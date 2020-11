Ο Μπαράκ Ομπάμα έφτιαξε στο Spotify μια λίστα με τραγούδια που σημάδεψαν την θητεία του

ENΩ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ περιμένει υπομονετικά να δει τον Ντόναλντ Τραμπ να αποχωρεί από τον Λευκό Οίκο, ο Μπαράκ Ομπάμα μοιράζεται με τον κόσμο μια λίστα τραγουδιών μέσω του Spotify.

Ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος συχνά μοιράζεται τις πολιτιστικές του προτάσεις με εκατομμύρια οπαδούς του, έχει συντάξει μια λίστα με αξιομνημόνευτα τραγούδια από την εποχή της διακυβέρνησής του και τη δημοσίευσε στο Twitter.

Οι επιλογές του περιλαμβάνουν κλασικά κομμάτια από τους Frank Sinatra, Stevie Wonder και Fleetwood Mac. Στη λίστα επίσης περιλαμβάνεται η εκτέλεση της Beyoncé του "At Last" της Etta James, το τραγούδι που χόρεψε με τη Μισέλ Ομπάμα στον πρώτο εναρκτήριο χορό της προεδρίας του, αλλά και το τραγούδι του Eminem "Lose Yourself". Ο Ομπάμα προσθέτει επίσης μια ρομαντική πινελιά με το τραγούδι των Beatles, "Michelle".

Ο Ομπάμα μοιράστηκε τη λίστα αυτή για να σηματοδοτήσει την κυκλοφορία της νέας του βιογραφίας, "A Promised Land", τον πρώτο από δύο τόμους που καταγράφει την ιστορική του προεδρία.

Ο ίδιος είναι αδηφάγος αναγνώστης και σε πρόσφατες προτάσεις βιβλίων του συμπεριέλαβε όλα τα έργα της αείμνηστης Toni Morrison, τη συλλογή δοκίμων της Jia Tolentino με τίτλο "Trick Mirror", την απαράμιλλη μελέτη της Isabel Wilkerson για τη Μεγάλη Μετανάστευση της Αμερικής ("The Warmth Of Other Suns") και το "Normal People" της Sally Rooney (να σημειωθεί ότι μαζί με την Μισέλ παρακολούθησαν και τη σειρά).

Το βιβλίο με τίτλο «Γη της Επαγγελίας» του Μπαράκ Ομπάμα κυκλοφορεί 17 Νοεμβρίου από τις εκδόσεις Athens Bookstore Publications.