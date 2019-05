Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου 2019: Όλες οι δωρεάν εκδηλώσεις

Θέατρο, χορός, φιλοσοφικοί περίπατοι, παραστάσεις σε απροσδόκητους χώρους, ξεναγήσεις στην κρυμμένη πλευρά της Αθήνας, μουσική κάτω από το καλοκαιρινό φεγγάρι, είναι μονάχα μερικές από τις πολλές ευκαιρίες που θα έχουν οι φίλοι του Φεστιβάλ Αθηνών να παρακολουθήσουν φέτος το καλοκαίρι και μάλιστα με ελεύθερη είσοδο.

Για τρίτη χρονιά το «Άνοιγμα στην πόλη», ένα μίνι φεστιβάλ μέσα στο Φεστιβάλ, που έχει ως στόχο να μας ξεναγήσει σε διάφορες γωνιές της πόλης μας, ξετυλίγεται στην Αθήνα και τον Πειραιά στηρίζοντας την τέχνη και τον πολιτισμό πέρα από τα συνηθισμένα.

Άνοιγμα στην πόλη – Αθήνα, με ελεύθερη είσοδο

(σε συγκεκριμένες εκδηλώσεις είναι απαραίτητο δελτίο εισόδου που μπορείτε να προμηθευτείτε από τα Ταμεία του Φεστιβάλ).

Θέατρο

Ζωή Ξανθοπούλου, Μάριος Χάκκας: «Κανένα ρετούς. Θέλω την πραγματικότητα» (Από το θεατρικό έργο Αναζήτηση). Περιπατητική παράσταση που θα ζωντανέψει τον κόσμο του λογοτέχνη Μάριου Χάκκα σε σύνδεση με την πόλη που αγάπησε και θα ξεκινήσει από την πλατεία «Εργατικά» στην Καισαριανή - 6-8 Ιουνίου, 21:00

Lotus eaters – Πάνος Δεληνικόπουλος, «Amica mea»

(Με αφετηρία επιστολές ηρωίδων του Οβιδίου και επιγράμματα της Παλατινής Ανθολογιάς). Ο Οβίδιος επινοεί ένα νέο λογοτεχνικό είδος, την επιστολογραφία. Μύθοι για τις ανθρώπινες σχέσεις, τον έρωτα, την απουσία και τον θάνατο, αναπτύσσονται με έναν τρόπο διαφορετικό με μέσο την επιστολογραφία.

Αρχαιολογικός Χώρος Κεραμεικού, 24 -27 Ιουνίου, 18:30 (Το κοινό επιβαρύνεται μόνο με το εισιτήριο εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο)

Πλατφόρμα: Διαφορετικότητα

Ηλίας Πούλος, «Αυτό που δεν βλέπουμε μάς κοιτάζει»

Εικαστική εγκατάσταση για τους τοξικομανείς του Μεσοπολέμου. Ο εικαστικός Ηλίας Πούλος προσκαλεί τον επισκέπτη σε μια συνομιλία με το αποξενωμένο πρόσωπο του εξαρτημένου. Στη διάρκεια της εγκατάστασης θα γίνουν δύο ανοιχτές συζητήσεις, στις 8 Ιουνίου, 21:00 και στη συνέχεια θα ακολουθήσει βραδιά με ρεμπέτικα τραγούδια που αναφέρονται στη χρήση απαγορευμένων ουσιών και στις 26 Ιουνίου, 21:00 με προβολή του ντοκιμαντέρ του Γιώργου Χρ. Ζερβά «Τώρα κάνω όνειρα».

Victoria Square Project, Ελπίδος 13, Πλ. Βικτωρίας, 8-30 Ιουνίου στις 21:00

Αφροδίτη*

η μαγεία της*, το έργο της*, η επιθυμία της*, η δύναμή της*, η φροντίδα της* Aphrodite*

her*magic, her*work, her*desire, her*power, her*care.

Η πλατφόρμα Αφροδίτη* επικεντρώνεται στην κουίρ φεμινιστική τέχνη φέρνοντας σε επαφή τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα με νέα ακροατήρια στην Αθήνα. *Στη σύγχρονη θεωρία του φύλου, ο αστερίσκος υποδηλώνει τη διεύρυνση των ταυτοτήτων του φύλου.

Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς, AMOQA, BEAVER, 14-23 Ιουνίου, 21:00

Παντελής Φλατσούσης, Κυψέλη – New Kids On the Block.

Παράσταση θεάτρου ντοκουμέντου βασισμένη σε συνεντεύξεις κατοίκων της Κυψέλης. Αφηγήσεις παιδιών που μένουν στην Κυψέλη εμπλουτίζονται με συνεντεύξεις ενήλικων κατοίκων. Η παράσταση φιλοξενείται στο ιστορικό κτήριο του 15ου Γενικού Λυκείου Αθηνών και η ιστορία της γειτονιάς ξετυλίγεται μέσα από τα παιδικά μάτια διαφόρων εθνικοτήτων.

15o Λύκειο Κυψέλης, 1-4 Ιουλίου, 21:00

Χορός

Compagnie Pernette, Χορός Περνέτ (Bal Pernette), Με τη συμμετοχή των Polkar.

Η χορογράφος Ναταλί Περνέτ επινοεί ένα είδος χορού – συλλογικού παιχνιδιού στο οποίο συμμετέχουν επαγγελματίες και ερασιτέχνες χορευτές δημιουργώντας μια γιορτή μέσα στην πόλη.

Πεδίον του Άρεως, 21 Ιουνίου,20:00

Aterballetto, In/Finito, Χορός και φωτογραφικό πρότζεκτ για αστικούς, φυσικούς ή ιστορικούς χώρους.

Έξι χορογραφίες από ισάριθμους νέους χορογράφους πραγματοποιούνται σε αστικούς χώρους με ιστορική σημασία. Συγχρόνως, ένας φωτογράφος τις απαθανατίζει σε φωτογραφίες που κατόπιν σε εκτεθούν για να διαγράψουν τον δικό τους κύκλο ζωής.

Ο χώρος θα ανακοινωθεί, 11 Ιουλίου, 21:00

Έλενα Αντωνίου, In situ.

Μια περφόρμανς μακράς διάρκειας που επιχειρεί να αναγάγει το ανθρώπινο σώμα σε αέναο έργο τέχνης.

Ο χώρος θα ανακοινωθεί, 4-11 Ιουνίου, 21:00 (Το κοινό επιβαρύνεται μόνο με το εισιτήριο εισόδου στον χώρο)

Γιάννης Μανταφούνης, One One One, με τη συμμετοχή χορευτών της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ).

Δύο καρέκλες περιμένουν δύο θεατές, προσκαλώντας τους να ζήσουν μια μοναδική στιγμή, καθώς ένας ερμηνευτής θα χορέψει γι’ αυτούς.

Πεζόδρομος Ερμού (Θησείο), 7 Ιουλίου, 19:00

Παύλος Τσάκωνας, Two Hands





Μουσική

Θοδωρής Οικονόμου, Ανάσα – solo piano.

Ένα αυτοσχεδιαστικό ταξίδι κάτω από τ’ αστέρια με απρόσμενα ηχητικά τοπία εμπνευσμένα από τον μινιμαλισμό αλλά και από κλασικές, τζαζ και παραδοσιακές φόρμες.

Αστεροσκοπείο Αθηνών – Τηλεσκόπιο Δωρίδη, 18 – 20 Ιουνίου, 22:00

Κινηματογράφος

Σε συνεργασία με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος Οι περιπέτειες του Βιλλάρ (Ζωντανή μουσική επένδυση Μηνάς Αλεξιάδης) / Άνθρωποι την Κυριακή (Ζωντανή μουσική επένδυση Μηνάς Αλεξιάδης) / Κοινωνική σαπίλα (Ζωντανή μουσική επένδυση Κωνσταντίνος Βήτα). Τρεις βωβές ταινίες από τις δεκαετίες του ’20 και του ’30 παρουσιάζονται αποκατεστημένες και με ζωντανή μουσική.

Θερινός Κινηματογράφος “Λαΐς”, 29 – 30 Ιουνίου, 21:00

Περίπατοι

Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Αθήνα – Τόποι μνήμης:

Περίπατος στη Ρωμαϊκή Αγορά και τη Βιβλιοθήκη του Αδριανού με τον καθηγητή Μανόλη Κορρέ.

Ρωμαϊκή Αγορά, 3 Ιουνίου, 18:15 (Το κοινό επιβαρύνεται μόνο με το εισιτήριο εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο)

«Η στράτα του Στράτη στην Αθήνα»: Λογοτεχνικός περίπατος στα βήματα του Στράτη Μυριβήλη.

Εκκίνηση από το σπίτι του Μυριβήλη στην οδό Ερεσσού, 11 Ιουνίου, 18:15

«Από την Ομόνοια στο Σύνταγμα: στοές και πλατείες» με τον καθηγητή Παναγιώτη Τουρνικιώτη.

Συνάντηση: Πλατεία Ομονοίας, γωνία με οδό Σταδίου, 2 Ιουλίου, 18:00

Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής & Αργασαρωνικού, «Οι πέτρες μιλούν».

Ο λόγος αρχαίων ελλήνων φιλοσόφων, ποιητών και πολιτικών παρουσιάζεται σε τρεις γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά) με τη μορφή θεατρικών δρώμενων σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας.

Ο χώρος θα ανακοινωθεί, 7-14 Ιουλίου, 11:00

Εκδηλώσεις στο Άνοιγμα στην πόλη με χαμηλό εισιτήριο

Θανάσης Χαλκιάς, Σινε-παρμένη του Hernán Rivera Letelier

Η ιστορία ενός φτωχού κοριτσιού που οι δικοί της μη μπορώντας να πληρώσουν περισσότερα από ένα εισιτήριο, στέλνουν εκείνη να παρακολουθεί ταινίες, ώστε μετά να τους τις αφηγείται. Η θαυμαστή αφηγηματική ικανότητα του κοριτσιού μαγεύει σιγά-σιγά όλο το χωριό. Μια site-specific παράσταση σε τρεις συνεχόμενες Τρίτες σε τρεις αγαπημένους κινηματογράφους της Αθήνας. 4/6 «Ζέφυρος», 11/6 «Βοξ», 18/6 «Στέλλα» (τιμή εισιτηρίου 5 €)

Stereo Nero Dance Co. Φθογγικά πάθη

Τα πάθη της γυναικείας ύπαρξης αποτυπώνονται επί σκηνής μέσα από μια σόλο περφόρμανς. Second Skin (Δαμοκλέους 8), 9-11 Ιουνίου, 20:00 & 22:00 (τιμή εισιτηρίου 5 €)

Young Greek Classics 2019 Αφιέρωμα στο τσέλο – 4 νέοι Έλληνες τσελίστες

Τρεις συναυλίες από νέους Έλληνες μουσικούς με σπουδαίες σολιστικές διακρίσεις σε ένα ποικιλόχρωμο πρόγραμμα ιδιαίτερων απαιτήσεων και υψηλού καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος. Ωδείον Αθηνών – Αίθουσα «Άρης Γαρουφαλής», 1,3 & 4 Ιουλίου (τιμή εισιτηρίου 5 €)

Βέρα Λάρδη – Αλεξάνδρα Βασιλείου, A New Era (?) / Μια νέα εποχή (;) Μια παράσταση – διάλογος

Ομοφοβία, αμφιφοβία και τρανσφοβία: πώς τις βιώνουν οι άνθρωποι που είναι ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι και τρανς; Τι σκέφτεται και πώς ζει η νέα γενιά των ΛΟΑΤΚΙ+; Λόγος, μουσική, χορός, ντραγκ σόου μπλέκονται σ’ ένα παζλ αφηγήσεων και σκηνικών δράσεων συνδέοντας δημιουργικά το θέατρο με την κοινωνική παρέμβαση. Six d.o.g.s. 27-30 Ιουνίου, 21:00 (τιμή εισιτηρίου 5 €)

Αόρατες διαδρομές

Μια ιδιαίτερη αστική περιήγηση με το περιοδικό δρόμου Σχεδία

Νυν και πρώην άστεγοι συμπολίτες μας, μέλη του δικτύου διανομής της Σχεδίας, μας ξεναγούν σε μερικές από τις σημαντικότερες κοινωνικές δομές του κέντρου της Αθήνας: συσσίτια, υπνωτήρια, κέντρα απεξάρτησης και κέντρα ημέρας. Εκκίνηση από τα γραφεία της Σχεδίας, Κολοκοτρώνη & Νικίου 2 – Ολοκλήρωση διαδρομής στην Ομόνοια (αφετηρία πούλμαν για Πειραιώς 260), Δε & Τε 18:00 – 20:00 & Κυ 11:00 – 13:00, 2 Ιουνίου – 17 Ιουλίου, Ομάδα 3-15 ατόμων, απαραίτητη κράτηση θέσεων (εισιτήριο 8 €)

Άνοιγμα στην πόλη – Πειραιάς, με ελεύθερη είσοδο

Σε συνεργασία με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

18 - 25 Ιουνίου - Ανθρωπότητες 7 ημέρες, 7 βιβλικά κείμενα, 7 επικράτειες ανθρώπων.

Καλλιτεχνικές ομάδες από διαφορετικούς δημιουργικούς χώρους (θέατρο, λογοτεχνία, μουσική, εικαστικά, καλλιτεχνική εκπαίδευση) συνεργάζονται με κοινωνικές δομές της πόλης του Πειραιά, ώστε να προσεγγίσουν επιλεγμένες κοινωνικές ομάδες και, από κοινού με τους συμμετέχοντες, να σχεδιάσουν και να παρουσιάσουν ένα έργο το οποίο να εκφράζει τη «θέαση της ζωής» μέσα από τη δική τους οπτική.

«Ζωή» − Η αντίληψη του κόσμου μέσα από το άγγιγμα

Δομές: «Μαργαρίτα», Εργαστήρι ειδικής αγωγής – Ειδικό Σχολείο Αυτιστικών Πειραιά. Ομάδα: Παιδιά με νοητική στέρηση και παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Συνεργάτης Ανδρέας Κολίσογλου. Ένα βιωματικό έργο που ωθεί τους επισκέπτες να προσεγγίσουν τον κόσμο μέσα από το άγγιγμα των παιδιών.

Ειδικό Σχολείο Αυτιστικών Πειραιά, 18 Ιουνίου, 11:00

«Μοναξιά» − Η γενναιοδωρία του ανθρώπου που ζει ανέστιος.

Δομή: Όμιλος για την Unesco Πειραιώς και Νήσων. Ομάδα: Άστεγοι του Πειραιά. Συνεργάτες Πέρης Μιχαηλίδης, Ομάδα Coeval: Άννα Δανέζη – Κωνσταντίνα Βισβιροπούλου. Εγκατάσταση και δράση σε δημόσιο χώρο που διερευνά την έννοια της «οικίας» όπως γίνεται αντιληπτή από τα πρόσωπα που έχουν απολέσει αυτό το αγαθό. Όμιλος για την Unesco Πειραιώς και Νήσων, 19 Ιουνίου, 19:00

«Τροφή» − Η ιστορία αποτυπωμένη στα δόντια της εργατικής τάξης.

Δομή: Οδοντιατρικός Σύλλογος - Ομάδα: Κινητές δομές οδοντιατρικής φροντίδας στον Πειραιά. Συνεργάτες Μαρία Κουλούρη, Λευτέρης Παπακώστας. Με τη συνδρομή κινητής ομάδας οδοντιατρικής φροντίδας θα δημιουργηθεί μια παράσταση με μαρτυρίες επαγγελματιών για την κοινωνικό-οικονομική ιστορία μέσω της στοματικής υγείας.

2η ΥΠΕ Μονάδα Υγείας Πειραιά, 20 Ιουνίου, 12:00

«Βοήθεια» − Η προσπάθεια για επικοινωνία μέσα από την ομίχλη της ψυχικής ασθένειας.

Δομή: «Πυξίδα», φορέας ψυχικής και κονωνικής υποστήριξης. Ομάδα: Οικότροφοι ψυχικά ασθενείς. Συνεργάτες Χρήστος Χρυσόπουλος – Δανάη Παπουτσή. Δράση και επίσκεψη στους χώρους της «Πυξίδας», κατά τη διάρκεια της οποίας οι οικότροφοι ασθενείς θα παρουσιάσουν επιστολές σε προσφιλή τους πρόσωπα. Η «ομίχλη» της ψυχικής ασθένειας γίνεται το μέσον μετάδοσης του κόσμου των ασθενών και αποδοχής τους.

Πυξίδα, 21 Ιουνίου, 12:00

«Χαρά» − Η χαρά των παιδιών στους δρόμους της πόλης.

Δομή: Καλός Ποιμένας – Στέγη Ανηλίκων Πειραιάς. Ομάδα: Οικότροφοι ανήλικοι. Συνεργάτες Μαρία Ρεντίφη – Πειραϊκός Σύνδεσμος – Μουσικό Σχολείο Πειραιά. Μαθητές και μαθήτριες από τα μουσικά σχολεία του Πειραιά μαζί με τα παιδιά που φιλοξενούνται στο οικοτροφείο δημιουργούν μια πομπή και προσκαλούν τους διαβάτες να μοιραστούν την παιδικότητα της αυθόρμητης χαράς. Πλατεία Κοραή, 22 Ιουνίου, 12:00

«Καρτερία» − Η ζωή και η αντοχή της, διαμέσου του χρόνου, στις εργατικές πολυκατοικίες.

Δομή: Εργατικές πολυκατοικίες της Κοκκινιά. Ομάδα: Ένοικοι διαμερισμάτων. Συνεργάτες Καλλιόπη Παναγιωτίδου – Μαρίνα Κανελλοπούλου. Περφόρμανς στον χώρο των πολυκατοικιών: προσωπικές μαρτυρίες των κατοίκων μαζί με μουσικές μαρτυρίες, μιλούν για την ιστορία των εργατικών κατοικιών και την ανθρώπινη επιμονή στην αναζήτηση της ευτυχίας.

Εργατικές Πολυκατοικίες Κοκκινιάς, 23 Ιουνίου, 20:00

«Αγάπη» – Η φιλία και η αδελφοσύνη των παιδιών που ζουν κάτω από την ίδια στέγη.

Δομή: Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας. Ομάδα: Φιλοξενούμενα παιδιά. Συνεργάτες Γεράσιμος Δεστούνης – Βίλμα Ανδριώτη. Τα παιδιά του ιδρύματος γίνονται οι οικοδεσπότες ενός γεύματος φροντίδας και ανταπόδοσης.

Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας, 24 Ιουνίου, 19:30

Ημέρα παρουσίας στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Όλες οι δράσεις του προγράμματος “Ανθρωπότητες” θα εκπροσωπηθούν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με τον κατάλληλο τρόπο για την κάθε δράση και δομή. Εκτός από την παρουσία των συμμετεχόντων θα υπάρχουν ηχογραφήσεις, βίντεο, αναγνώσεις, και παιχνίδια με σκοπό να μην επαναληφθούν οι δράσεις αλλά να παρουσιαστούν σε μια αποχαιρετιστήρια γιορτή αποφεύγοντας βαρυσήμαντες χειρονομίες. Συνεργάτης Παρασκευάς Τερεζάκης,

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, 25 Ιουνίου, 21:00

Εικαστική έκθεση «Τα πετεινά».

Σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά θα φιλοξενήσει έκθεση του ποιητή και φωτογράφου Κώστα Ζαφειρόπουλου. Πορτρέτα που αποτυπώνουν μέσα από το βλέμμα τον εσωτερικό πόνο, την αγωνία και το βίωμα δυσμενών καταστάσεων. Ο ουμανισμός, κύριο μήνυμα των δράσεων Ανθρωπότητες, διατυπώνεται με έναν μεταφορικό τρόπο σε αυτή την έκθεση που διαρκεί παράλληλα με τις δράσεις. Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, 18-25 Ιουνίου, 11:00 – 20:00

Ανθρωπότητες, Πειραιάς





Αφιέρωμα στα παιδιά

Το Φεστιβάλ Αθηνών φιλοξενεί έξι εκδηλώσεις (εκθέσεις, εργαστήρια, ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μάθημα χορού, εγκατάσταση) αφιερωμένες στα παιδιά, όλες με ελεύθερη είσοδο.

Μαρκ Χατζηπατέρας, Building Hope.

Ένα διαδραστικό έργο τέχνης και ταυτόχρονα ένα μεγάλο παιχνίδι, στήνεται στο προαύλιο της Πειραιώς 260. Παιδιά με τους συνοδούς τους καλούνται να συναρμολογήσουν, οικοδομήσουν και να συνθέσουν μόνοι τους και συλλογικά, γέφυρες, κτήρια, πολιτείες και κάθε είδους περιβάλλοντα.

Πειραιώς 260 – Προαύλιο, 30 Μαΐου – 30 Ιουνίου στις 19:30

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Πικάσο και αρχαιότητα, Γραμμή και πηλός.

Σπάνια έργα του Πικάσο με θαλάσσια όντα, τετράποδα και μυθολογικές σκηνές, στήνουν έναν ολόκληρο κόσμο εμπνευσμένο από αρχαιότητες που είδε ή που διάβασε γι’ αυτές ο ίδιος καλλιτέχνης. Επιμέλεια: Καθηγητής Ν. Χρ. Σταμπολίδης – Olivier Berggruen.

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, 20 Ιουνίου – 30 Οκτωβρίου, Δε – Τε – Πα – Σα: 10:00 – 17:00, Πε: 10:00 – 20:00, Κυ: 11:00 – 17:00. Τρ: κλειστό

Εκπαιδευτικό εργαστήρι για παιδιά στο πλαίσιο της έκθεσης Πικάσο και αρχαιότητα. Γραμμή και πηλός.

Μια συνεργασία του Φεστιβάλ Αθηνών με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Τα παιδιά μαζί με εθελοντές φοιτητές της ΑΣΚΤ θα έχουν την ευκαιρία να φτιάξουν δικά τους έργα αντιστοιχίζοντας αρχαία με μοντέρνα έργα και ανακαλύπτοντας θραύσματα έργων σαν αρχαιολόγοι. Στο τέλος θα στήσουν τη δική τους έκθεση σαν επιμελητές. Σχεδιασμός – υλοποίηση εργαστηρίου: Δάφνη Κουρή – Χριστίνα Νάκου.

Πειραιώς 260, Προαύλιο, 8-9 Ιουνίου & 22-23 Ιουνίου, 18:30 (συμμετοχή με δελτίο προτεραιότητας).

Over the rainbow – Δώρα Ανδρουλιδάκη, Drag Queen Story Hour – Athens Chapter.

Ένα πρωτότυπο εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα στο οποίο ντραγκ καλλιτέχνες αφηγούνται ιστορίες με θέμα τη διαφορετικότητα και στόχο την καταπολέμηση των κοινωνικών στερεοτύπων. Η αφήγηση είναι προσιτή σε παιδιά κάθε ηλικίας αλλά και σε ενήλικες, γεγονός που καθιστά το πρόγραμμα κατάλληλο για όλη την οικογένεια.

Πειραιώς 260, Προαύλιο, 29-30 Ιουνίου, 19:15

Το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης στο Φεστιβάλ Αθηνών.

Τα παιδιά ζωγραφίζουν και κατασκευάζουν εμπνευσμένα από την παραστάσεις που θα παρουσιαστούν φέτος στην Επίδαυρο. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στην Πειραιώς 260 και στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν εικαστικά δρώμενα για παιδιά και ενήλικες με ζωγραφική παρέμβαση σε εξωτερικούς τοίχους των χώρων του Φεστιβάλ στην οδό Πειραιώς, με διοργάνωση του μουσείου και με τη συμμετοχή νέων εικαστικών καλλιτεχνών. Επιμέλεια – Συντονισμός για το ΜΕΠΤ: Ίρις Κρητικού – Αθανασία Σκληρού.

Έκθεση παιδικής ζωγραφικής

Πειραιώς 260, Κτίριο Β, 30 Μαΐου – 17 Ιουλίου, ανοιχτή καθημερινά 19:00 – 21:00

Εργαστήριο γκράφιτι για παιδιά

Πειραιώς 260, Παρασκευές 7 Ιουνίου & 14 Ιουνίου, 18:00 – 21:00

Εργαστήρια στο Μουσείο παιδικής τέχνης

Σάββατα 15,22,29 Ιουνίου και 5 Ιουλίου, 11:00 – 12:30

Ελεύθερη συμμετοχή, με δελτίο προτεραιότητας. Απαραίτητη η προεγγραφή.

Οι δράκοι που χορεύουν – Dancing dragons.

Ένα κινητικό μάθημα με την Ιωάννα Τουμπακάρη για παιδιά 6 – 12 ετών στο πλαίσιο της ημέρας χορού. Το παιδί έρχεται σε επαφή με βασικές ιδέες του σύγχρονου χορού ενώ παράλληλα προσεγγίζει ποιότητες του παραδοσιακού κουνγκ φου. Γνωρίζει το σώμα του και τις ποικίλες δυνατότητες του μέσα από ετερογενή στοιχεία με στόχο μια διαφορετική συνειδητοποίηση και έκφραση. Μετακίνηση στον χώρο, μουσικότητα, συντονισμός, ταχύτητα, έκρηξη καθώς και παιχνίδι μας περιμένουν για εξερεύνηση στο Φεστιβάλ Αθηνών!

Πειραιώς 260, 11:00 – 12:30

Χορός, Εικαστικά, Περφόρμανς και Ημερίδα στην Πειραιώς 260: 6 ξεχωριστές εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Αθηνών με ελεύθερη είσοδο

Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης, Growing!

Ο Γιάννης Μανταφούνης, ο Χρήστος Παπαδόπουλος, ο Αντώνης Φωνιαδάκης και ο Cyril Baldy συναντούν τους χορευτές της ΚΣΟΤ.

Το μέλλον του σύγχρονου χορού της χώρας επί σκηνής! Διεθνείς έλληνες χορογράφοι, νέοι χορευτές, σπουδαστές, τελειόφοιτοι και απόφοιτοι της ΚΣΟΤ ετοιμάζουν μια μοναδική παράσταση που αποτυπώνει τη μοναδική στιγμή, στην πορεία ενός χορευτή, αυτήν ακριβώς πριν από την εκτίναξή του στον επαγγελματικό στίβο. Ο νέος χορευτής εκτινάσσεται με όλα τα εφόδια που του έχει δώσει η σπουδή του, μαζί με την ορμή και τη φρεσκάδα αυτής της ηλικίας, ιδανικά συνδυασμένη με την ωριμότητα των χορογράφων που διαπρέπουν στον διεθνή χώρο.

Η παράσταση ξεκινά στις 21:00 στον χώρο Δ. Όσοι θεατές το επιθυμούν, μπορούν να συμμετάσχουν προηγουμένως, από τις 20:00, στο One One One, στον Κήπο της Πειραιώς 260. Το ίδιο έργο θα παρουσιαστεί στις 7 Ιουλίου στον πεζόδρομο της Ερμού, στο πλαίσιο της ενότητας Άνοιγμα στην Πόλη.

Οι παραστάσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ - με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Πειραιώς 260, Κτίριο Δ, 4-6 Ιουλίου, 21:00

Ημέρα Xορού, 8 Ιουλίου

Η Πειραιώς 260 για μια ακόμα φορά «καταλαμβάνεται» από τον χορό. Μετά την πολύ επιτυχημένη πρώτη απόπειρα στο περσινό Φεστιβάλ, το εγχείρημα συνεχίζεται. Εναλλακτικές μορφές παρουσίασης, συλλογικές δράσεις, χορευτικές εμπειρίες και καλλιτεχνικά πειράματα δημιουργούν έναν χώρο συνάντησης, διαλόγου και συνύπαρξης καλλιτεχνών και κοινού. Επιμέλεια: Στεριανή Τσιντζιλώνη.

Η Ημέρα Χορού ξεκινά με ένα κινητικό μάθημα για παιδιά (βλ. παραπάνω – Αφιέρωμα στα παιδιά) και συνεχίζεται με πολλές άλλες εκδηλώσεις:

17:00-18:30 Αφρικάνικος Χορός για άτομα με και χωρίς αναπηρία με τη συνοδεία ζωντανών κρουστών. Κινητικό μάθημα με τη Στέλλα Σπύρου. Μπορούν να συμμετάσχουν άτομα με προβλήματα κίνησης, όρασης ή ακοής. Μουσικοί: Ακριβή Μπερδεμπέ, Μαριλίζα-Σμαράγδα Νικολαΐδου. Διερμηνέας της νοηματικής γλώσσας: Γιώργος Στάθης.

13:00 – 15:30 Χορογραφικά Aποτυπώματα / Infinite Potentials: Choreographic Traces. Σύλληψη Ιδέας / Συντονισμός: Έλενα Νοβάκοβιτς & Ροδιά Βόμβολου. Ένα εργαστήριο στο οποίο χορογράφοι, θεωρητικοί του χορού, δραματουργοί, επιμελητές, καθώς και θεατές προσκαλούνται να αποτυπώσουν σε έναν ‘χάρτη’ ίχνη χορογραφικών πρακτικών.

19:00 – 21:00 Return Trip Παρουσίαση του εκπαιδευτικού/καλλιτεχνικού προγράμματος. Ο Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Χορού Aterballetto (Ιταλία) και χορογράφοι που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό πρόγραμμα Return Trip παρουσιάζουν το προγράμμα και συζητούν με το κοινό.

Μια συνεργασία του Φεστιβάλ Αθηνών με το Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto. Το Return Trip εντάσσεται στο πρόγραμμα ≪Tempo Forte Italia – Ελλάδα 2019≫, μια πρωτοβουλία του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών, της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Ελλάδα και του Υπουργείου Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Δραστηριοτήτων της Ιταλίας, Γενική Διεύθυνση Θεαμάτων.

21:30 – 22:30 Γνωριμία με χορογράφους – μια διαφορετική παράσταση. Μετά την περσινή πετυχημένη απόπειρα, το πείραμα συνεχίζεται! Μια μοναδική ευκαιρία γνωριμίας με έλληνες σύγχρονους χορογράφους μέσα από μια οργανωμένη, παιγνιώδη «παράσταση» Συμμετέχοντες χορογράφοι: Αναστασία Βαλσαμάκη, Βιτόρια Κοτσάλου, Άρης Παπαδόπουλος & Μάρθα Πασακοπούλου (Άρης & Μάρθα), Μαριέλα Νέστορα, Εύη Σούλη & Κατερίνα Φώτη (Στέρεο Νερό), Κώστας Τσιούκας.

Είσοδος ελεύθερη για όλες τις εκδηλώσεις χορού

Για τα μαθήματα είναι απαραίτητη η προεγγραφή στο seminars@greekfestival.gr

Πειραιώς 260, 8 Ιουλίου, 12:00

nora chipaumire, #PUNK

Με αφετηρία το προβοκατόρικο τραγούδι της Πάττι Σμιθ “Rock ‘n roll nigger”, η χορογράφος Νόρα Τσιπομίρ (nora chipaumire) δημιουργεί οπτικά και ηχητικά τοπία σε μία περφόρμανς που μιλάει για την απελευθέρωση και την ανεξαρτησία όπως τις βίωσε η Τσιπομίρ στις δεκαετίες του ’70 και ’80 στη Ζιμπάμπουε. Στη περφόρμανς #PUNK η έννοια «μέλλον» μεταλλάσσεται: δεν υπάρχει μέλλον, το μέλλον ενυπάρχει στο παρόν.

Πειραιώς 260, Κτίριο Α2, 30 Μαΐου – 1 Ιουνίου, 23:00

Ημερίδα,Το καθ’ ημάς κουίρ

Η ελληνική κουίρ σκηνή παίρνει θέση για τη διαφορετικότητα, τον ριζοσπαστισμό και την «παρέκκλιση» σε μια ημερίδα όπου θεωρητικοί και καλλιτέχνες συνομιλούν για αιρετικές αισθητικές και έμφυλες ταυτότητες.Είναι το κουίρ μια αντικοινωνική δυστοπία ή μια νέα «κανονικότητα»; Υπάρχει μια ελληνική κουίρ αισθητική; Συντονίζει η Τζωρτζίνα Κακουδάκη

Πειραιώς 260, Κτίριο Α2, 27 Ιουνίου, 17:00 – 20:00

Candice Breitz, Love Story

Στην βίντεο-εγκατάσταση της νοτιοαφρικανής Κάντις Μπράιτς (Candice Breitz) οι προσωπικές μαρτυρίες άγνωστών μας προσφύγων, προσώπων που συνήθως μένουν στη σκιά, αντιδιαστέλλονται με τη γοητεία που μας ασκούν οι διασημότητες. Οι ηθοποιοί Τζούλιαν Μουρ και Άλεκ Μπόλντουιν αναπαριστούν αποσπάσματα συνεντεύξεων προσφύγων μετατρέποντας τις ιστορίες σε προϊόν μαζικής κατανάλωσης. Στη συνέχεια ο θεατής βλέπει τις πραγματικές ιστορίες διαπιστώνοντας το βάθος τους και τις αποχρώσεις τους.

Πειραιώς 260, Κτίριο Α2, 30 Μαΐου – 30 Ιουνίου, ώρες λειτουργίας 19:00 – 24:00

Παύλος Τσάκωνας, Two, Hands

To πασίγνωστο έργο – mural του εικαστικού Παύλου Τσάκωνα εμπνευσμένο από το σχέδιο του Άλμπρεχτ Ντύρερ Χέρια σε προσευχή που βρίσκεται στην αρχή της Πειραιώς, κοντά στην Ομόνοια, παραλλάσσεται σχεδιαστικά σε ένα νέο έργο, το Two, Hands, και γίνεται μια μεγάλων διαστάσεων τοιχογραφία στην κεντρική είσοδο της Πειραιώς 260, με την επιμέλεια της αρχιτέκτονος-ηθοποιού Βάσιας Χρήστου.

Πειραιώς 260, 30 Μαίου – 17 Ιουλίου, 19:00

Έργα Σκαλκώτα, Μέντελσον και Προκόφιεφ

Το 2019 έχει ανακηρυχθεί έτος Νίκου Σκαλκώτα, με αφορμή τη συμπλήρωση 70 ετών από τον θάνατό του. Τιμώντας τον μεγάλο έλληνα συνθέτη, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ θα ερμηνεύσει το λαϊκό μπαλέτο Η θάλασσα.

Το έργο εμπνέεται από τη ζωή του κόσμου της θάλασσας και τη λαϊκή θαλασσινή παράδοση και με την απουσία του μπαλέτου μετατρέπεται σε μία συμφωνική σουίτα. Στο πρόγραμμα της συναυλίας περιλαμβάνονται δύο από τα πιο σημαντικά έργα του Μέντελσον και αυτά με θέμα τη θάλασσα και τις εναλλαγές της από την ηρεμία στη θαλασσοταχή. Μουσική διεύθυνση Αναστάσιος Συμεωνίδης. Σολίστ Βασίλης Βαρβαρέσος

Ωδείο Ηρώδου Αττικού, 21 Ιουνίου, 21:00

9ο Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας

Ο Μάγειρας, ο Κλέφτης, η Γυναίκατου και ο Εραστής της (The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover, 1989) του Πήτερ Γκρήναγουεϊ

Στο προαύλιο της Πειραιώς 260 θα προβληθεί η κορυφαία δημιουργία του βρετανού σκηνοθέτη, εικαστική, αποστομωτική και αδιαπραγμάτευτα προκλητική, με το αξέχαστο σάουντρακ του Μάικλ Νάιμαν

Πειραιώς 260, Προαύλιο, 13 Ιουνίου, 21:00

Δεσμώτης του ιλίγγου (Vertigo, 1958) του Άλφρεντ Χίτσκοκ

Το μικρό θεατράκι της Επιδαύρου μετατρέπεται για μια μονάχα βραδιά σε θερινό σινεμά για να παρακολουθήσουμε το αριστούργημα του Άλφρεντ Χίτσκοκ, Δεσμώτης του ιλίγγου.

Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου, 22 Ιουνίου, 21:30