Τι διαβάζουμε σήμερα: Η θνησιγενής πρόταση του κ. Τσίπρα

ΜΙΑ ΘΝΗΣΙΓΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλ. Τσίπρας, προτείνει τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών για να συνεννοηθούν «στη βάση τριών απλών και αυτονόητων αξόνων»: (α) Να εκπονηθεί σχέδιο εξάμηνης διάρκειας για την άμεση ενίσχυση του ΕΣΥ, (β) να οριστεί υπουργός Υγείας κοινής αποδοχής, και (γ) να παγώσουν όλοι οι νόμοι που ψήφισε ή σχεδιάζει να ψηφίσει η κυβέρνηση, οι οποίοι πλήττουν την κοινωνική συνοχή.



Οι προτάσεις αυτές, βεβαίως, ούτε έχουν σχέση με σοβαρή αντιπολίτευση ούτε με την πρόθεση «να βάλουμε πλάτη τούτες τις δύσκολες ώρες». Αμφισβητώντας την ίδια την διακυβέρνηση της χώρας, καμία κυβέρνηση δεν θα τις αποδεχόταν.



Ο Αλ. Τσίπρας δεν είναι αφελής για να πιστεύει ότι έχουν την παραμικρή τύχη. Του παρέχουν, όμως, τη δυνατότητα να κινείται εκ του ασφαλούς μεταξύ συναίνεσης και μαξιμαλισμού. Μόνο που αυτά ελάχιστα πειστικά είναι. Αναμφισβήτητα, η κυβέρνηση έκανε και κάνει λάθη, και δυσκολίες αντιμετωπίζει. Προς το παρόν, όμως, το μόνο που δεν την ανησυχεί είναι η αντιπολίτευση.





• • •

ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ

Υπό άλλες συνθήκες η απίστευτης ελαφρότητας ανάρτηση του Γιάννη Μυλόπουλου και η γνωστής δηθενολεβεντιάς ανάρτηση του Παύλου Πολάκη θα έβγαζαν πολύ γέλιο. Όχι, όμως, στις μέρες αυτές. Προκειμένου να αντιπολιτευτούν την κυβέρνηση, αμφότερες υπονομεύουν συνειδητά την προσπάθεια που καταβάλλουμε όλοι για την αντιμέτωπιση της covid-19, μας προσβάλλουν ευθέως, και δεν σέβονται ούτε τους θανάτους που καθημερινά ανακοινώνονται.



Η αμήχανη δικαιολογία του Αλ. Τσίπρα ότι «το αρνητικό [στην περίπτωση Πολάκη] είναι η διαφήμιση» είναι εξίσου ενοχλητική. Ούτε λίγο ούτε πολύ, μας λέει ότι μπορείτε να παραβιάζετε τα μέτρα αρκεί να μη γίνεστε αντιληπτοί.





• • •

ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΤΟΥΡΚΟΙ

Η ανακοίνωση ότι το εμβόλιο για τον κορονοϊό, που ανέπτυξαν οι εταιρείες Pfizer και BioNTech, είχε κατά 90% επιτυχία προκάλεσε δικαίως παγκόσμια ανακούφιση και ενθουσιασμό.



Σημειωτέον, επικεφαλής της Pfizer βρίσκεται ένας Έλληνας, ο Άλμπερτ Μπουρλά, και της BioNTech ένα ζευγάρι Τούρκων, ο Uğur Şahin και η σύζυγός του Özlem Türeci. Ο Şahin είναι γιος ενός Τούρκου γκασταρμπάιτερ που δούλεψε στο εργοστάσιο της Ford και η Türeci κόρη ενός γιατρού από την Πόλη που μετανάστευσε στη Γερμανία.



Έχουν την αξία τους αυτά. Πριν δυο μέρες υπήρξε η ρατσιστική επίθεση από το μέλος της Βουλής των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου, John David Kilclooney, που αναφέρθηκε στην εκλεγμένη αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις ως «Ινδή». Στον Kilclooney και τους ομοίους του, ο Μπουρλά, ο Şahin και η Türeci αποτελούν μια αποστομωτική απάντηση των κοινωνιών που δεν διστάζουν να υποδεχτούν και να ενσωματώσουν μετανάστες.





• • •

ΨΕΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Μάικ Πενς, απέδωσε την επιτυχία του εμβολίου της Pfizer στις συμπράξεις δημόσιου – ιδιωτικού τομέα που προώθησε ο Ντ. Τραμπ.



Η απάντηση ήρθε αμέσως από την Αντιπρόεδρο και επικεφαλής της ανάπτυξης εμβολίων, Δρ. Kathrin Jansen: «Ουδέποτε συμμετείχαμε στο πρόγραμμα Warp Speed. Ουδέποτε πήραμε χρήματα από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, ή από οποιονδήποτε άλλον».



Τα ψεύδη — τα περίφημα «Alternative facts» — είναι εγγενές χαρακτηριστικό του λαϊκισμού, μια επιδημία από την οποία δεν πρόκειται μεν να γλυτώσει η πολιτική ζωή, αλλά που προσδοκούμε σύντομα να περιοριστεί δραστικά η έκτασή της.

• • •



ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ ΜΕ ΑΡΧΕΣ

Μεσολάβησαν μερικές μέρες από τα στοιχεία αυτά που πιθανώς θα έχουν αλλάξει, αλλά η σημασία τους δεν αλλοιώνεται.



Οι Δημοκρατικοί έχασαν με συνολική διαφορά 140.000 ψήφων στις εκλογές για το Κογκρέσο στην Πενσιλβάνια.



Ο Μπάιντεν κέρδισε την Πενσιλβάνια με περίπου 45.000 ψήφους.



Η διαφορά αυτή πιστώνεται σε ρεπουμπλικανούς με αρχές που θεωρούσαν ξένο σώμα τον Ντ. Τραμπ στον παραδοσιακό συντηρητισμό, και αγωνίστηκαν σθεναρά για τον εξοβελισμό του από την προεδρία.

• • •



9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: ΜΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Από ένα περίεργο παιχνίδι της Ιστορίας, την 9η Νοεμβρίου συνέβησαν σημαντικά γεγονότα στη Γερμανία, στα οποία θα περιλαμβάνεται πιθανόν στο μέλλον και το εμβόλιο του κορονοϊού που ανέπτυξε η εταιρεία BioNTech.



9/11/1848 – Ο Γερμανός Robert Blum εκτελείται από εκτελεστικό απόσπασμα στη Βιέννη. Με τον θάνατό του, εξανεμίστηκαν οι ελπίδες ότι η Γερμανία θα ενοποιείτο ως φιλελεύθερη δημοκρατία.



9/11/1918 – Παραίτηση του Γουλιέλμου Β΄, τελευταίου αυτοκράτορα της Γερμανίας και βασιλιά της Πρωσίας



9/11/1923 – Πραξικόπημα της Μπυραρίας από τον Χίτλερ (ξεκίνησε την προηγουμένη)



9/11/1938 – Νύχτα των Κρυστάλλων



9/11/1939 – Ετήσια επέτειος του Πραξικοπήματος της Μπυραρίας. Ενεργώντας μόνος, ο εργάτης Georg Elser τοποθέτησε μια βόμβα στη μπυραρία του Μονάχου, κοντά στο σημείο στο οποίο θα μιλούσε ο Χίτλερ στις 8/11. Τα πράγματα πήγαν στραβά. Λόγω της ομίχλης μεταξύ Βερολίνου και Μονάχου, ο Χίτλερ επέσπευσε την ομιλία του κατά μία ώρα, και αποχώρησε στις 9:07 μ.μ., η δε βόμβα εξερράγη στις 9:20 μ.μ. Αν δεν είχε υπάρξει η αλλαγή του προγράμματος, οι Χίτλερ, Γκέμπελς, Χίμλερ, Χάιντριχ, Ρόζενμπεργκ, και άλλοι, θα είχαν σκοτωθεί.



9/11/1989 – Πτώση του Τείχους του Βερολίνου





• • •

Ο ΤΖΟ ΜΠΑΪΝΤΕΝ ΑΠΑΓΓΕΛΛΕΙ ΣΕΪΜΟΥΣ ΧΙΝΙ

Το βράδυ της 7ης Νοεμβρίου που οριστικοποιήθηαν τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, το ιρλανδικό RTE news έκλεισε το δελτίο ειδήσεων με τον Τζο Μπάιντεν να απαγγέλλει Σέιμους Χίνι — ένα ποίημά του για τη σύγκρουση και τη συμφιλίωση.

Human beings suffer.

They torture one another.

They get hurt and get hard.

No poem or play or song

Can fully right a wrong

Inflicted and endured.

History says, Don't hope

On the side of the grave,'

But then, once in a lifetime

The longed for tidal wave

Of justice can rise up

And hope and history rhyme.

So hope for a great sea-change

On the far side of revenge.

Believe that a further shore

Is reachable from here.

Believe in miracles.

And cures and healing wells.

Call miracle self-healing,

The utter self revealing

Double-take of feeling.

If there's fire on the mountain

And lightening and storm

And a god speaks from the sky

That means someone is hearing

The outcry and the birth-cry

Of new life at its term.

It means once in a lifetime

That justice can rise up

And hope and history rhyme.

Σέιμους Χίνι, «The Cure at Troy: A Version of Sophocles' Philoctetes», 1991