέσει να πάρει αυτή την τόσο απαραίτητη για εκείνη αγκαλιά από την εγγονή της». © The Duke and Duchess of Cambridge/Kensington Palace/National Portrait Gallery

"Never Without Her Grandma" της Melanie Lowis: «Η Μίλι (5 ετών) έφτιαξε από χαρτί ένα ομοίωμα της αγαπημένης της γιαγιάς (73 ετών). Η Μίλι συναντάει τη γιαγιά της σχεδόν καθημερινά και το lockdown τις εμπόδισε να βλέπονται. Ως συνταξιούχος δασκάλα, η γιαγιά θα ήταν ιδανική για να βοηθάει τη Μίλι με τα μαθήματα στο σπίτι. Ο δεσμός μεταξύ αυτής της γιαγιάς και της εγγονής είναι πραγματικά ξεχωριστός και όταν τελειώσει το lockdown και η πραγματική γιαγιά μπορεί να επιστρέψει, θα είναι μια πολύ χαρούμενη και συγκινητική επανένωση». © The Duke and Duchess of Cambridge/Kensington Palace/National Portrait Gallery

"Everyday Hero", Arnhel De Serra, Λονδίνο. © The Duke and Duchess of Cambridge/Kensington Palace/National Portrait Gallery

"Prayers For Our Community" από τον αιδεσιμότατο Tim Hayward και την Beth Hayward: «Όταν ανακοινώθηκε ότι θα κλείσουν οι εκκλησίες για το κοινό ώστε να μειωθεί η μετάδοση του ιού, ήθελα να διαβεβαιώσω την κοινότητά μας ότι παρόλο που δεν μπορούσαμε να συγκεντρωθούμε σωματικά, οι φωτογραφίες τους στην εκκλησία ήταν ένα σύμβολο ότι αυτοί και οι αγαπημένοι τους ήταν ακόμη στις σκέψεις και τις προσευχές μας». © The Duke and Duchess of Cambridge/Kensington Palace/National Portrait Gallery "The First Kiss" από τους Ali και Leigh Harris: «Αυτή είναι η στιγμή που το τρίτο αγοράκι μας ήρθε στον κόσμο, στη μέση μιας πανδημίας, περιτριγυρισμένο από ιατρικό προσωπικό, και το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να προσπαθήσει να δώσει στη μαμά του ένα φιλί μέσω του προστατευτικού και της μάσκας. Αυτή η όμορφη στιγμή καταγράφηκε από τον μπαμπά, τον Leigh, και έκτοτε είμαστε συγκλονισμένοι. Παρά τα όσα συμβαίνουν στον κόσμο, τα παιδιά και τα μωρά ειδικότερα έχουν έναν τρόπο να μας κρατούν συγκεντρωμένους και προσγειωμένους (τις περισσότερες φορές!). Και είμαστε τόσο περήφανοι που φέραμε μια νέα ζωή στον κόσμο κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημίας». © The Duke and Duchess of Cambridge/Kensington Palace/National Portrait Gallery

"Tony Hudgell’s 10K Walk For Evelina London" του David Tett: «Αυτός είναι ο Tony Hudgell, ένας 5χρονος ασθενής στο Evelina London Children’s Hospital. Περπάτησε συνολικά 10 χλμ. τον Ιούνιο του 2020 στα νέα του προσθετικά πόδια, για να ευχαριστήσει το νοσοκομείο που έσωσε τη ζωή του. Ως μωρό, υπέστη φρικτή κακοποίηση στα χέρια των βιολογικών γονέων του και λόγω ακραίων τραυματισμών, έπρεπε να ακρωτηριαστούν και τα δύο του πόδια και κατέληξε με προσθετικά. Έμαθε να περπατά ξανά και αποφάσισε να θέσει τη δική του πρόκληση. Ξεκίνησε να συγκεντρώσει 500 £, αλλά τελικά συγκέντρωσε πάνω από 1,2 εκατομμύρια £ για φιλανθρωπικά ιδρύματα του NHS. Η αποφασιστικότητα, η θετικότητα και η δύναμη του Τόνι είναι προς μίμηση. Ήταν τιμή μου να τον συναντήσω. Το θάρρος του είναι πραγματικά εμπνευσμένο και είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για όποιον πιστεύει στον εαυτό του ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά». © The Duke and Duchess of Cambridge/Kensington Palace/National Portrait Gallery

"Empty", Julie Thiberg, Hertfordshire: «Αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε λίγο πριν το lockdown. Πήρα ένα μεγάλο καροτσάκι και με εξέπληξε πόσο εύκολο ήταν να βρω χώρο στάθμευσης, όμως μετά διαπίστωσα πως το σούπερ μάρκετ του Sainsbury ήταν εντελώς άδειο. Ο γιος μου δεν κατάλαβε τι συνέβαινε εκείνη τη στιγμή. Αν και κατάλαβε ότι τα ψώνια μας ήταν πολύ διαφορετικά εκείνη την ημέρα. Ως γονέας, πιθανότατα αντιμετώπισα έναν σιωπηλό πανικό και φόβο ότι αυτό το είδος αγορών θα ήταν το νέο κανονικό. Αποφάσισα να τραβήξω τη φωτογραφία για να θυμάμαι πάντα αυτή τη μοναδική μέρα που θα ήταν η αρχή μιας μακράς και απαιτητικής περιόδου». © The Duke and Duchess of Cambridge/Kensington Palace/National Portrait Gallery

"Thank You" της Wendy Huson: «Το κοριτσάκι μας, η Αμέλια, έχει σύνδρομο Ντάουν. Στις 12 Μαΐου 2020, εγώ (η μαμά) έφτιαξα για την Αμέλια μια πολύ απλή στολή νοσοκόμας και στη συνέχεια τη φωτογράφισα στην κουζίνα μας για να γιορτάσουμε την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών». © The Duke and Duchess of Cambridge/Kensington Palace/National Portrait Gallery «Nοσοκόμα Melanie», Μάρτιος 2020 της Johannah Churchill. © The Duke and Duchess of Cambridge/Kensington Palace/National Portrait Gallery

"You’re In Safe Hands" από τη Lisa Miller. © The Duke and Duchess of Cambridge/Kensington Palace/National Portrait Gallery

"Home Hair", Karni Arieli, Bristol © The Duke and Duchess of Cambridge/Kensington Palace/National Portrait Gallery

"Akuac" από την Anastasia Orlando: «Αυτή είναι η Akuac. Τη συνάντησα σε μια διαμαρτυρία Black Lives Matter στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λονδίνο και ζήτησα να την τραβήξω μια φωτογραφία οπότε έβγαλε τη μάσκα της και στήθηκε για μένα. Είμαστε φίλοι από τότε και ελπίζω να είμαστε για πολλά ακόμη χρόνια. Η δύναμη και το πνεύμα της είναι όμορφα και μοναδικά. Ελπίζω ότι το νέο φυσιολογικό μετά τον Covid-19 θα είναι η καλοσύνη, η ισότητα, η συμπόνια, η αγάπη. Ελπίζω ότι θα καταλάβουμε τι είναι πραγματικά σημαντικό. Εάν αυτή η πανδημία μας έχει διδάξει κάτι, πρέπει να είναι ότι το μόνο που χρειαζόμαστε είναι η ευημερία των αγαπημένων μας προσώπων. Δεν είναι τα εμπορικά κέντρα ή τα ταξίδια σε όλο τον κόσμο αλλά οι άνθρωποι. Η ανθρώπινη σύνδεσή είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε. Ελπίζω να διατηρήσουμε αυτό το συναίσθημα και μετά το 2020». © The Duke and Duchess of Cambridge/Kensington Palace/National Portrait Gallery

"We're lucky to have a garden", Robert Coyle, Manchester © The Duke and Duchess of Cambridge/Kensington Palace/National Portrait Gallery "Mum's 100th birthday lockdown chat", Anita Reilly, Southampton © The Duke and Duchess of Cambridge/Kensington Palace/National Portrait Gallery