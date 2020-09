Emily In Paris: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη νέα σειρά του Netflix

Η νέα σειρά του Netflix με τίτλο Emily In Paris (Η Έμιλι στο Παρίσι) θα ξεκινήσει το φθινόπωρο και οι πρώτες λεπτομέρειες έγιναν γνωστές. Στο πνευματικό τέκνο του δημιουργού του Sex and the City, Darren Star, πρωταγωνιστεί η Lily Collins και υποδύεται μια Αμερικανίδα από το Σικάγο που η εταιρεία της τη στέλνει στο Παρίσι για να ανανεώσει το γραφείο στη γαλλική πρωτεύουσα. Όμως, η Emily θα πρέπει να ξεπεράσει το πολιτιστικό σοκ καθώς στοχεύει να κερδίσει τους νέους συναδέλφους της, να κάνει φίλους και να αντιμετωπίσει νέες ρομαντικές περιπέτειες.

Αν κρίνουμε από τις πολλές φωτογραφίες που τράβηξαν παπαράτσι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στο Παρίσι είναι ξεκάθαρο πως τα ρούχα θα είναι ο πραγματικός πρωταγωνιστής της σειράς. Η Patricia Field, που ήταν υπεύθυνη για τα κοστούμια στο Sex and the City και στο The Devil Wears Prada, ηγείται του τμήματος κοστουμιών της σειράς όπου κυριαρχεί ξεκάθαρα το γαλλικό στιλ.

© Carole Bethuel/Netflix

Η σειρά θα αποτελείται από 10 ημίωρα επεισόδια και θα βγει στο Netflix στις 2 Οκτωβρίου. Γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στη Γαλλία, πριν από την πανδημία.

Το καστ συμπληρώνουν το αστέρι του Μπρόντγουεϊ Ashley Parker, η Kate Walsh του Grey's Anatomy, και κάποια γνώριμα πρόσωπα από τη Γαλλία όπως η Philippine Leroy-Beaulieu, γνωστή από την αγαπημένη γαλλική σειρά του Netflix, Call My Agent.

© Carole Bethuel/Netflix

Το Netflix έδωσε χτες στη δημοσιότητα το πρώτο πολυαναμενόμενο τρέιλερ της σειράς και η επιρροή της Field στα κοστούμια είναι εμφανής από τα πρώτα δευτερόλεπτα. — N.Γ.

© Carole Bethuel/Netflix

© Carole Bethuel/Netflix