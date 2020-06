Athens Music Week: Η μουσική βδομάδα της Αθήνας επιστρέφει σε phygital μορφή

ADVERTORIAL

Όπως πολλές βιομηχανίες - και ιδιαίτερα οι καλλιτεχνικές -, η βιομηχανία της μουσικής βιώνει μία ιδιαίτερα πρωτόγνωρη περίοδο τους τελευταίους μήνες. Η πανδημία του Covid-19 άλλαξε εντελώς τα δεδομένα παγκοσμίως, καλώντας μας να αναθεωρήσουμε, να προσαρμοστούμε και να εξελιχθούμε, εκμεταλλευόμενοι τις τεχνολογικές καινοτομίες που μας προσφέρει η σύγχρονη εποχή.

Μπορεί οι τελευταίοι μήνες να υπήρξαν δύσκολοι για όλους, ωστόσο, καθημερινά γεννιούνται όλο και περισσότερες δημιουργικές ιδέες που έχουν σκοπό να υποστηρίξουν και να αναπτύξουν τον κόσμο της ψυχαγωγίας. Σίγουρα, σε όλους μας λείπουν ήδη οι συναυλίες και τα φεστιβάλ μουσικής, που μπορούμε να βρεθούμε εκεί, μπροστά στη σκηνή και να απολαύσουμε τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες - παρ' όλα αυτά, υπάρχουν τρόποι να ζήσουμε την εμπειρία της μουσικής με έναν, νέο δημιουργικό τρόπο.

Σε αυτή την ιδέα μας συστήνει το Athens Music Week, που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 16 ως τις 21 Ιουνίου, αυτή τη φορά σε phygital μορφή. Το ιδιαίτερο αυτό event, που διοργανώνει η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με τη MESO Events, φέτος επενδύει σε σύγχρονα εργαλεία, έτσι ώστε να συνδυάσει τα φυσικά events - όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες - με μία ψηφιακή εμπειρία υψηλής ποιότητας στην οποία θα μπορούν να λάβουν μέρος επαγγελματίες του χώρου της μουσικής, καλλιτέχνες, αλλά και όσοι τρέφουν μία ιδιαίτερη αγάπη για τη μουσική, σε όποιο μέρος του κόσμου κι αν βρίσκονται.

Με την Athens Music Week, παράλληλα με τη συνεργασία με το ευρωπαϊκό δίκτυο Jump - European Music Market Accelerator, εγκαινιάζεται η συνεργασία της Τεχνόπολης με το δίκτυο Hub for The Exchange of Music Innovation (HEMI), συγχρηματοδοτούμενα από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη φετινή –πολύ ενδιαφέρουσα και εξαιρετικά επίκαιρη- μουσική εβδομάδα της Αθήνας, θα δούμε 12 panels, 10 meet & greets, 5 webinars, 50 ομιλητές και 28 showcases νέων καλλιτεχνών από 17 χώρες, ένα storytelling κι ένα event-έκπληξη αφιερωμένο στην Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής.

Τα θέματα που θα συζητηθούν στο συνέδριο, θα περιλαμβάνουν από live συναυλίες και περιοδείες στην εποχή του Covid-19, τα νέα trends στις online συναυλίες και στα phygital φεστιβάλ, όπως και θέματα σχετικά με τη live μουσική εμπειρία, που φέτος δεν είναι εφικτή. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί μία συζήτηση γύρω από το πώς θα μπορέσουν να υποστηριχτούν οι καλλιτέχνες και οι επαγγελματίες του μουσικού κλάδου σήμερα, αλλά και πώς να προωθήσουν τις μουσικές τους επιχειρήσεις, να έχουν πρόσβαση σε νέες αγορές και επαφές με νέους συνεργάτες του χώρου. Ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι το ότι όλα τα παραπάνω, θα μεταδίδονται ζωντανά online με δυνατότητα συμμετοχής του κοινού (Q&A sessions).

Οι θεματικές των panels θα περιλαμβάνουν θεματικές όπως: τους περιορισμούς στην προσέλευση κοινού, τους περιορισμούς στις μετακινήσεις -τι επιλογές έχουν καλλιτέχνες, μουσικοί και συγκροτήματα για την παρουσίαση της μουσικής τους-, την καινοτομία στη μουσική και τη δικτύωση από το σπίτι -πώς μπορούμε να προωθήσουμε τη μουσική επιχειρηματικότητα τους επόμενους μήνες; Επιπλέον, θα συζητηθεί το δωρεάν streaming και το πώς επηρεάζει τους καλλιτέχνες και τους επαγγελματίες, το "NextStageChallenge" ή πώς οργανώθηκε ένα hackathon για την ευρωπαϊκή μουσική βιομηχανία εν μέσω καραντίνας, αλλά και το πώς μπορεί να παραμείνει κανείς updated όσον αφορά τις επιχειρηματικές στρατηγικές μετά τον Covid-19. Τέλος, θα συζητηθεί το μέλλον της «φυσικής» μουσικής εμπειρίας στην εποχή του streaming, όπως και οι πρωτοβουλίες ευρωπαϊκών δικτύων που στηρίζουν επαγγελματίες της μουσικής.









Πάνω από 30 αναγνωρισμένοι επαγγελματίες του κλάδου από το εξωτερικό θα βρεθούν διαδικτυακά και θα μιλήσουν για την εμπειρία τους, μαζί με εκπροσώπους διεθνών δικτύων (European Music Exporters Exchange (EMEE), International Music Managers Forum (IMMF), IMPALA, YOUROPE), μουσικών συνεδριών και μεγάλων διεθνών φεστιβάλ (Exit Festival - Σερβία, MENT - Σλοβενία, Mastering the Music Business - Ρουμάνια, Milano Music Week - Ιταλία, Tallinn Music Week – Εσθονία) και ιδρυμάτων μουσικής καινοτομίας και σχολών μουσικής επιχειρηματικότητας (Almost Famous Music Business School - Ουγγαρία, Music Innovation Hub - Ιταλία, The School of Music Business – UK) όπως και σχετικών επαγγελματικών κλάδων (The State51 Conspiracy, Wallifornia MusicTech - Βέλγιο, The Lynk - Γαλλία).

Φυσικά, δε θα μπορούσαν να λείπουν και οι επαγγελματίες της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας, όπως εκπρόσωποι των μεγαλύτερων φεστιβάλ της χώρας (Release Athens, EJEKT Festival, Plisskën Festival, Sónar Athens, Athens Technopolis Jazz Festival), παραγωγοί, μουσικοί παραγωγοί, promoters, δημοσιογράφοι, αλλά και εκπρόσωποι του πολιτισμού, του τουρισμού και της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι θα συζητήσουν επίκαιρα αλλά και χρόνια ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, με στόχο να βρεθούν λύσεις και τρόποι για την περαιτέρω αξιοποίηση, την ανάδειξη και την εξέλιξή του.

Επιπλέον, καινοτόμες εταιρίες, projects και νεοφυείς startups της μουσικής βιομηχανίας που επιλέχτηκαν από το ευρωπαϊκό δίκτυο Jump - European Music Market Accelerator: SENSI (PT) / eCauda (ES) / Groover (FR) / Terrible Merch (UK) / Deep Listening (ΙΤ) /Wetum4kids (PT) / FITCHY (NL) / Self Releasing Artists Network (UK), θα βρίσκονται εκεί για να τους γνωρίσετε και να συζητήσετε μαζί τους όλα όσα επιθυμείτε να μάθετε για το χώρο της μουσικής σήμερα.

Όσο για τα μουσικά events του συνεδρίου, νέοι και ανερχόμενοι καλλιτέχνες πρόκειται να παρουσιάσουν ο,τι πιο σύγχρονο έχει να επιδείξει η μουσική παραγωγή της Ελλάδας, την Τουρκίας, της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μέσα από μια σειρά πολύ ιδιαίτερων showcases. Τα μουσικά events θα κορυφωθούν την Κυριακή 21 Ιουνίου, όπου, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής, θα πραγματοποιηθεί ένα μεγάλο event στο οποίο θα συμμετέχουν 12 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και πρόκειται να μεταδοθεί ζωντανά σε όλο τον κόσμο.

**Tα showcases μεταδίδονται μέσω live streaming ενώ, με την ολοκλήρωσή τους, ακολουθούν live Q&A sessions με τους καλλιτέχνες.



Οι καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν (αλφαβητικά):

Bratri (CZ) / Byron (RO) / Drums & Voice Jazztronica Duet (GR) / Electro Hafiz (TR) / Fraktale (PL) / Funk Shui (MK) / Gio Melody (GR) / Go-Dratta (IT) / Goodbye Darjeeling (HU) / June Cocó (DE) / Kety Fusco (IT) / Komfortrauschen (DE) / Kostas Sidirokastritis (GR) / Lena Laki (GR) / Lucia (RO) / Marinho (PT) /Market (CZ) / Mavi Gunes 69 (TR) / Moose (GR) / Nalyssa Green (GR) / Neal Cassady (PL) / Strawberry Pills (GR) / Sirom (SI) / Thomas Konstantinou Ensemble (GR) / Vasko Atanasovski Tri (SI) / Whereswilder (GR) / Eβρίτικη Ζυγιά (GR).





Όσο για τα διαδικτυακά σεμινάρια (webinars), εξειδικευμένοι επαγγελματίες της αγοράς με μακρόχρονη εμπειρία θα δώσουν οδηγίες, συμβουλές και tips στους νέους επαγγελματίες του μουσικού κλάδου, έτσι ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν μπροστά και να επιτύχουν ακόμα και μετά την Covid-19 εποχή.

Τέλος, θα έχουμε την ευκαιρία να «τρυπώσουμε» ψηφιακά σ' ένα εργαστήρι κατασκευής θρακικής λύρας στο χωριό Θούριο της Ορεστιάδας. Εκεί, θα γνωρίσουμε τον μουσικό Αλέξη Παρτινούδη (Εβρίτικη Ζυγιά) που κατασκευάζει λύρες με φυσικά υλικά από την περιοχή του Έβρου και θα ανακαλύψουμε τη «ζυγιά» των παλιών οργάνων της περιοχής, τη λύρα και τη γκάιντα, εστιάζοντας σε οργανολογικά και κοινωνικοπολιτισμικά ζητήματα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Athens Music Week, όπως και το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου μπορείτε να βρείτε στο www.athensmusicweek.gr.

#AMW2020