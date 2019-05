Τα live του Σαββατοκύριακου 10-12/5

The KVB

Οι KVB επιστρέφουν στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Το ντουέτο των Nicholas Wood και Kat Day θα βρίσκεται στο Fuzz Live Music CluB για να παρουσιάσει τις shoegaze / dark wave / psych-rock μελωδίες του.



Με θαυμαστές τον Robert Smith των Cure, τον Anton Newcombe των Brian Jonestown Massacre και τον Geoff Barrow των Portishead / Beak, έχουν καταφέρει να μετουσιώσουν την αγάπη τους σε ονόματα όπως οι Joy Division, The Sound, Suicide, Death In Vegas, Cabaret Voltaire, Jesus and Mary Chain και My Bloody Valentine, σε έναν ολόδικό τους ήχο.

11/5, Fuzz Club, Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος (Πειραιώς & Χαμοστέρνας), 20:00, εισ.: 16-22 ευρώ

The Last Drive

The Last Drive



Η σπουδαία αθηναϊκή rock μπάντα επιστρέφει στη σκηνή με ένα πολυαναμενόμενο live με περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων.

10/5, Temple Athens, Ιάκχου 17, 21:00, εισ.: 10-12 ευρώ

Blend Mishkin & Roots Evolution: Skarra Mucci

Ο Blend Mishkin και οι Roots Evolution, επιστρέφουν δυναμικά στο Gagarin για να παρουσιάσουν το ''Wildfire", το νέο τους album που θα κυκλοφορήσει από τη γαλλική Undisputed Records και συναντούν τον αγαπημένο του ελληνικού κοινού, τον ''πρόεδρο'' της dancehall, Skarra Mucci από την Τζαμάικα με τον Selector I-Nity σε ένα εκρηκτικό double bill show.

10/5, Gagarin 205,Λιοσίων 205, 21:00, εισ.: 10 ευρώ

Kareem Kalokoh, Dogpound

Ο Kareem Kalokoh των ΑTH Kids παρουσιάζει live το "Dogpound" μαζί με καλεσμένους έκπληξη.

10/5, Tres, Ακαδημίας & Ζωοδόχου Πηγής 3, 21:00, εισ.: 10-12 ευρώ

4LT

4LT

Οι 4LT. είναι μία alternative rock μπάντα από την Αθήνα που δημιουργήθηκε το 2006. Το 2010 ηχογράφησαν το πρώτο τους EP με τίτλο "Mr Time" και τον Νοέμβριο του 2014. Η μπάντα έχει συμμετοχές σε φεστιβάλ όπως το 2nd Los Almiros fest, 4th Rock Aid fest, 4th Music Highway fest, με παρουσία γεμάτη ενέργεια και συναίσθημα. Μαζί τους στη σκηνή οι rockers Minorfase.

10/5, 6 d.o.g.s., Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 21:00, εισ.: 5ευρώ

Dury Dava/ Johnny Labelle

Με αφορμή την κυκλοφορία του πρώτου τους δίσκου, οι Dury Dava θα βρεθούν στπ Ρομάντσο το Σάββατο 11 Μαΐου για να παρουσιάσουν εκείνη την live ηχογράφηση που έγινε το 2018 στο μουχλιασμένο ημιυπόγειο και όπου πρώτο-συγκροτήθηκαν τα μέλη της μπάντας το 2015.

Ο δίσκος αυτός εκπροσωπεί αυτή την ένωση φέρνοντας στον κόσμο δέκα συνθέσεις συνολικής διάρκειας εβδομήντα λεπτών. Τη συναυλία θα ανοίξει ο Johnny Labelle και θα ακολουθήσει after party.

11/5, Bios. Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, 21.30, εισ.: 3 ευρώ

The 3rd Man Element feat. David Lynch & Τάκης Πατερέλης

Το σχήμα αυτόματης σύνθεσης και ελεύθερου αυτοσχεδιασμού, The 3rd Man Element, επισκέπτεται το ΚΠΙΣΝ για να προχωρήσει σε μία μουσική σύμπραξη με άγνωστη κατάληξη.



Ο σταθερός πυρήνας του σχήματος αποτελείται από τον Χρήστο Αλεξόπουλο στο πιάνο και στα πλήκτρα (συνθέτης, ιδρυτής της Puzzlemusik) και τον Βασίλη Ποδαρά (aka Billy Pod, μέλος των Next Step και άλλων ακόμη σχημάτων) στα τύμπανα. Το τρίο συμπληρώνει ένας διαφορετικός μουσικός κάθε φορά, ο οποίος εισάγει το στοιχείο του «3rd Man» και καλείται να ανατρέψει δημιουργικά τις υπάρχουσες ισορροπίες, έτσι ώστε οι τρεις μουσικοί, ως σύνολο, να δημιουργήσουν κάτι νέο και απρόοπτο.



Ως αποτέλεσμα, τρεις ιδιαίτεροι μουσικοί συναντιούνται στη σκηνή για μία και μόνη φορά, και δοκιμάζονται στην αυτόματη σύνθεση και τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό για μια μουσική σύμπραξη η οποία δεν επαναλαμβάνεται.



Στη συναυλία των The 3rd Man Element στο ΚΠΙΣΝ, το στοιχείο του «τρίτου μουσικού» θα αποδώσουν εναλλάξ οι David Lynch (τενόρο και σοπράνο σαξόφωνο, φλάουτο) και Τάκης Πατερέλης (τενόρο σαξόφωνο).

12/5, ΚΠΙΣΝ, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, Ευριπίδου & Δοϊράνης, 21:00, Ελεύθερη είσοδος