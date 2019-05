Το πρώτο τρέιλερ του «Judy» με την Ρενέ Ζελβέγκερ - Μόλις κυκλοφόρησε και είναι υπέροχο

Κυκλοφόρησε την Παρασκευή το πρώτο τρέιλερ της κινηματογραφικής ταινίας «Judy» με την Ρενέ Ζελβέγκερ στο ρόλο της Τζούντι Γκάρλαντ κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής της.

Στο τρέιλερ, η Ζελβέγκερ στο ρόλο της Γκάρλαντ περπατά στον δρόμο με τα κίτρινα τούβλα και εμφανίζεται σε στιγμές νυχτερινής διασκέδασης. Έπειτα, εμφανίζεται στο Λονδίνο όπου έδωσε μία σειρά sold out συναυλιών στο κλαμπ «Talk of the Town» στην δύση της καριέρας της, στα τέλη της δεκαετίας του 60.



Η ταινία αφηγείται μερικές από τις θυελλώδεις σχέσεις της τόσο με μουσικούς και θαυμαστές της όσο και με την οικογένεια αλλά και τους μάνατζερ της. Το τρέιλερ κλείνει με ένα απόσπασμα όπου η Ζελβέγκερ κατά τη διάρκεια της παράστασής της γυρνά την πλάτη στο πλήθος για να κοιτάξει μέσα στην κάμερα.

Η ταινία βασίζεται στο έργο «End of the Rainbow» του Peter Quilter, προσαρμοσμένο για την μεγάλη οθόνη σε σκηνοθεσία του Rupert Goold, γνωστού από θεατρικά όπως το American Psycho, King Charles III και Ink.