Τι διαβάζουμε σήμερα: Παρακολουθήσεις, διακριτικές και μη

Θεωρώντας την υπερσυντηρητική Καθολική εκκλησία ως κύρια υπαίτια του νέου νόμου για τις αμβλώσεις, Πολωνοί εισβάλλουν στις εκκλησίες εν ώρα λειτουργίας με πλακάτ που γράφουν «ας προσευχηθούμε για το δικαίωμα στην άμβλωση».

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ

Υπήρξε ή δεν υπήρξε «διακριτική παρακολούθηση», that is the question που θα ΄λεγε και ο Άμλετ. Κι αν υπήρξε, τι σημαίνει «διακριτική» και τι «αδιάκριτη», «στενή», κ.ο.κ.;



Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν υπήρξε παρακολούθηση. Υποθέτω πως το υπουργείο και η ΕΛ.ΑΣ. εξέτασαν έγκαιρα το ενδεχόμενο να διαφύγουν 4-5 από τα ηγετικά στελέχη των νεοναζιστών, και πήραν τα μέτρα τους. Οι πιθανότητες ενός τέτοιου ενδεχομένου ήταν μεν μικρές, αλλά όχι μηδαμινές ― ουδείς το γνώριζε με ασφάλεια. Απεναντίας, ο διασυρμός της χώρας διεθνώς και η κατακραυγή κατά της κυβέρνησης ήταν τόσο προφανή επακόλουθα ώστε δεν δικαιολογούνταν η παραμικρή ολιγωρία, και φυσικά αυτονόητα για την εμπειρία του κ. Χρυσοχοΐδη.



Φαίνεται πως αυτά ανήκουν στη σφαίρα των πραγμάτων που «γίνονται, αλλά δεν λέγονται». Σίγουρα, όμως, ο Χρήστος Παππάς πρέπει να συλληφθεί σύντομα. Αν βέβαια δεν «έγινε Μπόλαρης».

• • •



ΕΝΑ ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΒΙΝΤΕΟΚΛΙΠ

Διαβάζοντας τις εκατέρωθεν αναλύσεις και επιχειρήματα για το βιντεοκλίπ της επετείου των 200 χρόνων από την επανάσταση του 1821, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι πολλοί, πάρα πολλοί παίρνουν πολύ, πάρα πολύ στα σοβαρά τον εορτασμό των 200 χρόνων από το '21.



Δεν είχα πειστεί γι αυτά τα μεγαλεπήβολα περί αναστοχασμού και, τώρα με τους αριθμούς της πανδημίας να σπάνε μέρα με τη μέρα τα ρεκόρ, φαντάζομαι πως βγαίνοντας από τον χειμώνα δεν θα υπάρχει μεγάλη όρεξη να «κρατήσουν οι χοροί». Άλλωστε, σύμφωνα με την κρατούσα άποψη θα ζήσουμε με την πανδημία τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι. Αν προσθέσουμε και την αναπόφευκτη οικονομική δυσπραγία, τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο στενόχωρα.



Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει ο κόσμος. Κάλλιστα θα μπορούσε να υπάρξει μια, έστω και προσωρινή, έκρηξη εξωστρέφειας, αλλά η κοινή λογική δίνει σαφώς λιγότερες πιθανότητες σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Εν πάση περιπτώσει, αν επικρατήσει ατμόσφαιρα κατάθλιψης, η υπερβολική αισιοδοξία και χαρά κινδυνεύουν να εξελιχθούν σε μεγάλο φιάσκο. [Θα ήταν γελοίο κάποιος να συναγάγει από τα προηγούμενα ότι πρέπει να σχεδιαστεί μίζερος εορτασμός.]





Η επιδημία χορού του 1518 στο Στρασβούργο.

• • •

ΠΕΡΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

O Ερντογάν στράφηκε εναντίον του Εμανουέλ Μακρόν, υποστηρίζοντας ότι χρειάζεται ψυχοθεραπεία για τη συμπεριφορά του απέναντι στους μουσουλμάνους και το Ισλάμ, κάλεσε δε τους μουσουλμάνους να μποϊκοτάρουν τα γαλλικά προϊόντα.



Θα πρέπει να το δει ο Ερντογάν· βρίσκεται σε διαρκή κρίση μεγαλείου, και φαντασιώνεται αυτοκρατορίες. Αυτό είναι λίαν ανησυχητικό σύμπτωμα. Δεν το λέω εγώ, οι αρμόδιοι επιστήμονες το λένε.





Μεγαλώνει το χάσμα μεταξύ Μακρόν και Ερντογάν, ξεκίνησε δε μια καμπάνια μποϊκοτάζ γαλλικών προϊόντων, κυρίως στο Twitter, σε μερικές μουσουλμανικές χώρες.

• • •

ΛΕΥΚΟΣ (ΠΑΡΑΝΟΪΚΟΣ) ΟΙΚΟΣ

«Δεν θα ελέγξουμε την πανδημία.»

— Μαρκ Μίντοους, προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, 25 Οκτωβρίου 2020

• • •



ΚΙ ΕΣΥ ΤEΚΝΟΝ ΒΡΟΥΤΕ;

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε χθες ότι δεν είδε τίποτα το παράνομο στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του υιού Μπάιντεν στην Ουκρανία ή τη Ρωσία.



Η ξεκάθαρη απόρριψη από τον Πούτιν, μια βδομάδα πριν από τις προεδρικές εκλογές, ενός από τα κεντρικά θέματα της προεκλογικής εκστρατείας του Ντ. Τραμπ, μπορεί να θεωρηθεί και ως αξιόπιστη δημοσκόπηση για τις αμερικανικές εκλογές.

• • •

ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

Στη Γαλλία, μια νεαρή Βόσνια μουσουλμάνα είχε ερωτευθεί έναν Σέρβο χριστιανό.



Στις 17 Αυγούστου 2020, οι γονείς της, ο θείος και η θεία της την ξυλοκόπησαν άγρια (σπασμένα πλευρά, αιματώματα σε όλο το σώμα της), και την κούρεψαν γουλί.



Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, το δικαστήριο τους καταδίκασε σε φυλάκιση. Οι γονείς της με τα άλλα τρία παιδιά τους απελάθηκαν στο Σεράγεβο.





Το νεαρό ζευγάρι ανέβαζε φωτογραφίες στο Facebook με θολά τα πρόσωπα (Φωτογραφία: Abdesslam Mirdass). Το κούρεμα της νεαρής μουσουλμάνας ξύπνησε στη Γαλλία δυσάρεστες μνήμες από την περίοδο μετά τη γερμανική κατοχή, που είδαμε και στο «Χιροσίμα αγάπη μου».

• • •

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: ΑΛΕΞΑΝΤΡ ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΟΦ

«Ο Μπογκντάνοφ υπήρξε ασυζητητί η πιο λαμπρή διανοητική δύναμη στους Μπολσεβίκους, ο μοναδικός διανοητής στην παράταξή τους του οποίου οι νοητικές ικανότητες ξεπερνούσαν εκείνες του Λένιν. Ο Μπογκντάνοφ ουδέποτε συμπάθησε την εγγενή στις ιδέες του Λένιν αυταρχικότητα.» (Robert Service, «Lenin», Macmillan, 2000)



Το διάστημα 1913-1922, ο Μπογκντάνοφ έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Τεκτολογία: Καθολική Οργανωσιακή Επιστήμη». Παρά μια γερμανική του μετάφραση του 1928, το βιβλίο παρέμεινε άγνωστο μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του '70.



Το αξιοσημείωτο είναι ότι πολλές από τις ιδέες της Τεκτολογίας βρίσκουμε αρκετά χρόνια αργότερα στη Γενική Θωρία των Συστημάτων του Λούντβιχ φον Μπερτάλανφι και στην Κυβερνητική του Νόρμπερτ Βίνερ και του Ρος Άσμπι. Πάντως, δεν μου φαίνεται πειστικός ο ισχυρισμός ορισμένων ότι οι Μπερτάλανφι και Βίνερ μάλλον τη διάβασαν στα γερμανικά ― δεν υπάρχει στα βιβλία τους η παραμικρή αναφορά στον Μπογκντάνοφ.



Το βιβλίο ουδέποτε απαγορεύτηκε. «Χάθηκε», όμως. Διότι όταν οι επίγονοι του Λένιν θεωρούν τις απόψεις του Μπογκντάνοφ απειλή για τον διαλεκτικό υλισμό, είναι πράξη αντίστασης κάποιος να γράψει ότι είναι ενδιαφέρουσες. Και ως γνωστόν, τέτοιες πράξεις τιμωρούνται, ενίοτε δε πολύ ακριβά.

O Μπογκντάνοφ παίζει σκάκι με τον Λένιν σε μια επίσκεψή τους στον Μαξίμ Γκόρκι στο Κάπρι το 1908. Μπογκντάνοφ και Λένιν θα τα τσουγκρίσουν λίγο μετά.

Ο Μπογκντάνοφ (στο κέντρο) στην κηδεία του Μαγιακόφσκι, Απρίλιος του 1930.

• • •

ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

«Η αρετή σε τούτον τον αιώνα έχει δυσφημιστεί τόσο, ώστε δεν υπάρχει πια υποκρισία.»

― Φρίντριχ Γκριμ, «Correspondance littéraire», Φεβρουάριος 1786