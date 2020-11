AXDW: Η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας στο LiFO.gr - Πότε και πώς θα δείτε τα μοναδικά fashion shows

H 27η Athens Xclusive Designers Week by Pantene εξελίχθηκε σε ένα εντυπωσιακό διαδικτυακό Fashion Week, το οποίο θα μεταδοθεί σε πρώτη προβολή από το LiFO.gr, από 16 έως και 22 Νοεμβρίου, προσκαλώντας το ευρύ κοινό να ζήσει 7 ημέρες γεμάτες μόδα και στυλ, μέσα από 7 digital επεισόδια, κάθε ημέρα στις 18:00 το απόγευμα.

Ευφάνταστα και πραγματικά μοναδικά fashion films με φόντο υπαίθριους χώρους του κέντρου της Αθήνας από καταξιωμένους Έλληνες σχεδιαστές, αγαπημένα fashion brands και νέα, ανερχόμενα ταλέντα θα παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους, υπό τη καλλιτεχνική επιμέλεια και σκηνοθεσία της Αμερικανίδας Stephanie Bargas. Από τα fashion films δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα behind the scenes στιγμιότυπα, προετοιμασίες από το backstage, αποκλειστικές συνεντεύξεις και πολλά ακόμη highlights, τα οποία θα προβάλλονται καθημερινά στην custom page της AXDW by Pantene στο LiFO.gr.

Μεγάλος χορηγός μετονομασίας της φετινής digital edition της Athens Xclusive Designers Week είναι η Pantene, με τη νέα σειρά του Pro-V miracles για δυνατά και μακριά μαλλιά.

Aναλυτικά το πρόγραμμα και οι σχεδιαστές

Το πρώτο επεισόδιο θα μεταδοθεί τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου με τον Βασίλη Ζούλια να παρουσιάζει μοναδικές δημιουργίες από τη καινούργια του SS21 Couture Collection, τις οποίες απογειώνουν τα εντυπωσιακά κοσμήματα του Pericles Kondylatos, καθώς και το ξεχωριστό fashion film του Πάρη Βαλταδώρου με τις εντυπωσιακές δημιουργίες.

Στο δεύτερο επεισόδιο τη Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ο ευρηματικός Λάκης Γαβαλάς θα «αιχμαλωτίσει» τα βλέμματα με τη νέα συλλογή .LAK, ενώ θα παρακολουθήσουμε και τη φαντασμαγορική επίδειξη μόδας του glamorous, lifestyle brand Juicy Couture.

Το τρίτο επεισόδιο είναι αφιερωμένο στους νέους δημιουργούς και τον θεσμό των New Designers Awards by 1664 Blanc, με 6 ανερχόμενα ταλέντα να διαγωνίζονται για σημαντικά βραβεία, παρουσιάζοντας τις συλλογές τους. Οι 6 δημιουργοί είναι οι (αλφαβητικά) Calliope Barci, Constantine Papa, Dantee, P.J. Thanos, Sophique και Zoek. Η Γαλλική μπύρα 1664 Blanc «αγκαλιάζει» για ακόμη μία σεζόν τον θεσμό, προσκαλώντας τους νέους σχεδιαστές να σχεδιάσουν μια δημιουργία εμπνευσμένη από το Φεστιβάλ των Καννών.

Την ίδια ημέρα, οι σπουδαστές και οι απόφοιτοι του Romina Karamanea Fashion School θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά τις δημιουργίες τους στο κοινό, ενώ η σχεδιάστρια Dinara Sadykova θα παρουσιάσει τη νέα της συλλογή σε ένα 3D fashion show. Τέλος, η τελετή απονομής των New Designers Awards by 1664 Blanc με παρουσιάστρια τη λαμπερή Άννα Πρέλεβιτς, θα αναδείξει τους νικητές αυτής της σεζόν.

Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου θα απολαύσουμε τις εντυπωσιακές δημιουργίες του οίκου Kathy Heyndels σε ένα μαγευτικό σκηνικό, καθώς και τη νέα athleisure συλλογή Marios Togos by Kathy Heyndels. Το τέταρτο επεισόδιο θα ολοκληρωθεί με τη παρουσίαση της Haute Couture συλλογής του ταλαντούχου σχεδιαστή Tassos Ntove στην επιβλητική είσοδο του Ζαππείου Μεγάρου.

Το Aesthet, το Greek designers multi-brand συμμετέχει για πρώτη φορά, εκπροσωπώντας και παρουσιάζοντας τα fashion films σημαντικών Ελλήνων σχεδιαστών & fashion brands, όπως Ancient Kallos, CKontova, Daphne Valente, Laviate, Nidodileda, Stefania Vaidani, Themis Z, Vassia Kostara, Yiorgos Eleftheriades, Zeus+Dione, τους οποίους θα παρακολουθήσουμε τη Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, όπως και το artistic brand Amaris, που θα φέρει αέρα καλοκαιριού με τη καινούργια του Resort Collection.

Το αγαπημένο ελληνικό brand Parthenis θα μας ταξιδέψει στα 70s με την AW 2020-2021 συλλογή του το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, ενώ την ίδια ημέρα θα παρακολουθήσουμε το glam-rock fashion film του δημοφιλούς σχεδιαστικού διδύμου Deux Hommes.

Η διαδικτυακή προβολή της ελληνικής εβδομάδας μόδας θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 22 Νοεμβρίου με ένα ξεχωριστό fashion film, στο οποίο θα πρωταγωνιστήσουν οι μοναδικές δημιουργίες της Celia Kritharioti.

Παράλληλα με τις επιδείξεις μόδας και τα fashion films, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα makeup trends της σεζόν από τον Φρέντυ Καλομπράτσο και τη σχολή Freddy MakeUp Stage που επιμελήθηκε το μακιγιάζ των μοντέλων, καθώς και τις προετοιμασίες μαλλιών από την σχολή κομμωτικής Diamantopoulos με τα προϊόντα hairstyling της Γαλλικής εταιρίας René Furterer.

Επίσης, θα γνωρίσουν τον ανοιχτό διαγωνισμό σχεδίου Fashion Design Project by NIVEA Black and White, μία πρωτοβουλία της διοργάνωσης που σε συνεργασία με τη σειρά αποσμητικών NIVEA έδωσε τη δυνατότητα σε νέους επίδοξους σχεδιαστές μόδας και μη, να σχεδιάσουν ένα look με κατεύθυνση το άσπρο-μαύρο, διεκδικώντας τη δωρεάν συμμετοχή τους στην επόμενη εβδομάδα μόδας, καθώς και ένα χρηματικό έπαθλο 1.000€ για να δημιουργήσουν την πρώτη τους συλλογή.

Επίσημος Χορηγός φιλοξενίας της διοργάνωσης είναι για ακόμη μία σεζόν το ξενοδοχείο 5* Academias Hotel, Autograph Collection. Επιπλέον, τη διοργάνωση υποστηρίζουν τα ροφήματα Starbucks RTD Coffee, το 7th Heaven Salon, που ανέλαβε τη περιποίηση των άκρων των μοντέλων, το επιτραπέζιο νερό Minoa Water με την οικολογική συσκευασία 750ml, καθώς και η εταιρία Visual Graphics που προμήθευσε τα ευφάνταστα T-Shirts και τις βαμβακερές μάσκες για τους συντελεστές της διοργάνωσης.

Μέσα στην τόσο δύσκολη περίοδο της πανδημίας, η Athens Xclusive Designers Week by Pantene συνεχίζει δυναμικά, έχοντας ως στόχο την στήριξη της εγχώριας βιομηχανίας της μόδας και των Ελλήνων δημιουργών, παρακινώντας το κοινό να επιλέγει Ελληνικά για να συμβάλλει στη βιωσιμότητα του κλάδου. #FashionMadeinGreece #chooseGreece #GreekFashion

Υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και την υποστήριξη της Εταιρείας Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ)