Νύχτες Πρεμιέρας 2019: δύο μουσικά ντοκιμαντέρ για τον Miles Davis και την Ella Fitzgerald

Οι Νύχτες Πρεμιέρας γιορτάζουν φέτος τα 25 χρόνια τους και ετοιμάζουν μια επετειακή διοργάνωση που υπόσχεται, όπως κάθε χρόνο, πως θα μας βάλει με τον καλύτερο τρόπο στο φθινοπωρινό κλίμα.

Το 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας θα διεξαχθεί από τις 18 έως τις 29 Σεπτεμβρίου και οι πρώτες ανακοινώσεις για τις ταινίες του φετινού προγράμματος ξεκίνησαν. Μετά την ανακοίνωση πως η ταινία έναρξης θα είναι ο φετινός Χρυσός Φοίνικας των Καννών, το «Parasite» του Μπονγκ Τζουν - Χο, δύο μουσικά ντοκιμαντέρ στο διαχρονικά δημοφιλές τμήμα έρχονται να προστεθούν στα must-see.

Miles Davis: Birth of the Cool

Το ιστορικό compilation άλμπουμ του Μάιλς Ντέιβις από το 1957 δίνει το όνομά του σε αυτό το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ του Stanley Nelson που ενθουσίασε στο τελευταίο Sundance. Η ζωή και η καριέρα του μουσικού γίγαντα και μίας από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στον πολιτισμό του 20ού αιώνα αποκαλύπτεται σε 115 λεπτά, μέσα από μαρτυρίες και ιστορικό αρχειακό υλικό από σημαντικές στιγμές μιας πορείας που ήταν μεγάλης διάρκειας αλλά και με πολλές μεταμορφώσεις.

Ο Μάιλς Ντιούι Ντέιβις Γ' (26 Μαΐου 1926 - 28 Σεπτεμβρίου 1991) ήταν ένας από τους σπουδαιότερους τζαζ μουσικούς, τρομπετίστες και συνθέτες που έβγαλε ποτέ η Αμερική. Μαζί με τα συγκροτήματα που έπαιξε κατά καιρούς, υπήρξε πρωτοπόρος σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της μουσικής τζαζ, του bebop, της cool jazz, του hard bop, της modal jazz και της jazz fusion.

Ο Stanley Nelson μας πάει σε ένα ταξίδι στα παρασκήνια αλλά και στα σκαμπανεβάσματα της καριέρας και της προσωπικής ζωής του Ντέιβις, με τον σεβασμό, όμως, που αξίζει σε έναν τέτοιο μύθο. Δείχνει τον δρόμο του για την επιτυχία, αναδομεί τις προσωπικές του σχέσεις, φωτίζει ακόμα και τις πιο σκοτεινές στιγμές, σχολιάζει μέσα από τις αφηγήσεις ανθρώπων που τον γνώρισαν τα προτερήματα αλλά και τις αδυναμίες του ή μέσα από σχολαστικές λεπτομέρειες που αναλύονται από συνεργάτες του μουσικούς και δημοσιογράφους. Μιλούν από τον Κάρλος Σαντάνα και τον Κουίνσι Τζόουνς, μέχρι τα παιδιά του. Το υλικό από τις εμφανίσεις του μπορεί να είναι γνωστό στους θαυμαστές του, αλλά υπάρχουν και πολύ σπάνιες στιγμές που παρουσιάζονται για πρώτη φορά δημόσια.

Ο Μάιλς μεγάλωσε στο Σεντ Λούι. Ο πατέρας του ήταν οδοντίατρος και η οικογένειά του ήταν εύπορη. Στα 13 του έπιασε στα χέρια του την πρώτη του τρομπέτα. Στο βιβλίο του ο Μάιλς περιγράφει τα έντονα συναισθήματα που έζησε εκείνη τη στιγμή. Η δεξιοτεχνία του στο όργανο αναπτύχθηκε ταχύτατα και το μουσικό του στυλ επηρεάστηκε από μουσικούς όπως οι Κλάρκ Τέρι, Τσάρλι Πάρκερ, Μπίλι Έκσταϊν, αλλά κυρίως, τον Ντίζι Γκιλέσπι. Η συναυλία του Ντίζι στο Σεντ Λούι, όταν ο Μάιλς ήταν 15 χρονών, ήταν μια μουσική αποκάλυψη για τον μικρό Μάιλς. Έκτοτε το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν να πάει στη Νέα Υόρκη και να παίξει τζαζ. Στα 18 του βρισκόταν ήδη εκεί.

Το 1950 ο Μάιλς Ντέιβις εξέδωσε τον δίσκο Birth of the Cool, ο οποίος εισήγαγε ένα νέο είδος τζαζ και διαφοροποιήθηκε από το χαρντ μποπ. Το 1969 εξέδωσε τον δίσκο ορόσημο Bitches Brew, επηρεασμένος από τη μουσική των Τζέιμς Μπράουν, Τζίμι Χέντριξ και Sly and the Family Stone. Μέχρι και τη χρονιά του θανάτου του το 1991, συνέχισε να αναδεικνύει μουσικά ταλέντα και να εφευρίσκει νέα μουσικά είδη. Μάλιστα, το 1991, εξέδωσε το ντου μπαπ, που συνδύασε την τρομπέτα του με χιπ-χοπ.

Ο Μάιλς Ντέιβις πέρασε στη Rock and Roll Hall of Fame το 2006 ως «μία από τις μορφές κλειδιά στην ιστορία της τζαζ». Στις 7 Οκτωβρίου, 2008, το άλμπουμ του 1959 Kind of Blue έλαβε το τέταρτο πλατινένιο βραβείο της Recording Industry Association of America (RIAA), για τέσσερα εκατομμύρια πωλήσεις στις Η.Π.Α. Στις 15 Δεκεμβρίου, 2009, ο Οίκος των Αντιπροσώπων πέρασε συμβολικό ψήφισμα αναγνώρισης του άλμπουμ Kind of Blue, «τιμώντας το κορυφαίο έργο και επιβεβαιώνοντας την τζαζ ως εθνικό θησαυρό».

«Miles Davis: Birth of the Cool» trailer

Ella: Just One of Those Things

Ella: Just One of Those Things

Η Ella Fitzgerald ήταν 15 χρονών όταν κέρδισε τον διαγωνισμό ταλέντου το 1934 στο θέατρο Απόλλο στο Χάρλεμ. Μέσα σε μερικούς μήνες έγινε σταρ. Το ντοκιμαντέρ του πολυβραβευμένου Leslie Woodhead «Ella: Just One of Those Things» (βαφτισμένο από ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια της) ακολουθεί το συναρπαστικό ταξίδι της σε πάνω από έξι δεκαετίες καριέρας και μιας συγκλονιστικής φωνής που μεταμόρφωνε τις τραγωδίες της προσωπικής της ζωής και τα προβλήματα που αντιμετώπιζε μέχρι το τέλος, σε χαρά.

Η προσωπική της ιστορία και η μουσική της πορεία αποκαλύπτεται από αρχειακό υλικό, φιλμ και εικόνες που δεν έχουν ποτέ παρουσιαστεί ξανά και από σπάνιες συνεντεύξεις που αφηγούνται το στόρι μιας μαύρης γυναίκας που αντιμετώπισε τρομακτικό ρατσισμό και κατάφερε να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια. Μία γυναίκα που δεν έδειξε ποτέ το πραγματικό της πρόσωπο στον πολύ κόσμο, σκληρή, τέρας λογικής, αστεία, τρομερά πρωτοπόρο για τη μουσική.

Η ταινία επίσης αποκαλύπτει τον αγώνα της για τα Ατομικά Δικαιώματα και τη διαμάχη που πάντα τη στοίχειωνε στη ζωή της, από τη μία να αναγνωριστεί ως τραγουδίστρια-σταρ και από την άλλη να διατηρήσει την οικογένειά της. Την εποχή που ήταν «η μεγαλύτερη τραγουδίστρια του κόσμου», ο πιανίστας και φίλος της Oscar Peterson είπε ότι «η Ella είναι η πιο μοναχική γυναίκα του κόσμου», αλλά όπως λέει και ο Jamie Cullum, η μουσική της είναι ένας από τους λόγους που αξίζει να ζεις σε αυτόν τον πλανήτη».

Μιλούν γι' αυτή οι: Tony Bennett, Jamie Cullum, Laura Mvula, Johnny Mathis, Smokey Robinson, Cleo Laine, Andre Previn, Norma Miller, Patti Austin, Izsak Perlman, Margo Jefferson, Will Friedwald και υπάρχει και μία σπάνια μαρτυρία του γιου της Ella, του Ray Brown Jr.

«Ella: Just One of Those Things» trailer