ΤΟ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ ΠΕΘΑΝΕ;

Το ακορντεόν πέθανε! Ζήτω το κοινωνικό συμβόλαιο! Όχι βέβαιο, αλλά αρκετά πιθανό.



Χθες Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου, το ιατρικό περιοδικό The Lancet δημοσίευσε άρθρο με τίτλο «Immune evasion means we need a new Covid-19 social contract» («Ανοσοδιαφυγή σημαίνει ότι χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για την Covid-19»), το οποίο υπογράφουν ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου για την Covid-19 της Γαλλίας, Ζαν-Φρανσουά Ντελφρεσί, και άλλα τέσσερα μέλη του Συμβουλίου.



Η κεντρική ιδέα είναι ότι δεν πρέπει πλέον να υπάρχει αλληλουχία lockdowns, αλλά θα πρέπει να επιλεγεί ένα νέο διαγενεακό κοινωνικό συμβόλαιο, στο οποίο οι πιο ηλικιωμένοι και ευάλωτοι θα αποδεχτούν να αυτο-απομονωθούν.



«Η χρήση τού σταμάτα-ξεκίνα (ελληνιστί «ακορντεόν») γενικού lockdown ως κύρια απάντηση στην COVID-19 δεν είναι πλέον εφικτή... η χρήση του πρέπει να επανεξεταστεί, μόνον για να χρησιμοποιείται ως έσχατη λύση».



Στη νέα αυτή προσέγγιση βασισμένη σε ένα κοινωνικό συμβόλαιο, «σαφές και διαφανές», «οι μεν νεότερες γενιές θα πρέπει να αποδεχτούν τα προληπτικά μέτρα (π.χ. μάσκες, φυσική απόσταση), υπό την προϋπόθεση ότι οι μεγαλύτερες και πιο ευάλωτες ομάδες θα υιοθετήσουν όχι μόνον αυτά τα μέτρα, αλλά επίσης και ειδικότερα βήματα (π.χ. εκούσια αυτο-απομόνωση βάσει κριτηρίων ευπάθειας)».



Το επιχείρημα των συγγραφέων είναι ότι, ενώ «μέχρι τώρα οι πληθυσμοί υπήρξαν σχετικά συνεργατικοί, οι αμφιβολίες και η δυσπιστία τους είναι ορατές στα κινήματα διαμαρτυρίας που παρατηρούνται σε πολλές χώρες» εξαιτίας των οικονομικών συνεπειών. Επιπλέον, «οι κοινωνικές και υγειονομικές (κυρίως για την ψυχική υγεία) συνέπειες είναι εξίσου κολοσσιαίες κυρίως για τις νέες γενιές, παρότι είναι χαμηλού κινδύνου».



Είναι άγνωστο, αν αυτή η ιδέα του νέου κοινωνικού συμβολαίου είναι πλειοψηφική στο Επιστημονικό Συμβούλιο για την Covid-19 της Γαλλίας, αλλά ότι έχει μεγάλες πιθανότητες να καταστεί είναι επίσης εύλογο. Αν συμβεί αυτό, μάλλον θα διευκολύνει τον Εμ. Μακρόν στα επόμενα βήματά του, και δεν είναι καθόλου παράλογο να υποθέσουμε ότι θα «ταξιδέψει» και εκτός Γαλλίας, ίσως και μέχρι τη χώρα μας.





Ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου για την Covid-19 της Γαλλίας, Ζαν-Φρανσουά Ντελφρεσί, ανάμεσα στον πρώην πρωθυπουργό, Εντουάρντ Φιλίπ, και το υπουργό Υγείας Ολιβιέ Βεράν.

• • •

ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΨΥΧΟΣ

Προπαντός, η ιδεολογική καθαρότητα και η πολιτική αντιπαλότητα.



Στο Τέξας έμειναν δίχως ηλεκτρικό ρεύμα περί τα 4,4 εκατομμύρια καταναλωτές, εξαιτίας της σφοδρής χιονοθύελλας που έπληξε την πολιτεία, για δύο κυρίως λόγους: οι γεννήτριες αποδείχθηκαν ακατάλληλες για τα ακραία καιρικά φαινόμενα, και το Τέξας δεν μπορούσε να εξυπηρετηθεί από άλλες πολιτείες, επειδή είναι η μοναδική πολιτεία της οποίας το δίκτυο δεν συνδέεται με τα άλλα δίκτυα της χώρας.



Απέναντι σε αυτή την αφάνταστη ταλαιπωρία, οι Ρεπουμπλικανοί δεν έμειναν σιωπηλοί. Απεναντίας, πέρασαν στην επίθεση.



Ο πρώην κυβερνήτης του Τέξας και υπουργός Ενέργειας του Τραμπ, Ρικ Πέρι, υπέδειξε ότι οι μέρες δίχως ηλεκτρικό ρεύμα είναι μια θυσία την οποία οι Τεξανοί θα έπρεπε να θέλουν να κάνουν αν αυτή σημαίνει να αφήσουν τους ομοσπονδιακούς ρυθμιστές έξω από το δίκτυο διανομής.



Σε μιαν ανάρτηση σε ιστοσελίδα, ο Πέρι ισχυρίζεται ότι «όσοι κλίνουν προς τα αριστερά μπορεί να δουν την κατάσταση στο Τέξας ως ευκαιρία να επεκτείνουν τις εκ των άνω προς τα κάτω, ριζοσπαστικές προτάσεις τους... Οι Τεξανοί θα έμεναν δίχως ηλεκτρικό ρεύμα για περισσότερο από τρεις μέρες προκειμένου να κρατήσουν την ομοσπονδιακή κυβέρνηση μακριά από τις υποθέσεις τους».



Αν ο Πέρι καλεί τους Τεξανούς να «πέσουν» υπέρ της απορρύθμισης, ο νυν κυβερνήτης Γκρεγκ Άμποτ τους καλεί να παραμείνουν πιστοί στα ορυκτά καύσιμα και να μην ενδώσουν στις σειρήνες που προωθούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.



Ο Άμποτ δήλωσε ότι η τρέχουσα κατάσταση αποδεικνύει γιατί η Αμερική δεν πρέπει να εμπιστεύεται άτομα σαν Αλεξάντρια Οκάζιο-Κορτέζ και τις ενεγειακές της πολιτικές. «Αυτό δείχνει πώς το Green New Deal θα είναι θανατηφόρα συμφωνία για τις ΗΠΑ. Δείχνει ακριβώς ότι τα ορυκτά καύσιμα είναι απαραίτητα για την πολιτεία του Τέξας, καθώς και για άλλες πολιτείες για να διασφαλίσουν ότι θα έχουμε ζέστη τον χειμώνα και κρύο το καλοκαίρι».



Αυτό που κρύβει σκοπίμως ο Άμποτ είναι ότι η ηλεκτρική ενέργεια στην πολιτεία παράγεται πρωτίστως από το φυσικό αέριο και έπονται ο άνθρακας και η πυρηνική ενέργεια. Η μέγιστη προβλεπόμενη παραγωγή από ανεμογεννήτριες είναι μόνον το 7% της προβλεπόμενης συνολικής δυναμικότητας του συστήματος παραγωγής ενέργειας. Η παραγωγή ενέργειας μειώθηκε κατά 40% από την εκτιμούμενη δυναμικότητα των 82.000 megawatts, σύμφωνα με το ERCOT (Electric Reliability Council of Texas). Ο κύριος υπεύθυνος είναι το φυσικό αέριο, όπως αναφέρει ο καθηγητής ενεργειακών πόρων Μάικλ Βέμπερ. Επιπλέον, εδώ και μια δεκαετία έχουν υπάρξει προειδοποιήσεις ότι πρέπει οι υποδομές να προσαρμοστούν σε δυσμενή καιρικά φαινόμενα, αλλά προφανώς δεν έγινε καμία επένδυση.



Προπαντός, συνεπώς, η ιδεολογική καθαρότητα και η πολιτική αντιπαλότητα. Σίγουρα, επίσης, εξυπηρέτηση τεράστιων οικονομικών συμφερόντων.





Τεξανοί περιμένουν στην ουρά να πάρουν λίγο νερό.

• • •

ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ

Η πολιτεία του Άρκανσο έχει εκχιονιστικά, η γειτονική τού Τέξας όχι.



Το αποτέλεσμα φαίνεται στη State Line Avenue που χωρίζει τις δύο πολιτείες.

• • •

ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΕΙ

Στο Βατικανό, αν οι απασχολούμενοι αρνηθούν να εμβολιαστούν κατά της covid-19, δίχως επαρκείς ιατρικούς λόγους, κινδυνεύουν με κυρώσεις που φθάνουν μέχρι την απόλυση. Το Βατικανό απασχολεί περίπου 5.000 εργαζόμενους.



Αυτή ήταν η αρχική απόφαση. Ωστόσο, πολλοί Ιταλοί άσκησαν κριτική στα κοινωνικά μέσα, επικαλούμενοι το γενικό κάλεσμα του Πάπα Φραγκίσκου για έλεος.



Τελικά, χθες τη νύκτα εκδόθηκε διευκρινιστική ανακοίνωση ότι θα υπάρξουν «εναλλακτικές λύσεις» για όσους δεν θέλουν να εμβολιαστούν.



Κράτος είναι το Βατικανό, άρα σαν τις κυβερνήσεις λειτουργεί...

• • •



ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Κι αυτοί αξίζουν συγχαρητήρια. Δύο γιατροί και μια νοσοκόμα πηγαίνουν σε χωριουδάκια χαμένα στα βουνά της Ανατολικής Τουρκίας για να εμβολιάσουν τους ηλικιωμένους κατοίκους τους.



Έχουν να αντιμετωπίσουν τις ακραίες καιρικές συνθήκες και τη δυσπιστία των κατοίκων — το ένα πιο δύσκολο από το άλλο.





Υγειονομικό προσωπικό σε ορεινό χωριό της Τουρκίας για να εμβολιάσει ηλικιωμένους.

• • •

