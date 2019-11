Στο Νο.1 των μπεστ σέλερ στις ΗΠΑ το «αντιστασιακό» βιβλίο Ανώνυμου «ανώτερου αξιωματούχου της κυβέρνησης Τραμπ»

Δεν είναι το πρώτο βιβλίο ανώνυμου συγγραφέα που υπόσχεται μια αποκαλυπτική ματιά στις διεργασίες του Λευκού Οίκου. Η πιο διάσημη περίπτωση ήταν η νουβέλα "Primary Colors" σχετικά με την επικράτηση του Μπιλ Κλίντον στις εκλογές του 1992, που είχε γίνει μεγάλο μπεστ σέλερ, αποσπώντας συγχρόνως και εξαιρετικές κριτικές (εκ των υστέρων, αποκαλύφθηκε ότι το είχε γράψει ο δημοσιογράφος Joe Klein).

Σαφώς μικρότερη απήχηση είχε σημειώσει αυτή η στρατηγική marketing στο πρόσφατο βιβλίο "O: A Presidential Novel" που είχε ως θέμα την προεκλογική εκστρατεία επανεκλογής του Μπαράκ Ομπάμα το 2012. Όπως έγραψε στην κριτική της για το βιβλίο, η γνωστή βιβλιοκριτικός των New York Times, Michiko Kakutani, «στο οπισθόφυλλο, ο ανώνυμος συγγραφέας περιγράφεται ως κάποιος που διαρκώς ήταν στο ίδιο δωμάτιο με τον Ομπάμα, αλλά αν δεδομένης της ανόητης απιθανότητας που πλημμυρίζει το βιβλίο, ο αναγνώστης δεν μπορεί παρά να υποθέσει ότι ο δημιουργός του είναι είτε εξαιρετικά κακός παρατηρητής είτε αυτό το δωμάτιο έχει το μέγεθος συνεδριακού κέντρου».

Πολλές εικασίες έχουν εκφραστεί σχετικά με την ταυτότητα του συγγραφέα του βιβλίου, αλλά μέχρι στιγμής οι περισσότερες μοιάζουν εντελώς αυθαίρετες και χωρίς σοβαρή υπόσταση.

Αυτή την εβδομάδα, σειρά έχει το βιβλίο με τίτλο "A Warning" (Μια Προειδοποίηση) που εκτινάχτηκε κατευθείαν στην κορυφή της λίστας των μπεστ σέλερ στην κατηγορία της μη μυθοπλασίας. Πρόκειται για τα απομνημονεύματα της εμπειρίας του στον Λευκό Οίκο, ανώνυμου προσώπου που αυτοπροσδιορίζεται μόνο ως «ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ» και μάλιστα πριν από ένα χρόνο είχε γράψει (ανωνύμως πάντα) και άρθρο γνώμης στους New York Times με τον εξεγερτικό τίτλο «Είμαι μέρος της αντίστασης μέσα στην Κυβέρνηση Τραμπ» ("I Am Part of the Resistance Inside the Trump Administration"), όπου μεταξύ άλλων δήλωνε τα εξής:

«Για να είμαστε ξεκάθαροι, η δική μας δεν είναι η δημοφιλής "αντίσταση" της αριστεράς. Θα θέλαμε να επιτύχει η κυβέρνηση και πιστεύουμε ότι κάποιες από τις πολιτικές της έχουν συμβάλλει στην ασφάλεια και στην ευημερία της χώρας. Πάνω από όλα πιστεύουμε όμως στο καθήκον μας απέναντι στην πατρίδα, και ο τρέχων Πρόεδρος εξακολουθεί να λειτουργεί με τρόπο εξαιρετικά επιβλαβή για την υγεία της δημοκρατίας μας. Γι' αυτό ακριβώς κάποιοι από εμάς στην κυβέρνηση Τραμπ έχουμε ορκιστεί να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε τους δημοκρατικούς θεσμούς μέχρι να εγκαταλείψει την εξουσία. Η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται στην ανηθικότητα του Προέδρου. Όποιος συνεργαστεί μαζί του, αντιλαμβάνεται ότι οι αποφάσεις του δεν βασίζονται σε καμιά ηθική αρχή...».

Πολλές εικασίες έχουν εκφραστεί σχετικά με την ταυτότητα του συγγραφέα του βιβλίου, αλλά μέχρι στιγμής οι περισσότερες μοιάζουν εντελώς αυθαίρετες και χωρίς σοβαρή υπόσταση. Μπορεί να αποκαλυφθεί κάποια στιγμή το πραγματικό όνομα του "Anonymous", o ίδιος αναφέρει πάντως στην εισαγωγή του βιβλίου ότι η ανωνυμία ήταν απολύτως απαραίτητη για την προστασία του: «Αφαιρώντας την ταυτότητά μου από την εξίσωση, αφαιρείται και η ευκαιρία του Προέδρου να δημιουργήσει έναν αντιπερισπασμό υπέρ του και εις βάρος μου... Εάν ερωτηθώ σχετικά, θα αρνηθώ μέχρι τέλους ότι είμαι ο συγγραφέας του βιβλίου».

Με στοιχεία από τους New York Times