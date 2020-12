Το πρόσωπο της χρονιάς

Παράλογη ή μη, η απόφαση της γαλλικής κυβέρνησης είναι να ανοίξουν στις γιορτές οι Γκαλερί Λαφαγιέτ, αλλά όχι τα θέατρα, μουσεία και κινηματογράφοι.

Η ΖΩΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Τελικώς, επετεύχθη συμφωνία των 27 ηγετών των κρατών-μελών της Ε.Ε. όσον αφορά τις κυρώσεις στην Τουρκία. Για την ακρίβεια συμφώνησαν σε ήπιες κυρώσεις και παρέπεμψαν την επανεξέταση του θέματος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου.



Επιθυμώντας ισχυρή απάντηση στην τουρκική επιθετικότητα, η Αθήνα δεν έχει λόγους να είναι ευχαριστημένη. Αυτοί είναι, όμως, οι συσχετισμοί, δεν αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη, και ως γνωστόν η πραγματικότητα δύσκολα προσαρμόζεται στις επιθυμίες μας.



Είναι σχεδόν βέβαιο ότι η αντιπολίτευση θα ισχυριστεί πως ο πρωθυπουργός δεν διαπραγματεύθηκε επίμονα και αποτελεσματικά. Αυτό είναι, όμως, το κλασικό στερεότυπο της κάθε αντιπολίτευσης.



Κοντολογίς, η ζωή συνεχίζεται.

• • •



ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

«Πρόσωπο της χρονιάς» για το περιοδικό Time είναι ο Τζο Μπάιντεν και η Κάμαλα Χάρις.





Πράγματι, η μεγάλη νίκη τους είναι πολλαπλά σημαντική. Ωστόσο, θα προτιμούσα το περιοδικό να είχε επιλέξει ως «πρόσωπο της χρονιάς» τους ανώνυμους γιατρούς και νοσηλευτές που έδωσαν στην πρώτη γραμμή τη μάχη κατά του κορωνοϊού.





• • •

ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Απλώς ξεφύλλισα το νέο βιβλίο του Πάπα Φραγκίσκου («Let Us Dream: The Path to a Better Future Hardcover – in conversation with Austen Ivereigh»), που μόλις κυκλοφόρησε, και δεν διαμόρφωσα άποψη για το περιεχόμενό του. Η παρακάτω παράγραφος, όμως, είναι μάλλον δηλωτική της φιλοσοφίας του.



«Με άλλα λόγια, αν θεωρείς την άμβλωση, την ευθανασία και τη θανατική ποινή αποδεκτές, η καρδιά σου θα δυσκολευτεί να νοιαστεί για τη μόλυνση των ποταμών και των τροπικών δασών. Και το αντίστροφο αληθεύει. Έτσι, ενόσω άτομα εσφαλμένα επιχειρηματολογούν με κόπο ότι αυτά τα ζητήματα είναι διαφορετικά σε ηθικούς όρους, ενόσω επιμένουν ότι η άμβλωση δικαιολογείται αλλά όχι η ερημοποίηση, ή ότι η ευθανασία είναι λάθος αλλά τα μολυσμένα ποτάμια είναι το τίμημα που πληρώνουμε για την οικονομική πρόοδο, θα παραμένουμε κολλημένοι στην ίδια έλλειψη ακεραιότητας που μας θέτει εκεί που βρισκόμαστε σήμερα».



Σεβαστές απόψεις, αλλά πιστεύω πως δεν ανταποκρίνονται στα γεγονότα. Η συντριπτική πλειονότητα όσων θεωρούν αποδεκτή την άμβλωση και την ευθανασία είναι επίσης κατά της θανατικής ποινής και της περιβαλλοντικής καταστροφής. Ίσως οι σκέψεις του έχουν νόημα μόνον για συντηρητικούς που «νοιάζονται» για τον ηθικό ξεπεσμό, αλλά συγχρόνως ευλογούν ό,τι συντελεί στην οικονομική πρόοδο, αδιαφορώντας παντελώς για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

• • •



Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Δεν ανήκει στις επετείους που συγκινούν και σπανίως μνημονεύεται. Ωστόσο, τη 10η Δεκεμβρίου 1799 συνέβη μια μικρή επανάσταση με σημαντικές επιπτώσεις.



Χρειάστηκαν δέκα χρόνια και μερικοί από τους κορυφαίους επιστήμονες της εποχής (Κοντορσέ, Λαπλάς, Λαγκράνζ, κ.ά) μέχρι να σχεδιαστεί και να επιβληθεί το μετρικό σύστημα. Διάταγμα του 1795 καθιέρωσε το δεκαδικό μετρικό σύστημα, αλλά με τον νόμο της 10ης Δεκεμβρίου 1799 ορίζεται το φυσικό πρότυπο μέτρο σε πλατίνα, βάσει του οποίου θα αναπαράγονται έκτοτε τα χρησιμοποιούμενα μέτρα στην καθημερινότητα.



Ένα χαοτικό σύστημα μετρήσεων εξαφανίστηκε. Υπολογίζεται ότι υπήρχαν περίπου 700 διαφορετικά μέτρα και σταθμά, και διαφορετικά επαγγέλματα είχαν τα δικά τους.



Εκτός από την προφανή οικονομική σημασία τους, οι συμβάσεις και ειδικότερα τα βιομηχανικά και τεχνικά πρότυπα έχουν μη αμελητέες πολιτισμικές επιπτώσεις. Το μετρικό σύστημα όχι μόνο αντικατέστησε με καθαρά συμβατική σημασία την ανθρωπομετρική διάσταση των προηγούμενων μέτρων και σταθμών αλλά η αλλαγή ήταν ουσιαστικότερη, αφού χάρη σε τούτο το σύστημα επιβλήθηκαν οι ίδιες κατηγορίες σκέψης, χωρικές αναπαραστάσεις, νέες ιδέες των βαρών και των διαστάσεων, καθώς και η δεκαδική διαίρεση.





Το πρότυπο μέτρο σε πλατίνα που φυλάσσεται στα εθνικά αρχεία της Γαλλίας.

• • •

ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΠΕΤΑΜΑ

Ο πρώην υπεύθυνος διαστημικής ασφάλειας στο υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, Χαΐμ Εσέντ, ισχυρίζεται στο νέο του βιβλίο «Το σύμπαν πέρα από τον ορίζοντα – συζητήσεις με τον καθηγητή Χαΐμ Εσέντ» ότι «ο Τραμπ συνεργάζεται με τους εξωγήινους».



Βιβλίο για πέταμα. Ο συγγραφέας του έγραψε ένα σωρό σελίδες, και δεν κατάλαβε ότι ο ίδιος ο Τραμπ είναι εξωγήινος.





Με εξωγήινους που ζουν ανάμεσά μας εδώ και χρόνια συνεργάζεται ο Τραμπ κατά τον Χαΐμ Εσέντ.

• • •

ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΓΚΡΑΦΙΤΙ

Κάνοντας μια βόλτα στις πόλεις μας, το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό είναι ότι αυτό το γκράφιτι παραμένει όσο ποτέ άλλοτε επίκαιρο, σύμφωνα με το γνωστό στερεότυπο:



«Ω!, τοίχοι, θαυμάζω που δεν έχετε ήδη καταρρεύσει σε ερείπια έχοντας βαστάξει τόσα πολλά ανιαρά γκράφιτι.»

— Γκράφιτι, Βασιλική της Πομπηίας