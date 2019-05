Το νέο του τραγούδι έδωσε στη δημοσιότητα ο Τζάρβις Κόκερ, κιθαρίστας και τραγουδιστής των Pulp.

Το νέο τραγούδι έχει τίτλο "Must I Evolve?" ηχογραφήθηκε από το νέο σχήμα του καλλιτέχνη που ονομάζεται "JΑRV IS" και αναρτήθηκε στο You Tube από στο επίσημο κανάλι της Rough Trade Records. Σύμφωνα με το Uncut το κομμάτι θα κυκλοφορήσει σε σινγκλ, ωστόσο θα είναι διαθέσιμο μόνο στις ζωντανές εμφανίσεις του καλλιτέχνη καθώς «οι JΑRV IS είναι πρωτίστως μια ζωντανή εμπειρία».

Με πληροφορίες από Uncut