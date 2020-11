Τι διαβάζουμε σήμερα: Πολυτεχνείο 2020· πολύς σουρεαλισμός σε μια μέρα

Ο γαλλικός οίκος Hermès κατασκευάζει εκτροφείο δυναμικότητας 50.000 κροκοδείλων στην Αυστραλία. Ο γαλλικός οίκος και άλλοι είχαν κατηγορηθεί ότι στα εκτροφεία τους έγδαραν ζωντανούς τους κροκόδειλους.

ΠΟΛΥΣ ΣΟΥΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ

To KKE είπε ότι θα κάνω συγκέντρωση και πορεία, είτε θέλετε είτε δεν θέλετε.



Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι θα πάμε κάμποσοι, σίγουρα πάνω από 4, στο ΕΑΤ/ΕΣΑ, και μετά θα καταγγείλουμε την επέμβαση της Αστυνομίας στους διαδηλωτές του ΚΚΕ.



Το ΜέΡΑ25 είπε προσέφυγα στο ΣτΕ, αλλά επειδή δεν συμφώνησε μαζί μου, θα κάνω πορεία.



Ο Μιχ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι απαγορεύσαμε τις πορείες, αλλά όχι τις εκδηλώσεις.



Ο σουρεαλισμός, όμως, έπρεπε να πιάσει ταβάνι για να πάμε για ύπνο.



Η βουλευτής του ΜέΡΑ25, Σοφία Σακοράφα, έγραψε σε τουίτ: «Συνωστισμένοι αστυνομικοί χωρίς καμία απολύτως δημοκρατική νομιμοποίηση και καμία απολύτως υγειονομική φροντίδα απαγορεύουν παρανόμως σε βουλευτές να επιτελέσουν το πολιτικό τους καθήκον».



Δεν απαίτησε, βεβαίως, να κόψουν πρόστιμα οι αστυνομικοί μεταξύ τους, ούτε να ελεγχθούν αν μαζεύτηκαν δίχως να έχουν στείλει sms.





• • •

LOCKDOWN ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Αυτό είναι το συμπέρασμα έρευνας του καθηγητή Ψυχιατρικής, Κωνσταντίνου Φουντουλάκη, και των συνεργατών του που δημοσιεύτηκε πριν από δύο βδομάδες («Self-reported changes in anxiety, depression and suicidality during the COVID-19 lockdown in Greece», Journal of Affective Disorders, 2 November 2020):



Εντοπίστηκαν υψηλά ποσοστά κατάθλιψης, άγχους και αυτοκτονικών σκέψεων στον γενικό πληθυσμό στη διάρκεια του [πρώτου] lockdown, με υψηλό επιπολασμό πεποιθήσεων σε συνωμοσιολογικές θεωρίες. Στην ανάπτυξη της κατάθλιψης οι παράγοντες κινδύνου ήταν η γενική κατάσταση της υγείας, το ιστορικό της κατάθλιψης, απόπειρες αυτοτραυματισμού και αυτοκτονίας, οικογενειακή υπευθυνότητα, οικονομική αλλαγή και ηλικία· ενώ η διατήρηση των καθημερινών συνηθειών, και της θρησκευτικότητας / πνευματικότητας και η πίστη σε συνωμοσιολογικές θεωρίες λειτούργησαν ως προστατευτικοί παράγοντες.



Μόνο ποσοστό κάτω του 30% απορρίπτει πλήρως τις συνωμοσιολογικές θεωρίες για τον κορονοϊό, και τριπλασιάστηκε η κλινική κατάθλιψη.

• • •

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Ο μεγάλος διχασμός που επικράτησε στις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ αποτυπώνεται και γεωγραφικο-οικονομικά, σύμφωνα με το Brookings.



Ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε 477 κομητείες στις οποίες αντιστοιχεί το 70% του αμερικανικού ΑΕΠ, ενώ οι 2.497 που κέρδισε ο Ντ. Τραμπ παρουσιάζουν 29% της οικονομικής δραστηριότητας (σε 110, κυρίως χαμηλού εισοδήματος, κομητείες δεν έχει τελειώσει η καταμέτρηση).



Σημειωτέον, τα αποτελέσματα αυτά βαθαίνουν έτι περαιτέρω το χάσμα που παρατηρήθηκε στις εκλογές του 2016, στις οποίες ο μεν Ντ. Τραμπ κέρδισε 2.584 κομητείες που παρήγαγαν το 36% της οικονομικής εκροής, η δε Χίλαρι Κλίντον 473 με 64% της συνολικής εθνικής οικονομίας.





Τα σχεδόν τελικά αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών.

• • •



ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΘΑ ΦΘΑΣΕΙ Ο ΤΡΑΜΠ;

Ο Ντ. Τραμπ καθαίρεσε τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Κυβερνοασφάλειας των ΗΠΑ, Κρις Κρεμπς.



Ο Κρεμπς συστηματικά απέρριπτε ισχυρισμούς του Τραμπ για νοθεία στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Πρόσφατα είχε δηλώσει ότι «οι εκλογές ήταν οι πιο ασφαλείς στην ιστορία των ΗΠΑ». Δημοκρατικοί και ρεπουμπλικανοί βουλευτές, καθώς και αξιουματούχοι σε όλη τη χώρα εκθείασαν τις προσπάθειες και την ακεραιότητα του Κρεμπς.



Η απάντηση του Κρεμπς στην απόλυσή του ήρθε έμμεσα αναπαράγοντας το επόμενο τουίτ.



Η απόλυση προκαλεί ανησυχίες στους Δημοκρατικούς, που αναρωτιούνται μέχρι πού θα φθάσει ο Τραμπ.





Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Κυβερνοασφάλειας των ΗΠΑ, Κρις Κρεμπς, τον οποίο καθαίρεσε ο Ντ. Τραμπ.

• • •



ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

Ο Μαρσέλ Προυστ (10 Ιουλίου 1871 – 18 Νοεμβρίου 1922) για τις αναστατώσεις που φέρνουν τα συναισθήματα στη σκέψη:



Δεν μπορεί να αντιληφθεί κανείς ώς ποιο σημείο η ανησυχία αυτή τάραζε, και είχε έτσι προσωρινά εμπλουτίσει, το μυαλό του κυρίου ντε Σαρλύς. Ο έρωτας προκαλεί έτσι πραγματικές γεωλογικές αναστατώσεις της σκέψης. Στη σκέψη του κυρίου ντε Σαρλύς που, πριν από λίγες μέρες, έμοιαζε με πεδιάδα τόσο ομοιόμορφη ώστε και πέρα στο βάθος δεν θα μπορούσες να διακρίνεις μια ιδέα να ξεπερνά την επιφάνεια της γης, είχαν ξαφνικά ορθωθεί, σκληρά σαν πέτρα, ένας όγκος από βουνά αλλά βουνά έτσι διαμορφωμένα λες κι' ένας γλύπτης, αντί να σηκώσει το μάρμαρο, τα είχε επεξεργαστεί επί τόπου, και όπου στριφοδένονταν, σε τεράστια και τιτανικά συμπλέγματα, η Οργή, η Ζήλια, η Περιέργεια, η Επιθυμία, το Μίσος, η Οδύνη, η Έπαρση, ο Τρόμος και ο Έρωτας.



— Μαρσέλ Προυστ, Αναζητώντας τον Χαμένο Χρόνο IV, Σόδομα και Γόμορρα, Μετάφραση: Παύλος Α. Ζάννας, Επιμέλεια Έκδοσης: Παναγιώτης Πούλος, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2007, σελ. 402.



Η μοναδική περίπτωση στην οποία εμφανίζεται εν κινήσει ο Μαρσέλ Προυστ είναι μια ταινία γάμου του 1904 (37o δευτερόλεπτο, Fonds d'archives privées du Centre national de la cinématographie français).