Γιατί τα άχρηστα emails αποτελούν «πληγή» για το περιβάλλον

Κάθε μέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο στέλνονται περίπου 64 εκατομμύρια μη απαραίτητα emails και, σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη από την εταιρία Ovo Energy, εάν κάθε Βρετανός πολίτης στέλνει κάθε μέρα τουλάχιστον ένα μονολεκτικό email (π.χ. Ευχαριστώ!), τότε αυτό σημαίνει ότι σε βάθος ενός έτους θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν 16.433 τόνοι άνθρακα ή αλλιώς 3.334 τόνοι ντίζελ.

Το σλόγκαν της συγκεκριμένης έρευνας ήταν «Think before you thank» και στόχος της ήταν να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για το γεγονός ότι ακόμη και μια τόσο φαινομενικά ασήμαντη ενέργεια, όπως είναι η μονολεκτική και άσκοπη απάντηση σε ένα email, έχει επίπτωση στο περιβάλλον.

Όμως, παρόλο που η έρευνα διευκρινίζει ότι «ένας μικρότερος αριθμός από emails δε θα μπορέσει να λύσει το πρόβλημα της κλιματικής κρίσης», συγχρόνως επισημαίνεται ότι το 72% των Βρετανών δεν γνωρίζει τις οικολογικές επιπτώσεις που συνδέονται με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Άλλωστε, αυτή η έλλειψη γνώσης είναι που συμβάλλει στην αύξηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Ηνωμένου Βασιλείου κατά 23.475 τόνους άνθρακα ετησίως.

Γιατί γράφοντας emails καταναλώνεται ενέργεια;

Όταν γράφουμε στο πληκτρολόγιό μας καταναλώνεται ενέργεια: αφενός αυτήν κατά την αποστολή του μηνύματος κι αφετέρου την ενέργεια των δικτύων που αποθηκεύουν τα μηνύματά μας στο cloud. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο Mike Berners-Lee, ερευνητής και αδερφός του γνωστού εφευρέτη Τιμ Μπέρνερς Λι, που συνέβαλε εν μέρει στην έρευνα: «Παρόλο που το οικολογικό αποτύπωμα που προκύπτει από την αποστολή ενός email δεν είναι υψηλό, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο περιορισμός των μη απαραίτητων πραγμάτων θα κάνει καλό τόσο στη δική μας υγεία όσο και σ'αυτήν του περιβάλλοντος».

Παράλληλα, σε συνέντευξή του στην Guardian εξήγησε ότι «τα κέντρα δεδομένων χρησιμοποιούν τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Αυτό, βέβαια, εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί δε βλέπουμε να βγαίνει καπνός από τους υπολογιστές μας, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι το οικολογικό αποτύπωμα της τεχνολογίας της πληροφορίας δεν είναι ήδη υψηλό και δεν θα αυξηθεί κι άλλο στο μέλλον».

Τέλος, η υπεύθυνη του τμήματος Data & Analytics της εταιρίας Ovo, Katie Russell, υπογράμμισε ότι: «Θέλουμε να δείξουμε στους ανθρώπους ότι κάθε τους πράξη έχει ένα οικολογικό αποτύπωμα – ακόμη και το να στείλουν ένα email. Γι' αυτό τον λόγο πρέπει να αλλάξουμε τις συνήθειές μας σε όλα τα επίπεδα».

Με πληροφορίες από Wired