Jeff Wall: Η πρώτη ατομική έκθεση του πρωτοπόρου καλλιτέχνη έρχεται το καλοκαίρι στην Αθήνα

Στο δεύτερο όροφο, μια επιλογή από φωτογραφίες υπογραμμίζει τις έννοιες του τεχνητού και της διεργασίας που ενυπάρχουν σε όλη την πρακτική του Wall. Εστιάζοντας σε λεπτομερειακές αναπαραστάσεις ιστορικών χαρακτήρων και γεγονότων, αυτές οι αυτό-αναφορικές φωτογραφίες αποκαλύπτουν την οντολογική φύση την φωτογραφίας παρουσιάζοντας με τον πιο ευθύ και άμεσο τρόπο τα υποκείμενά της στο θεατή.

Η έκθεση καταλήγει με ένα σύνολο μεγάλων φωτογραφικών tableaux σε φωτεινό κουτί από τα τέλη της δεκαετίας του 1990s και τις αρχές του 2000. Έργα όπως το Insomnia (1994) και το After “Invisible Man” by Ralph Ellison, the Prologue (1999–2000) αποτελούν μερικές από τα πιο χαρακτηριστικές εικόνες του Wall, εμπνευσμένες από μια ευρεία γκάμα αφηγηματικών πηγών. Αρκετές δείχνουν έναν αρχαιολογικό τρόπο εικονοποιίας, εμφανή σε έργα όπως το Fieldwork (2003), που απεικονίζει αρχαιολόγους να ανασκάπτουν απομεινάρια πολιτισμών και το οποίο μπορεί να ειδωθεί και ως μια μεταφορά για τις εκσκαφές αναπαραστατικών παραδόσεων και δυνατοτήτων από τον ίδιο το Wall στο έργο του.

Η έκθεση Jeff Wall είναι επιμελημένη από τον ιστορικό τέχνης και επιμελητή Philipp Kaiser μαζί με τη Skarlet Smatana, Διευθύντρια της Συλλογής Γιώργου Οικονόμου, σε στενή συνεργασία με τον καλλιτέχνη. Μια έκδοση με κείμενα των Philipp Kaiser, Jane Weinstock και James Welling θα συνοδεύει την έκθεση.

Info:

Η έκθεση είναι ανοιχτή στο κοινό από τις 18 Ιουνίου 2019 έως τον Απρίλιο του 2020 στο χώρο της Συλλογής Γιώργου Οικονόμου, Λεωφ. Κηφισίας 80, Μαρούσι, 15125 Αθήνα, Ελλάδα. Οι ὡρες λειτουργίας είναι Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10πμ έως τις 6μμ.