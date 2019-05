Οι πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες με φαγητό - Οι νικητές του Food Fotographer 2019

Ο Κινέζος φωτογράφος Jianhui Liao είναι ο μεγάλος νικητής του Διαγωνισμού Food Fotographer της Χρονιάς 2019, μια διοργάνωση που ξεχωρίζει τις καλύτερες φωτογραφίες με θέμα το φαγητό παγκοσμίως.

Η φωτογραφία του Liao, με τίτλο «Cauldron Noodles», δείχνει τη γιορτή της θεάς Nuwa στη συνοικία Shexian στην επαρχία Hebei της Κίνας. Ως μέρος της ετήσιας γιορτής, οι χωρικοί φορούν κοστούμια της δυναστείας των Qing για να γιορτάσουν τα γενέθλια της Nuwa και τρώνε μεγάλες ποσότητες νουντλς. Η επιτροπή λέει πως η εικόνα ξεχώρισε για τον τρόπο που αποτύπωσε μια γιορτή της κοινότητας και επειδή είναι όμορφη και ατμοσφαιρική.

Ο διαγωνισμός Pink Lady Food Photographer of the Year φέτος δέχθηκε 9.000 εικόνες από 77, αριθμός συμμετοχών που σημείωσε ρεκόρ. Ακολουθούν οι επιμέρους νικητές σε κατηγορίες:

Young 10 & Under: Passion Fruit Love/ Joshua George, Mπαχρέιν - Τα πάσιον φρουτ αμέσως μετά την κοπή τους από το δέντρο

InterContinental Food at the Table: Mussels Ready to Eat, Giles Christopher, Βρετανία - Μύδια έτοιμα για φαγητό σε ρουστίκ φόντο