Γιατί τα Grammy σνόμπαραν φέτος τόσο επιδεικτικά τον Weeknd;

ΤHN EBΔΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΕΡΑΣΕ, το «Blinding Lights» του Weeknd έσπασε το ρεκόρ του τραγουδιού που έχει μείνει περισσότερο στην κορυφή του Billboard.



Πέρα από το συγκεκριμένο κομμάτι, το «After Hours» έχει κάνει το μεγαλύτερο άνοιγμα για R&B φέτος από την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του. Θυμάστε τελευταία κάποιο άλμπουμ να έχει γνωρίσει καθολική αποδοχή;



Λογικά, θα σάρωνε ό,τι βραβείο θα κυκλοφορούσε φέτος. Αυτό θα γινόταν αν τα Grammy δεν τον αγνοούσαν τόσο επιδεικτικά. Ο δίσκος, αλλά και το όνομα του Abel Tesfaye, απουσιάζουν από τις φετινές υποψηφιότητες, όπως και αυτό της Fiona Apple που έβγαλε ένα άλμπουμ που πήρε απίστευτες κριτικές, αλλά και του Bob Dylan που παραμένει ζωντανός-θρύλος.



Δικαιολογημένα θα σκεφτεί κάποιος ότι είναι σκάνδαλο.



Ειδικά όταν βλέπεις ότι η Beyoncé έχει 9 υποψηφιότητες σε μια χρονιά που ουσιαστικά δεν κυκλοφόρησε καινούργια δουλειά αλλά μια ταινία, το Black is King, βασισμένη στo περσινό σάουντρακ του Lion King, όπου συμμετείχε, ενώ είναι υποψήφια στην κατηγορία με τα κινηματογραφικά σκορ. Τώρα, το αν θα κερδίσει κάποιο από αυτά είναι μια άλλη υπόθεση – όχι ότι τα έχει και ανάγκη. Είναι η πιο πολυβραβευμένη μουσικός της γενιάς της. Ακολουθεί με έξι υποψηφιότητες η Τέιλορ Σουίφτ, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας για το άλμπουμ αλλά και το τραγούδι της χρονιάς για το «Cardigan». Έξι υποψηφιότητες και για την Dua Lipa. Από άνδρες, τις περισσότερες έχει ο Roddy Ricch, με τον DaBaby να είναι υποψήφιος σε τέσσερις κατηγορίες.

Τα Grammy ήταν πάντοτε «προβληματικά» βραβεία. Θα ήθελαν να έχουν το βάρος και την αξία των Όσκαρ. Για έναν μουσικόφιλο που τα παρακολουθούσε από μακριά ήταν μια καθαρά αμερικανική υπόθεση, ένας θεσμός με τους δικούς του νόμους, στο σύνολό του «λευκός» μέχρι πρότινος και αμφιβόλου αξιοκρατίας.

Φέτος, τα Grammy άλλαξαν τον τίτλο τριών κατηγοριών τους: το Best Urban Contemporary Album θα λέγεται πλέον Best Progressive R&B Album. Η άλλη κατηγορία που χρησιμοποιεί τον όρο «urban», Best Latin Rock, Urban ή Alternative Album, θα χωριστεί τώρα μεταξύ του Best Latin Pop ή Urban Album (που αντικατοπτρίζει τη χρήση του musíca urbana) και του Best Latin Rock ή Alternative Album. Τέλος, το World Music Album γίνεται Global Music Album, «για να συμβολίζει», όπως το αιτιολόγησαν, «την απομάκρυνση από συνειρμούς που έχουν να κάνουν με την αποικιοκρατία, το φολκ και το μη-αμερικανικό». Στην ουσία, βέβαια, τίποτα δεν αλλάζει εκτός από μια λέξη στην προκειμένη περίπτωση, επειδή υποψήφιοι είναι οι ίδιοι καλλιτέχνες που ήταν και παλιότερα.

Υπάρχουν, όμως, κι άλλα αξιοπερίεργα, όπως η παρουσία των Black Pumas, που ήταν και πέρσι προτεινόμενοι για το βραβείο του καλύτερου νέου καλλιτέχνη. Φέτος είναι υποψήφιοι για καλύτερο άλμπουμ και κομμάτι της χρονιάς με το ίδιο άλμπουμ – στην deluxe εκδοχή του, αλλά ουσιαστικά το ίδιο!



Αν και είναι καλό που αναγνωρίζεται η Megan Thee Stallion την εποχή που πρέπει, η υποψηφιότητά της στην κατηγορία του νέου καλλιτέχνη είναι επίσης άκυρη. Το ίδιο ισχύει και για την Phoebe Bridges, νέα καλλιτέχνιδα, στο δεύτερο μόλις άλμπουμ της. Απλώς ακατανόητο.

Για να μην πάμε στις ραπ κατηγορίες, όπου, ενώ υπάρχουν ευχάριστες εκπλήξεις στα άλμπουμ, π.χ. με το «Alfredo», τη συνεργασία των Freddie Gibbs και Alchemist, εύλογα αναρωτιέται κανείς για ποιο λόγο είναι άφαντα τα ονόματα των Pop Smoke, Juice Wrld και Mac Miller (είχαν και οι τρεις σημαντικές μετά θάνατον κυκλοφορίες το 2020). Αντίθετα, στη θέση τους έχουμε τον D Smoke που κέρδισε στο reality του Netflix, Rhythm + Flow (sic).



Έχουμε κι άλλα: ο Kamasi Washington προτείνεται για πρώτη φορά όχι σε κάποια τζαζ κατηγορία αλλά για το καλύτερο σάουντρακ χάρη στο σκορ του για το ντοκιμαντέρ με θέμα τη Michele Obama. Ο Blood Orange (Devonte Hynes), που είναι γνωστός από τις indie pop δουλειές του, έχει μία υποψηφιότητα σε μια κατηγορία κλασικής μουσικής (Best Chamber Music / Small Ensemble Performance) για το άλμπουμ του «Third Coast Percussion». Ό,τι να 'ναι είναι και η παρουσία του επίσης indie ροκ καλλιτέχνη Toro y Moi στο βραβείο Best Dance Recording για τη συμμετοχή του στο κομμάτι «The Difference» του Flume.

Μέχρι και ο Justin Bieber είχε πρόβλημα που τον έβαλαν στις ποπ κατηγορίες, ενώ θεωρούσε ότι το άλμπουμ του έπρεπε να προταθεί για βραβείο R&B.



Κανείς, επίσης, δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί ο ατιμασμένος Dr. Luke που έχει το ψευδώνυμο Tyson Tax είναι υποψήφιος για τη δουλειά του ως παραγωγού στο «Say So» της Doja Cat. Είχε έξι χρόνια να προταθεί για βραβείο μετά τις κατηγορίες της Kesha εναντίον του για σεξουαλική κακοποίηση. Σκέτη υποκρισία: πριν από δύο χρόνια η δημοφιλής τραγουδίστρια εμφανίστηκε στα Grammy με ένα κομμάτι που είχε γράψει με αφορμή την εμπειρία της και την έπιασαν τα κλάματα επί σκηνής, καθώς το τραγουδούσε. Προφανώς, η Ακαδημία έχει τη μνήμη χρυσόψαρου οπως έγραψαν στο Pitchfork.

Φυσικά, δεν θα υπήρχε τόση γκρίνια αν δεν είχαν υποσχεθεί διαφάνεια μετά τις περσινές κατηγορίες της Ντέμπορα Ντάγκαν, πρώην εκτελεστικής διευθύντριας της Αμερικανικής Δισκογραφικής Ακαδημίας (Recording Academy) που τα διοργανώνει.



Η Ντάγκαν είχε εκφράσει την ανησυχία της για πάσης φύσεως παρατυπίες που είχαν υποπέσει στην αντίληψή της και είχε απομακρυνθεί από τη θέση της γι' αυτόν τον λόγο.



Απ' ό,τι φαίνεται σήμερα, αρκετοί μουσικοί συμμερίζονται τις απόψεις της.

Ο Weeknd, όταν έμαθε ότι δεν ήταν υποψήφιος, κατηγόρησε σε ένα tweet του ευθέως την Ακαδημία ότι παραμένει διεφθαρμένη, προσθέτοντας ότι δεν ήταν υποψήφιος επειδή προτίμησε να εμφανιστεί στο Super Bowl Halftime Show και όχι στην τελετή των βραβείων. Αρκετοί συνάδελφοί του έσπευσαν να τον υπερασπιστούν, με πρώτο και καλύτερο τον Drake (που και στο παρελθόν είχε αντιδράσει), ενώ διάφοροι σταρ κατέθεταν τις δικές τους μαρτυρίες από την εμπειρία τους με τον θεσμό, όπως η Halsey, που δεν κρατήθηκε στο Instagram.



«Τα Grammy είναι μια ασαφής διαδικασία» είπε. «Συχνά έχουν να κάνουν με ιδιωτικές παρασκηνιακές εμφανίσεις, με το να ξέρεις τον σωστό κόσμο, με ανεπίσημες εκστρατείες, με τη σωστή χειραψία και με δωροδοκίες που μπορεί είναι αρκετά διφορούμενες για να περάσουν για δωροδοκίες». Είπε, επίσης, ότι για να πάρεις μια υποψηφιότητα πρέπει να δεσμευτείς για αποκλειστικές τηλεοπτικές εμφανίσεις που θα αποφέρουν στην Ακαδημία εκατομμύρια δολάρια σε διαφημίσεις τη βραδιά της τελετής. Αναφέρθηκε και στον Weeknd:



«Δεν έχει πάντα σχέση με τη μουσική, ή την ποιότητα, ή την κουλτούρα» έγραψε. «Αν και είμαι χαρούμενη που οι ταλαντούχοι φίλοι μου αναγνωρίστηκαν αυτήν τη χρονιά. Ελπίζω σε μεγαλύτερη διαφάνεια και αλλαγή. Βέβαια, αυτό το ποστ θα με βάλει σίγουρα στη μαύρη λίστα».



Τα 63α βραβεία Grammy θα προβληθούν την Κυριακή, 31 Ιανουαρίου, αλλά το αν τα παίρνει κανείς σοβαρά πια, είναι μια άλλη ιστορία.