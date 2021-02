Οι καλύτερες υποβρύχιες φωτογραφίες της χρονιάς

Κάθε χρόνο ο διαγωνισμός Underwater Photographer of the Year παρουσιάζει εκπληκτικές φωτογραφίες της ζωής κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ταλαντούχοι φωτογράφοι από όλο τον κόσμο κολυμπούν σε βαθιά νερά, κάνουν επικίνδυνες καταδύσεις και έρχονται σε κοντινή απόσταση με πλάσματα της θάλασσας για να καταφέρουν να τραβήξουν την τέλεια λήψη.

Το "Sharks Skylight" κέρδισε το πρώτο βραβείο ανάμεσα σε πάνω από 4.500 υποβρύχιες φωτογραφίες που κατέθεσαν φωτογράφοι από 68 χώρες.

Η νίκη καθιστά τη Renée Capozzola από την Καλιφόρνια την πρώτη γυναίκα φωτογράφο που κέρδισε το μεγάλο βραβείο του σημαντικού ετήσιου διαγωνισμού με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Capozzola δήλωσε ότι νιώθει τιμή όσο και έκπληξη από τη νίκη. Ήλπιζε ότι θα βοηθούσε στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τους καρχαρίες που βρίσκονται υπό εξαφάνιση.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε στη Γαλλική Πολυνησία, έξω από το μικροσκοπικό νησί Moorea του Ειρηνικού.

Δείτε παρακάτω τους νικητές σε κάθε κατηγορία καθώς και κάποιες επιπλέον συμμετοχές που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό:

Πρώτο βραβείο στην κατηγορία Up & Coming: "Tying In", Μεξικό © Alice Bennett/UPY2021

Tρίτη θέση στην κατηγορία Up & Coming: "Resplendence - Black browed Albatross", Αυστραλία, © Danny Lee/UPY2021

Τρίτη θέση στην κατηγορία Wrecks: "Golden Hour at the Georgios", ΗΠΑ © Renée Capozzola/UPY2021

Πρώτο βραβείο στην κατηγορία Compact: "Doule (Kuhlia Rupestris) near the surface" Νέα Καληδονία © Jack Berthomier/UPY2021

Πρώτο βραβείο στην κατηγορία Black and White: "The Cut", Νησιά του Σολομώντα © Diana Fernie/UPY2021

Πρώτο βραβείο στην κατηγορία My Backyard: "While You Sleep", Γλασκώβη, Σκοτία © Mark Kirkland/UPY2021