10 πολιτιστικά events που αξίζει να δεις αυτή την εβδομάδα

ΜΟΥΣΙΚΗ

Courtney Barnett

Αποτυπώνοντας με χιούμορ και ευστροφία το πεζό και το καθημερινό, η τραγουδίστρια, συνθέτρια, στιχουργός και κιθαρίστρια από την Αυστραλία που κυκλοφόρησε το καταπληκτικό ντεμπούτο της «Sometimes I sit and think, and sometimes I just think» το 2015, έχει αναδειχτεί σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες παρουσίες της indie-rock σκηνής.

Στην πρώτη της εμφάνιση στην Αθήνα θα παρουσιάσει κομμάτια απ' όλη τη δισκογραφία της και από την τελευταία της δουλειά «Tell me how you really feel».

16/5, Fuzz Club, Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος (Πειραιώς & Χαμοστέρνας), 20:00, εισ.: 23-28 ευρώ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Σατανερί

Σατανερί,Φωτο: Α. Σιμόπουλος



Τον Μάρτιο του 1930, τρία χρόνια πριν από την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία και ενώ η μεγάλη οικονομική κρίση έχει ξεκινήσει ήδη, η σατιρική οπερέτα του Θεόφραστου Σακελλαρίδη, δημιουργού του δημοφιλούς Βαφτιστικού, κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα.

Σαν διεστραμμένη διασκευή του Φάουστ από την ανάποδη, η Σατανερί είναι ένα ηθοπλαστικό έργο που εξαίρει την υπεροχή της Κόλασης έναντι του Παραδείσου και προκρίνει τα οφέλη της σύγχρονης ανηθικότητας έναντι της παραδοσιακής ηθικής. Η παράσταση, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ευκλείδη, αποκαθιστά για πρώτη φορά την αυθεντική ενορχήστρωση του 1930.

17-19/5, Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής - ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, 20:30, εισ.: 10-20 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Αλέκος Φασιανός - Βαγγέλης Χρόνης, 30 χρόνια φιλίας - Ζωγραφική και ποίηση

Αλέκος Φασιανός, Ο ζωγράφος και το μοντέλο, 1970



Σημαντικά έργα ζωγραφικής, σχέδια, χαρακτικά, καθώς και αντικείμενα από πηλό, μπρούντζο και γυαλί του Αλέκου Φασιανού αποκαλύπτουν το προσωπικό ζωγραφικό του ύφος, τη βαθιά του αναζήτηση για το ωραίο και τη σχέση του με τον ποιητικό κόσμο του Βαγγέλη Χρόνη.

Παράλληλα, παρουσιάζεται και το αρχείο του ποιητή με χειρόγραφα, επιστολές, ανέκδοτες φωτογραφίες και πρώτες εκδόσεις.

20/5-29/9, Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Β & Μ Θεοχαράκη, Βασ. Σοφίας 9 & Μέρλιν 1, Δευτ.-Κυρ. 10:00-18:00, είσοδος ελεύθερη

ΠΑΡΤΙ

Bios Terrace Opening Party

Φωτο: Μαντώ Σταματίου



Το καλοκαίρι ξεκινά επίσημα σε μία από τις πιο αγαπημένες ταράτσες της Αθήνας. Με εντυπωσιακό revamp και τη γνωστή, πανοραμική θέα στην Ακρόπολη, το rooftop του Bios ανοίγει με το πρώτο μεγάλο πάρτι της σεζόν και τους Bad Spencer και Fantasy στη μουσική.

16/5, Bios, Πειραιώς 84, Γκάζι, 21:30, είσοδος ελεύθερη

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Matt Elliott

Ο Βρετανός Matt Elliott που έγινε ευρύτερα γνωστός το 1996 με το «Semtex», ένα από τα πιο σημαντικά drum & bass άλμπουμ των '90s, επιστρέφει στο six d.o.g.s στο πλαίσιο της μίνι ελληνικής περιοδείας του με σταθμούς σε Αθήνα, Πάτρα και Χανιά.

17/5, 6 d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 21:00, εισ.: 12-15 ευρώ

ΕΚΘΕΣΗ

Φίλιππος Θεοδωρίδης, Playground Bay

Φίλιππος Θεοδωρίδης, Playground Bay



Ο Φίλιππος Θεοδωρίδης παρουσιάζει τη νέα ενότητα έργων του, στην οποία κυριαρχούν η φόρμα και το χρώμα. Έργα αφαιρετικά, με επιρροές από το design, τον μινιμαλισμό, εμφανή διακοσμητικά στοιχεία και επίδραση από μουσικά ακούσματα.

Όπως γράφει και ο ίδιος: «Δημιουργώ ένα playground, μια πλατφόρμα που προσφέρεται για παιχνίδι και πειραματισμούς χωρίς περιορισμούς. Μεγάλες φόρμες, γιγαντιαίες σκιές, εισβάλλουν στην επιφάνεια του καμβά και άλλοτε παραμένουν αυτούσιες άλλοτε αναμειγνύονται».

16/5-8/6, Γκαλερί Ζουμπουλάκη, πλ. Κολωνακίου 20, Κολωνάκι, Τρ., Πέμ.-Παρ. 11:00-15:00 &17:00-20:00, Τετ. & Σάβ. 11:00-15:00, είσοδος ελεύθερη. Εγκαίνια: 16/5, 20:00

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ch-ch-changes: A tribute to David Bowie

To Ch-ch-changes: A tribute to David Bowie έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής.



Πέντε τραγουδιστές ενσαρκώνουν διαφορετικούς «ρόλους» από τη μακρά και πολύπλευρη μουσική πορεία του θρύλου της ροκ, από το «Space Oddity» του 1969 μέχρι το «Blackstar» του 2016, στη μουσική αυτή παράσταση-αφιέρωμα στον Ντέιβιντ Μπόουι.

Η Heroes Tribute Band είναι ένα πολυσυλλεκτικό σχήμα που δημιουργήθηκε προς τιμήν του εμβληματικού καλλιτέχνη και αποτελείται από τους: Νεκτάριο Nekk Γεωργιάδη (φωνή), Tolis Fasois (φωνή), Lou is (φωνή), Γιώργο Μπίλιο (φωνή, επιμέλεια προγράμματος), Sugahspank! (φωνή), Γιάννη Δημητριάδη (πιάνο, πλήκτρα), Στέλιο Πασχάλη (τύμπανα), Γιώργο Βασιλάτο (κιθάρες), Mάριο-Λαζ Ιωαννίδη (κιθάρες), Θοδωρή Kαπετανάκο (μπάσο) και Σπύρο Νίκα (σαξόφωνο).

17/5, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Χίλτον, 22:00, εισ.: 7-15 ευρώ

Michelle Gurevich

Michelle Gurevich



Η ρωσικής καταγωγής Michelle, κόρη μπαλαρίνας στα περίφημα μπαλέτα Kίροφ και μηχανικού στο Λένινγκραντ, μεγάλωσε ακούγοντας τη συλλογή των γονιών της που αποτελούνταν από σοβιετικούς και ευρωπαϊκούς δίσκους των '70s.

Η ιστορία της ξεκίνησε όταν ηχογράφησε στο δωμάτιό της το ντεμπούτο της, «Party Girl». Τώρα, η γνωστή «Chinawoman» έρχεται στο Gagarin στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής της περιοδείας με ήχο που θυμίζει Nico και Leonard Cohen για να αφηγηθεί τις συναισθηματικές, κωμικοτραγικές της ιστορίες.

17/5, Gagarin 205, Λιοσίων 205, 21:00, εισ.: 15-22 ευρώ

DANCE

Romantso <3 Kormoranos: Vladimir Ivkovic

Vladimir Ivkovic



Ο Κορμοράνος και το Ρομάντσο φέρνουν στην Αθήνα τον Vladimir Ivkovic που έγινε γνωστός μέσα από το DJ residency του στο περίφημο Salon des Amateurs στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Εξαιρετικό supporting line-up με τον Anatolian Weapons (με πολυαναμενόμενη νέα κυκλοφορία στην Beats In Space), τη Spivak από την Κύπρο και τον resident Blue Lagoon.

17/5, Bios.Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, 23:30

Deep Phase: Artslaves

Για το closing party της φετινής χειμερινής σεζόν η Deep Phase υποδέχεται τους Artslaves, το δημοφιλές δίδυμο της ιταλικής underground tech house και minimal tech σκηνής.

18/5, Steam Athens, Ευρυμέδοντος 3, Αθήνα, 24:00, εισ.: 10 ευρώ