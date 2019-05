«Τα χειρότερα συμβαίνανε στην Ντολόρες Ο'Ριόρνταν το ένα μετά το άλλο».: Οι Cranberries θυμούνται την αδικοχαμένη τραγουδίστριά τους

«Δεν είχαμε ιδέα πριν συμβεί η τραγωδία τι σημαίναμε για τόσο πολύ κόσμο» λένε στην συνέντευξη τους στον Independent, οι τρεις εναπομείναντες Cranberries, δεκαπέντε μήνες μετά τον αιφνίδιο θάνατο της εμβληματικής τραγουδίστριας τους, που βρέθηκε στα 46 της νεκρή στη μπανιέρα ξενοδοχείου στο Λονδίνο μετά από ολονυκτία κατανάλωσης αλκοόλ.

Η φωνή όμως της Ντολόρες Ο'Ριόρνταν παραμένει ζωντανή στα τραγούδια του τελευταίου άλμπουμ του συγκροτήματος τον «σημαδιακό» τίτλο "In the End" που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες, η ηχογράφησή του όμως είχε ξεκινήσει πριν τον θάνατό της:

«Την πρώτη μέρα που επιστρέψαμε στο στούντιο ήταν φριχτή η εμπειρία να βάζεις τα ακουστικά και να ακούς τη φωνή της. Μετά από μια εβδομάδα όμως, άρχισε να λειτουργεί σαν ψυχοθεραπεία».

«Μια φορά εγκατέλειψε έξαλλη μια φωτογράφηση που της είχαν κανονίσει, επειδή της ζητήθηκε να ποζάρει περίπου ημίγυμνη. Το μόνο που την ένοιαζε ήταν η μουσική, η φωνή της και τα τραγούδια μας»

Τριάντα χρόνια σχεδόν έχουν περάσει από την ημέρα που στρατολόγησαν ως τραγουδίστριά τους εκείνο το «περίεργο κορίτσι με την απίστευτη φωνή» στο Λίμερικ της Ιρλανδίας, και σήμερα την θυμούνται κυρίως ως ένα άτομο που δεν σήκωνε την καταπίεση και την επιβολή ρόλων – ειδικά στο πλαίσιο της μουσικής βιομηχανίας:

«Μια φορά εγκατέλειψε έξαλλη μια φωτογράφηση που της είχαν κανονίσει, επειδή της ζητήθηκε να ποζάρει περίπου ημίγυμνη. Το μόνο που την ένοιαζε ήταν η μουσική, η φωνή της και τα τραγούδια μας».

Οι τρεις εναπομείναντες Cranberries; Mike Hogan, Noel Hogan και Fergal Lawler

Μετά την μεγάλη επιτυχία του γκρουπ στα μέσα της δεκαετίας του '90 όμως, οι πιέσεις κλιμακώνονταν – μέχρι που όλα άρχισαν να καταρρέουν γύρω στην εποχή της κυκλοφορίας του τρίτου άλμπουμ τους, "To the Faithful Departed". Όλοι τους έμοιαζαν να βρίσκονται στα πρόθυρα νευρικού κλονισμού, ενώ η Ντολόρες ήταν πλέον εμφανώς ανορεξική. Όπως λένε σήμερα, ήταν η πιο δύσκολη φάση της καριέρας τους:

«Ήταν τόσο αδύνατη, μιλάμε για πετσί και κόκκαλό, δεν έτρωγε στην πραγματικότητα. Μπορεί να το διαπιστώσει οποιοσδήποτε από τα βίντεο-κλιπ εκείνης της περιόδου. Ήταν πολύ τρομακτικό. Ήταν τόσο αδύνατη που είχε χτυπήσει στο γόνατο και δεν υπήρχαν μύες τριγύρω να το υποστηρίξουν, και κατέρρευσε εντελώς. Τα χειρότερα της συμβαίνανε το ένα μετά το άλλο».

Πολύ πιο πρόσφατα όμως, τα χειρότερα επαναλήφθηκαν όμως για την Ντολόρες, όταν διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή λίγο καιρό μετά τον χωρισμό της - ύστερα από είκοσι χρόνια γάμου - από τον Ντον Μπάρτον, πρώην μάνατζερ των Duran Duran και πατέρα των τριών παιδιών της.

Πρώην συμμαθήτριες της από το γυμανάσιο, προσέρχονται στην κηδεία της Ντολόρες Ο'Ριόρνταν στο Λίμερικ της Ιρλανδίας, 21 Ιανουαρίου 2018.

Παρά τον «τελικό» τίτλου του, οι Cranberries λένε ότι το "In the End" δεν είναι ένα καταθλιπτικό άλμπουμ, προσθέτοντας ότι το διάστημα πριν από τον θάνατό της, η Ντολόρες Ο' Ριόρνταν ήταν στα καλύτερα και στα υγιέστερα της, και εμφανώς ενθουσιασμένη, ανανεωμένη και απολύτως αισιόδοξη σε σχέση με την πορεία της μπάντας, καθώς συζητούσαν όλοι μαζί σχετικά με την ηχογράφηση του νέου υλικού και την επικείμενη μεγάλη περιοδεία:

«Ήταν σε καλό μέρος. Και γι' αυτό ήταν όλα τόσο πιο δύσκολα και τόσο πιο σκληρά για μας όταν δεχτήκαμε εκείνο το τηλεφώνημα».

The Cranberries - All Over Now (Official Video)

Με στοιχεία από τον Independent