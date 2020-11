Τι διαβάζουμε σήμερα: Πού οφείλεται η ανθεκτικότητα του «αυριανισμού»;

Ένας από τους περίπου 100.000 κατοίκους του Ναγκόρνο – Καραμπάχ που το εγκατέλειψαν.

ΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ

Διάβασα πρωτοσέλιδο «εφημερίδας» στο οποίο ένας «εβραίος κτηνίατρος θα μας μπήξει τη βελόνα», και θα μας δηλητηριάσουν με το εμβόλιο της Pfizer· και για να μη μείνει η παραμικρή αμφιβολία για το τι εννοεί, τον τίτλο πλαισίωναν φωτογραφία του Άλμπερτ Μουρλά, ενός ναζί αξιωματικού και ενός στρατοπέδου συγκέντρωσης.



Γνωρίζουμε σήμερα ότι κύρια, αν όχι αποκλειστική πηγή, αυτού του νοσηρού φαινομένου που δηλητηρίασε τη ζωή της χώρας υπήρξε ο «αυριανισμός». Έκτοτε, έχουν περάσει 30 – 40 χρόνια. Παρά ταύτα το φαινόμενο αυτό ζει και βασιλεύει.



Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς εξακολουθεί να έχει τέτοια έκταση, μολονότι πάρα πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι και επί πάρα πολλά χρόνια το πολέμησαν με σφοδρότητα, και έχουν γραφεί χιλιάδες σελίδες που το έχουν αναλύσει ad nauseam. Με άλλα λόγια, πού οφείλεται η ανθεκτικότητά του.



Εξάλλου, αναλυτές και δημοσιογράφοι επισημαίνουν ότι ο μεν Τραμπ ηττήθηκε, αλλά ο τραμπισμός παραμένει ολοζώντανος. Οι περισσότεροι ανάγουν τη γέννησή του στο Tea Party, ένα κίνημα του οποίου χρειάστηκε χρόνος μέχρι να αξιολογηθεί σωστά η σημασία του, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να ψάξουμε αρκετά χρόνια πριν για βρούμε τις ρίζες του.



Ίσως, αν καταφέρναμε να απαντήσουμε στο ερώτημα για τη μικρή μας χώρα, να αρχίζαμε να καταλαβαίνουμε γιατί παρατηρούνται παρόμοια φαινόμενα σε πολλές χώρες, και ασφαλώς στις ΗΠΑ.

ΠΟΙΟΣ ΚΕΡΔΙΣΕ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΧΑΣΕ;

Ποιος κέρδισε και ποιος έχασε τον πόλεμο στο Ναγκόρνο – Καραμπάχ;



Οι Αζέροι κέρδισαν και γλεντούν.

Οι Αρμένιοι έχασαν και «σκοτώνονται» μεταξύ τους.

ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΕΩΣ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΑ

Το τελευταίο 24-ωρο συνέβησαν τα εξής περίεργα έως ανησυχητικά:



Πρώτον, ο Ντ. Τραμπ απέλυσε τον υπουργό Άμυνας, τον Under Secretary of Defense for Policy και τον Under Secretary of Defense for Intelligence, και όρισε ως απολύτως πιστούς αντικαταστάτες στις σημαντικές αυτές θέσεις. Ένας εξ αυτών, ο Άντονι Τάτα, είχε χαρακτηρίσει τον Μπαράκ Ομπάμα «ηγέτη των τρομοκρατών».



Δεύτερον, ο υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο σε χθεσινή του συνέντευξη δήλωσε ότι «θα υπάρξει ομαλή μετάβαση σε μια δεύτερη διοίκηση Τραμπ».



Ουδείς μπορεί να εκτιμήσει πόσο ανησυχητικές είναι αυτές οι κινήσεις.



Όσον αφορά τον Μάικ Πομπέο, οι περισσότεροι θεώρησαν ότι αστειευόταν, αλλά αργότερα περιορίστηκε κάπως η σιγουριά τους.



Αναμένοντας να αποσαφηνιστούν οι προθέσεις του Τραμπ, μπορούμε να επαναλάβουμε αυτό που έγραψε ο δημοσιογράφος και πρώην λογογράφος του νεότερου Μπους, David Frum: «Αν οι συντηρητικοί πειστούν ότι δεν μπορούν να κερδίσουν δημοκρατικά, δεν θα εγκαταλείψουν τον συντηρητισμό. Θα απορρίψουν τη δημοκρατία».

ΟΙ ΨΗΦΟΙ ΤΩΝ ΜΠΑΪΝΤΕΝ ΚΑΙ ΤΡΑΜΠ

Ενώ συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων στις ΗΠΑ, που ως συνήθως θα πάρει αρκετές μέρες ακόμα, τα μέχρι τώρα αποτελέσματα σε ψήφους έχουν ως εξής:



Μπάιντεν: 77.131.313 (50,8%)

Τραμπ: 72.094.038 (47,4%)

Διαφορά: 5.037.275



Εκατομμύρια ψήφοι μένουν να καταμετρηθούν στην Καλιφόρνια, το Ιλινόι και τη Νέα Υόρκη, όπου ο Μπάιντεν προηγείται με μεγάλη διαφορά. Η τελική διαφορά αναμένεται να αυξηθεί κι άλλο, και το πιθανότερο θα ξεπεράσει αρκετά τα 6 εκατ. ψήφους.



Πάντως, η διαφορά είναι πρακτικά αδύνατον να προσεγγίσει τον μέσο όρο 8% των εθνικών δημοσκοπήσεων.





Αποτελέσματα της καταμέτρησης των ψήφων μέχρι σήμερα.

ΠΛΟΥΣΙΑ ΨΥΧΗ

Ο αστεροειδής (μικρός πλανήτης) Ψυχή 16 του ηλιακού μας συστήματος αξίζει 700 quintillion ή 700.000.000.000.000.000.000 δολάρια — 1 quintillion ισούται με 1 δισεκατομμύριο δισεκατομμύρια, ή 1 με 18 μηδενικά.



Αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι και διαιρέσουμε τον πλούτο του με τον πληθυσμό του πλανήτη μας, τότε εσείς, εγώ, και κάθε άλλος άνθρωπος θα πάρουμε από 93 δισεκατομμύρια δολάρια.



Δεν θα λείψουν τα προβλήματά μας, όμως. Όχι, δεν λέω ότι τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Σκέπτομαι πολύ πεζά πράγματα, λόγου χάριν, άντε να βρεις υδραυλικό με τόσους ζάπλουτους.





ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΩΝ

Mια παράμετρος της νίκης του Μπάιντεν και εγγύηση της καλής διακυβέρνησής του είναι ότι όχι μόνο δεν υποτίμησε, με τη στάση και τον λόγο του, τη σημασία των συγκινήσεων (συναισθημάτων) στην πολιτική ζωή, αλλά ότι κατανόησε πλήρως το τι εννοεί η Μάρθα Νούσμπαουμ (και δεν έχουν κατανοήσει καθόλου οι δικοί μας υπέρμαχοι του ορθολογισμού):



Ενίοτε οι άνθρωποι υποθέτουν ότι μόνο φασιστικές ή επιθετικές κοινωνίες είναι έντονα συναισθηματικές και ότι μόνον τέτοιες κοινωνίες απαιτείται να καλλιεργούν τις συγκινήσεις. Οι απόψεις αυτές είναι συγχρόνως εσφαλμένες και επικίνδυνες... Όλες οι αρχές (principles) της πολιτικής, καλές και κακές, χρειάζονται συγκινησιακή στήριξη προκειμένου να εξασφαλίσουν τη διαχρονική τους σταθερότητα, και όλες οι αξιοπρεπείς κοινωνίες χρειάζεται να επαγρυπνούν κατά της διαίρεσης και της ιεραρχίας καλλιεργώντας τα κατάλληλα συναισθήματα της συμπάθειας και της αγάπης.



M. C. Nussbaum, Political Emotions, Harvard University Press, 2013, κεφ. 1