WeTheNipple: Λευτεριά στις γυναικείες θηλές

Σε μια διαδήλωση κατά της πολιτικής περί γυμνότητας του Facebook, 125 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία της εταιρείας στη Νέα Υόρκη κρατώντας τεράστιες φωτογραφίες από ανδρικές θηλές με τις οποίες κάλυψαν τα γεννητικά τους όργανα ενώ οι γυναικείες θηλές καλύφθηκαν με αυτοκόλλητα και φωτογραφήθηκαν από τον Αμερικανό καλλιτέχνη Σπένσερ Τούνικ.

Η ιδέα ήταν να επισημανθεί η άκαμπτη και αναχρονιστική ανισότητα μεταξύ των φύλων στις υπάρχουσες πολιτικές περί γυμνού στα social media, οι οποίες επιτρέπουν την θέαση των ανδρικών γυμνών θηλών αλλά απαγορεύουν την έκθεση του γυμνού στήθους των γυναικών.

Oι φωτογραφίες με τις ανδρικές θηλές σε μεγέθυνση ανήκουν στον παρουσιαστή της τηλεόρασης Andy Cohen, στον ντράμερ των Red Hot Chili Pepper, Chad Smith, και στους καλλιτέχνες Andres Serrano και Paul Mpagi Sepuya.

Το Facebook, στο οποίο ανήκει το Instagram, απαγορεύει επί του παρόντος «μερικές φωτογραφίες γυναικείων θηλών» σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του μέσου. Σύμφωνα με τους κανόνες της κοινότητας του Instagram ισχύει ο εξής κανόνας: «Γνωρίζουμε ότι κάποιες φορές ορισμένοι χρήστες κοινοποιούν φωτογραφίες με γυμνό περιεχόμενο για καλλιτεχνικούς ή δημιουργικούς σκοπούς, ωστόσο για διάφορους λόγους δεν επιτρέπουμε το γυμνό περιεχόμενο στο Instagram. Αυτό περιλαμβάνει φωτογραφίες, βίντεο και ψηφιακό περιεχόμενο που απεικονίζουν σεξουαλική επαφή, γεννητικά όργανα ή κοντινά πλάνα σε εντελώς γυμνά οπίσθια. Επίσης, ισχύει για τις φωτογραφίες που απεικονίζουν γυναικείες θηλές, με την εξαίρεση των φωτογραφιών που δείχνουν τομές μαστεκτομής και γυναίκες που θηλάζουν. Επιτρέπονται, επίσης, οι φωτογραφίες που απεικονίζουν πίνακες ζωγραφικής με γυμνές σκηνές και γυμνά αγάλματα».

Το #WeTheNipple ήταν ακόμα μια επίδειξη της γυμνής τέχνης του Τούνικ και σηματοδότησε την πρώτη φορά μέσα στα είκοσι χρόνια της δράσης του που επιχείρησε να κάνει κάτι τέτοιο στη Νέα Υόρκη.

Η καλλιτεχνική δράση #WeTheNipple πάντως οργανώθηκε στις αρχές του Ιούνη από τον Εθνικό Συνασπισμό Κατά της Λογοκρισίας (National Coalition Against Censorship) και ενορχηστρώθηκε από τον Τούνικ ενώ μαζί τους συνεργάστηκε και η μη-κυβερνητική οργάνωση Grab Them By The Ballot.

Να θυμίσουμε ότι το 2000 δικάστηκε για την απόπειρα γυμνής φωτογράφισης που έγινε κάτω από τη γέφυρα Γουίλιαμσμπεργκ.

Όμως αυτή τη φορά τα πράγματα ήταν διαφορετικά. «Αυτή στην πραγματικότητα δεν ήταν μια γυμνή φωτογράφιση» δήλωσε ο Τούνικ χαριτολογώντας μετά την εκδήλωση.



«H δουλειά που μου επιτρέπεται να ποστάρω είναι ριζικά διαφορετική από τη δουλειά που κάνω. Για μένα, κάθε πιξελαρισμένη θηλή καταφέρνει μόνο να εντείνει την σεξουαλικοποίηση της λογοκρισίας. Ως καλλιτέχνης του 21oυ αιώνα, βασίζομαι στο Instagram. Είναι το "περιοδικό" του κόσμου και το με λογοκρίνει είναι σαν μου κόβει τα φτερά» δηλώνει ο ίδιος του Τούνικ.

Πάντως ο Εθνικός Συνασπισμός Κατά της Λογοκρισίας ανέφερε ότι η ομάδα πολιτικής του Facebook έχει δεσμευτεί να συγκαλέσει μια ομάδα ενδιαφερομένων, μεταξύ των οποίων καλλιτεχνών, επιμελητών μουσείων και ακτιβιστών, για να εξετάσει πώς θα μπορέσει να εξυπηρετήσει καλύτερα τους καλλιτέχνες και να υιοθετήσει μια νέα προσέγγιση για τις κατευθυντήριες γραμμές περί γυμνού.