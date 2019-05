Oι Asap Rocky, Gunna και YG θα εμφανιστούν live στη Μύκονο

Oι Asap Rocky, Gunna και YG, τρεις από τους πιο δημοφιλείς ράπερ αυτήν τη στιγμή στην Αμερική έρχονται στη Μύκονο τον Ιούλιο για να εμφανιστούν live στο SantAnna.

Είναι η δεύτερη χρονιά που το event Bubbles & Caviar καλεί σύγχρονα ονόματα από τον χώρο της ραπ.

Πέρσι είχε προσκαλέσει τους French Montana, Young M.A. και Tyga. Φέτος κάνουν πάλι την έκπληξη, φέρνοντας τους Asap Rocky, YG και Gunna τον Ιούλιο, σε διαφορετικές ημερομηνίες τον καθένα.

Ο YG, διάσημος για τις επιτυχίες του Big Bank και Who do you love? και τις συνεργασίες του με τους Drake και Nicky Minaj θα εμφανιστεί την Τρίτη 9 Ιουλίου.

Ο Gunna που φέτος γνώρισε επιτυχία με το χιτ Drip too Hard μαζί με τον Lil Baby θα εμφανιστεί την Τρίτη 16 Ιουλίου.

Τέλος το μεγαλύτερο όνομα από τα τρία είναι φυσικά ο Asap Rocky που έχει κυκλοφορήσει μια σειρά από εξαιρετικά άλμπουμ με τελευταίο το περσινό Testing.

Ο Asap Rocky είναι γνωστός για τον crossover χαρακτήρα της μουσικής του αλλά και από τις συνεργασίες του με ονόματα όπως η Lana Del Rey, η FKA Twigs και η Rihanna. Στην Μύκονο θα παίξει στις 23 Ιουλίου.

Facebook event: https://www.facebook.com/events/180056966209622/