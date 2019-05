Τα παρτι του Σαββατοκύριακου 10-12/5

Psyrri Block Party

To Σάββατο 11 Μαΐου η γειτονιά του Ψυρρή θα γεμίσει ρυθμό με τους ήχους ενός μεγάλου block πάρτι, του πρώτου που διοργανώνεται αυτές τις μέρες που ζέστανε ο καιρός και μπήκε η άνοιξη. Θα έχει παγωμένες μπίρες, φτηνά και δροσερά κοκτέιλ και πολλή μουσική από 9 διαφορετικούς DJs που θα ικανοποιήσουν κάθε γούστο, από indie, dancehall και afrobeats μέχρι reggaeton, hip hop και r 'n' b.

11/5, Οδός Παλλάδος, Ψυρρή, 16:00 μέχρι αργά, είσοδος ελεύθερη

Lower Parts: Locked Club/ Private Persons

Locked Club



H αθηναϊκή δισκογραφική Lower Parts φέρνει στην Αθήνα το electronic punk ντουέτο, Locked Club, από τη Ρωσία και τον επικεφαλής της Private Persons, Hespermen. Μαζί τους οι: Dj Problems, Ayshel & Astytekk.

10/5, Bios.Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, 24:00, εισ.: 8 ευρώ

Mad Club for another night

Mad Club



Στις αρχές τις δεκαετίας του '70 δημιουργείται το πρώτο rock club "The Trip". Ταξιδεύοντας στο μουσικό ρεύμα της εποχής και ακολουθώντας τις νέες μουσικές τάσεις στις 12 Απριλίου 1980 το Trip προσαρμόζεται στα νέα μουσικά δεδομένα.

Mad Club: το πρώτο όρθιο club, λευκό με neon lights, πάτωμα σκακιέρα μαύρο άσπρο, punk και rock έως το τέλος του '90. Το 1991 το Mad αναγιεννιέται και παρουσιάζει τη νέα μουσική Αγγλίας και Αμερικής με έμφαση στην βρετανική σκηνή του Madchester. Στις 11 Μαΐου το θρυλικό Mad Club επιστρέφει για μια μόνο βραδιά στο Bios.

11/05, Bios, Πειραιώς 84, Γκάζι, 22:00, Είσοδος ελεύθερη

Voltage: Wehbba

Η Voltage Records υποδέχεται τον Βραζιλιάνο techno παραγωγό, Wehbba. Λίγες μόλις μέρες μετά την κυκλοφορία του τελευταίου του ΕΡ στη Drumcode, με τίτλο "We have bass" ο παραγωγός έρχεται στην Αθήνα για το πάρτι που θα σημάνει το κλείσιμο της χειμερινής σεζόν για τη Voltage Records φέτος, στο Steam Athens.



Μαζί του θα μοιραστεί το booth η ANNA V., οι residents της Voltage Olga GR & Theony σε ένα B2B set και οι Voltage artists Who & Who.

11/5, Steam Athens, Ευρυμέδοντος 3, Αθήνα, 24:00

Bolivar Beach Bar Season Opening: Kiko Navarro

Το Bolivar Beach Bar, ανοίγοντας δυναμικά την καλοκαιρινή σεζόν κάνει οpening party με καλεσμένο τον Kiko Navarro. Καλοκαιρινή ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, χορό, χαλάρωση και εξαιρετικά κοκτέιλ.

11/5, Bolivar Beach Bar, Ακτή του Ηλίου, Άλιμος, 21:00, εισ.: 10 ευρώ

Habeat x Electric Pressure: The Horrorist

The Horrorist

Ο Oliver Chesler, γνωστός και ως The Horrorist ηχογραφεί από το 1989 έως και σήμερα, έχει κυκλοφορήσει πάνω από 80 12ιντσα singles και 3 album, με το θρυλικό ''One Night in NYC'' να ανεβαίνει στο Νο1 των γερμανικών dance charts (DDC), ενώ το 2004 το album ''Manic Panic'' ανέβηκε στο No1 του γερμανικού alternative chart (DAC).

Στον κατάλογο κυκλοφοριών του περιλαμβάνονται όλα τα μεγάλα διεθνή label (Universal, Sony, Warne, Koch κλπ) όπως και όλα τα γνωστά techno labels (Tresor, Neue Heimat, aufnahme + wiedergabe κ.α.) ενώ το 1997 ξεκίνησε την Things To Come Records.

Το live του είναι μια μίξη industrial, punk και synth techno, με τα ξεχωριστά φωνητικά του, drum machine, synths και light show που επιμελείται ο ίδιος. Τα dj sets είναι πάντα απρόβλεπτα με περάσματα από τo new wave στην techno και το hardcore. Την βραδιά πλαισιώνουν οι: George Karamanolakis (opening live set), BMSK B2B Mackenzie, Echo Flex B2B Khmer.

11/5, Temple Athens, Ιάκχου 17, 24:00, εισ.: 10 ευρώ

Felizol & The Boy

Για πρώτη φορά στο Spinster, σε ένα ανατρεπτικό dj set, Felizol & The Boy μέχρι το πρωί.

11/5, Spinster, Ικτίνου 3, Ομόνοια, 22:00