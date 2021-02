Ταλιμπανισμός απείρου κάλλους

ΤΑΛΙΜΠΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΕΙΡΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ

Μια ενδιαφέρουσα διάσταση του πρόσφατου γεγονότος της Ικαρίας ήταν η αντιμετώπισή του από πρώην αριστερούς και νυν φιλομητσοτακικούς.



Η προσπάθειά τους να υπερασπιστούν το περίφημο γεύμα είναι αποδεκτή. Ωστόσο, εντυπωσιάζει η ευκολία με την οποία αποδέχονται την παραβίαση των μέτρων, τα οποία η ίδια η κυβέρνηση επέβαλλε και μάλιστα την ίδια ακριβώς μέρα που επεβλήθηκαν ακόμη πιο αυστηρά.



Ακούστηκαν διάφορα χαριτωμένα («να είχε το φαγητό του σε τάπερ;»), όταν δε η είδηση δημοσιεύτηκε στον παγκόσμιο τύπο (New York Times, Politico, Guardian, BBC, και αλλού) ανασύρθηκε το παλιό και «ακαταμάχητο» επιχείρημα του καπιταλιστικού τύπου που συντονίστηκε για να βλάψει την κυβέρνηση — η αλήθεια είναι σε κάπως πιο εκλεπτυσμένη μορφή σε σχέση με το παρελθόν. Όταν η κ. Μπακογιάννη επεσήμανε ότι το επιτελείο του Κυρ. Μητσοτάκη δεν τον προφύλαξε, άρχισαν να μιλούν για οικογενειακές έριδες.



Το χείριστο, βεβαίως, όλων ήταν η απόπειρα να χαρακτηριστεί «φιλοσυριζαίος» όποιος εξέφραζε αντίθετη άποψη. Αυτή η δοκιμασμένη συνταγή από το ηρωικό αριστερό παρελθόν τους (αυτό «είναι μπουρζουάδικο», το άλλο «είναι ιδεαλισμός», κ.ο.κ.), συνδυασμένη με έναν ταλιμπανισμό απείρου κάλλους, έφτασε να θεωρεί κάθε κριτική ύποπτη, κάθε επισήμανση λάθους εξ ορισμού κατακριτέα θαρρείς και η κυβέρνηση είναι αλάνθαστη.



Υπάρχουν διάφορες εξηγήσεις για αυτό το φαινόμενο (γενιτσαρισμός, φανατισμός του νεοφώτιστου, αγωνιώδης προσπάθεια να πείσουν ότι ο Σαούλ έγινε Παύλος, κ.ά). Μια άλλη εξήγηση, που αφορά πολλούς εξ αυτών, είναι ότι δεν απομακρύνθηκαν ούτε μισό βήμα από τον τρόπο σκέπτεσθαι των νιάτων τους: κουτάκια είχαν στο κεφάλι τους και κουτάκια εξακολουθούν να έχουν.

• • •

ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ Ο «ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ»

Την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου, η γαλλική Βουλή ενέκρινε, σχεδόν ομόφωνα, το νέο αδίκημα του «διαχωρισμού» (séparatisme), ένα από τα σημαντικότερα άρθρα του νομοσχεδίου για την «ενδυνάμωση του σεβασμού των αρχών της Δημοκρατίας».



Το άρθρο προβλέπει 5 έτη φυλάκιση και 75.000 ευρώ πρόστιμο αν κάποιος απειλεί, βιαιοπραγεί, ή εκφοβίζει εκλεγμένο πρόσωπο ή δημόσιο λειτουργό με σκοπό να παραβλέψει εν μέρει ή πλήρως τους κανόνες των δημοσίων υπηρεσιών.



Το άρθρο αποτελεί μέρος της πολιτικής του Εμ. Μακρόν, την οποία εξήγγειλε μετά τη δολοφονία του καθηγητή Σαμουέλ Πατύ, επειδή είχε δείξει σκίτσα του Μωάμεθ στους μαθητές του.



Η νέα αυτή πολιτική του Εμ. Μακρόν — ο διαχωρισμός του «πολιτικού Ισλάμ» από τον μουσουλμανισμού — έφερε σε δυσχερή θέση το κόμμα της δεξιάς, «Οι Ρεπουμπλικανοί», το οποίο επεδίωξε να πλειοδοτήσει φέρνοντας τροπολογίες σχετικά με τη μανδήλα, προκειμένου να διαφοροποιηθεί από το κόμμα του Μακρόν, La République en marche (LRM). Ειδικότερα, οι Ρεπουμπλικανοί πρότειναν να απαγορευτεί η μανδήλα στα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα και στα δημόσια σχολεία.



Ωστόσο, η πρότασή των Ρεπουμπλικανών απορρίφθηκε, με μεγάλη επίσης πλειοψηφία, με το επιχείρημα ότι αυτή η εμμονή τους είναι χοντροκομμένη, στιγματιστική και άχρηστη.



Η εν πολλοίς αυτονόητη πολιτική του Εμ. Μακρόν, η οποία ξεχωρίζει το πολιτικό Ισλάμ, που θέλει να «διαχωριστεί» από τις αξίες της δημοκρατίας, από την πλειονότητα των μουσουλμάνων, ικανοποίησε τους πολίτες. Συγχρόνως, περιθωριοποίησε απόψεις δημοσιολογούντων, ακόμη και εδώ, που ταύτιζαν τους μουσουλμάνους με την τρομοκρατία.





Ονομασία περιοχής προς τιμή του καθηγητή Σαμουέλ Πατύ που δολοφονήθηκε από φανατικό μουσουλμάνο.

• • •



ΕΚΘΗΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΩΝ

Οδηγία του υπουργού Παιδείας της Κίνας αναφέρει ότι οι Κινέζοι έχουν γίνει πολύ «θηλυπρεπείς», και ότι η Κίνα πρέπει να ενισχύσει την εκπαίδευση ούτως ώστε να γίνουν πιο «ανδροπρεπείς».



Υπό τον τίτλο «Πρόταση για την Πρόληψη της Εκθήλυνσης των Αρρένων Εφήβων», η οδηγία καλεί τα σχολεία «να αλλάξουν πλήρως τις προσφορές τους στη φυσική αγωγή και να ενδυναμώσουν την πρόσληψη δασκάλων», και να αναπτύξουν συγκεκριμένα αθλήματα, όπως το ποδόσφαιρο, με σκοπό να καλλιεργηθεί ο «ανδρισμός» των μαθητών.



Πρόσφατα, η κυβέρνηση είχε επισημάνει ότι, στην εθνική λαϊκή κουλτούρα, οι πιο δημοφιλείς άρρενες δεν είναι πλέον ισχυρές εικόνες σαν τους «στρατιωτικούς ήρωες». Την περασμένη Άνοιξη, αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι διαπιστώνεται τάση προς την «εκθήλυνση» των εφήβων, η οποία αναπόφευκτα θα θέσει σε κίνδυνο την επιβίωση και ανάπτυξη του κινεζικού έθνους, εκτός κι αν «υπάρξει αποτελεσματική διαχείρισή της».



Σημειωτέον, αυτός ο προσανατολισμός της κινεζικής ηγεσίας για την ενίσχυση του ανδρισμού των νέων, — αναβίωση της αρχής του Yang — συμβαίνει τη στιγμή που ο Τζο Μπάιντεν έχει υιοθετήσει πλήρως «το κίνημα της σεξουαλικής διαφορετικότητας». Και το ερώτημα που τίθεται είναι αν αυτό αποτελεί το πρελούδιο διώξεων. Ακόμη και τα αυταρχικά καθεστώτα, βήμα-βήμα προχωρούν.





Το σύμβολο της αρχής του Yin (παθητική) και Yang (ενεργητική) που εκφράζει διάφορα αντίθετα ζεύγη, όπως το θηλυκό – αρσενικό.

• • •

Ο ΠΟΛΥΜΑΘΗΣ ΧΕΡΜΠΕΡΤ ΣΑΪΜΟΝ

Εξαιρώντας έναν μικρό κύκλο ειδικών, ο Χέρμπερτ Σάιμον (15.06.1916 – 09.02.2001) είναι μάλλον άγνωστος στη χώρα μας. Προσπάθησα να κάνω γνωστό το έργο του με άρθρα, τον έβαλα στα μαθήματά μου, και μετέφρασα το βιβλίο του The Sciences of the Artificial (Εκδόσεις Επίκεντρο, 2006).



Ο Σάιμον ανέπτυξε πολυσχιδή ερευνητική δραστηριότητα (διοικητική θεωρία και οικονομική επιστήμη, τεχνητή νοημοσύνη και γνωσιακή ψυχολογία, πολυπλοκότητα και σχεδιασμός των συστημάτων, φιλοσοφία της επιστήμης και επιστημολογία, κ.λπ.), πιστώνεται δε με τρία σημαντικά επιτεύγματα:



1. Τη θεμελίωση της θεωρίας των αποφάσεων.

2. Τη θεμελίωση της τεχνητής νοημοσύνης — σε συνεργασία με τους Α. Newell και J. Shaw έγραψε τα δύο πρώτα προγράμματα της τεχνητής νοημοσύνης Logic Theorist και General Problem Solver.



3. Τη θεμελίωση της επιστήμης του σχεδιασμού.



Αναφέρω ορισμένα από τα πολλά βραβεία του — σημειωτέον, είχε δηλώσει «Ξεχάστε τα βραβεία Νόμπελ, πραγματικά δεν είναι πολύ σημαντικά»:



— Βραβείο Νόμπελ της Οικονομικής Επιστήμης (1978),

— The National Medal of Science (1986),

και τα ανώτατα βραβεία για τη συμβολή του στην

— Ψυχολογία (1993),

— Δημόσια Διοίκηση (1995),

— Επιστήμη των Υπολογιστών και την Τεχνητή Νοημοσύνη (βραβείο Turing, 1975, με τον A. Newell).



Στην αυτοβιογραφία του (Models of My Life), ο Σάιμον αναφέρει ότι τον Ιανουάριο του 1956 ανακοίνωσε στους φοιτητές κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος: «Τα Χριστούγεννα, ο Al Newell και 'γω επινοήσαμε μια σκεπτόμενη μηχανή», φράση που σηματοδοτεί πλέον τη γέννηση της τεχνητής νοημοσύνης.





Ο Χέρμπερτ Σάιμον (1916 – 2001) και η ελληνική έκδοση του βιβλίου του «Οι Επιστήμες του Τεχνητού». Φωτ.: Getty Images/Ideal Image

• • •

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΕΣ «ΦΑΤΣΟΥΛΕΣ»

Αρχαιολόγοι από το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ, και το Πανεπιστήμιο της Χάιφα, μαζί με μια ομάδα από το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας, βρήκαν ένα οστό με 6 παράλληλες χαρακιές.



Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι το οστό ανήκει σε ούρο — τον πρόγονο των αγελάδων και βοδιών.



Ηλικίας 120.000 ετών, το οστό παρουσιάζει μια από τις αρχαιότερες αποδείξεις της χρήσης συμβόλων.



Οι ερευνητές απέκλεισαν το ενδεχόμενο οι χαρακιές να προήλθαν από τυχαίες φυσικές καταπονήσεις. Απεναντίας, υποστηρίζουν ότι το οστό επελέγη, διότι εξέφραζε «την πνευματική σχέση που είχαν οι κυνηγοί με τα ζώα που σκότωναν».



Σύμφωνα με το Δρ. Yossi Zaidner του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου του Εβραϊκού Πανεπιστημίου, «είναι δίκαιο να πούμε ότι ανακαλύψαμε ένα από τα παλιότερα χαρακτικά που βρέθηκαν ποτέ στη γη — και σίγουρα το παλιότερο στην Ανατολική Μεσόγειο».



Πριν την ανακάλυψη της γραφής, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι επικοινωνούσαν μεταξύ τους με προϊστορικές «φατσούλες» (emojis).



Οι ερευνητές χρησιμοποιήσαν προχωρημένες μεθόδους ανάλυσης των ευρημάτων, τα δε αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Quaternary International journal.

Πηγή: The Jerusalem Post, Quaternary International journal