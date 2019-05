Τα live του Σαββατοκύριακου 17-19/5

Ch-ch-changes: A tribute to David Bowie

Πέντε τραγουδιστές ενσαρκώνουν διαφορετικούς «ρόλους» από τη μακρά και πολύπλευρη μουσική πορεία του θρύλου της ροκ, από το «Space Oddity» του 1969 μέχρι το «Blackstar» του 2016, στη μουσική αυτή παράσταση-αφιέρωμα στον Ντέιβιντ Μπόουι.



Η Heroes Tribute Band είναι ένα πολυσυλλεκτικό σχήμα που δημιουργήθηκε προς τιμήν του εμβληματικού καλλιτέχνη και αποτελείται από τους: Νεκτάριο Nekk Γεωργιάδη (φωνή), Tolis Fasois (φωνή), Lou is (φωνή), Γιώργο Μπίλιο (φωνή, επιμέλεια προγράμματος), Sugahspank! (φωνή), Γιάννη Δημητριάδη (πιάνο, πλήκτρα), Στέλιο Πασχάλη (τύμπανα), Γιώργο Βασιλάτο (κιθάρες), Mάριο-Λαζ Ιωαννίδη (κιθάρες), Θοδωρή Kαπετανάκο (μπάσο) και Σπύρο Νίκα (σαξόφωνο).

17/5, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Χίλτον, 22:00, εισ.: 7-15 ευρώ

She Past Away

Αυθεντικά σκοτεινός ο ήχος τους, μας ταξιδεύει πίσω στην δεκαετία του 80. Μαζί τους οι Bragolin, ένα post punk / dark wave ντουέτο από την Ουτρέχτη.

17/5, Temple Athens, Ιάκχου 17, 21:00, εισ.: 15-17 ευρώ

Matt Elliott

Ο Βρετανός Matt Elliott που έγινε ευρύτερα γνωστός το 1996 με το «Semtex», ένα από τα πιο σημαντικά drum & bass άλμπουμ των '90s, επιστρέφει στο six d.o.g.s στο πλαίσιο της μίνι ελληνικής περιοδείας του με σταθμούς σε Αθήνα, Πάτρα και Χανιά.

17/5, 6 d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 21:00, εισ.: 12-15 ευρώ

Michelle Gurevich

Η ρωσικής καταγωγής Michelle, κόρη μπαλαρίνας στα περίφημα μπαλέτα Kίροφ και μηχανικού στο Λένινγκραντ, μεγάλωσε ακούγοντας τη συλλογή των γονιών της που αποτελούνταν από σοβιετικούς και ευρωπαϊκούς δίσκους των '70s.



Η ιστορία της ξεκίνησε όταν ηχογράφησε στο δωμάτιό της το ντεμπούτο της, «Party Girl». Τώρα, η γνωστή «Chinawoman» έρχεται στο Gagarin στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής της περιοδείας με ήχο που θυμίζει Nico και Leonard Cohen για να αφηγηθεί τις συναισθηματικές, κωμικοτραγικές της ιστορίες.

17/5, Gagarin 205, Λιοσίων 205, 21:00, εισ.: 15-22 ευρώ

Παιδί Τραύμα

Το Παιδί Τραύμα και η μπάντα του θα παίξουν ζωντανά τις «Μυστικές Χορευτικές Κινήσεις», τo Σάββατο 18 Μαΐου στο six d.o.g.s. Παρέα τους θα έχουν τη Lou, tο ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ της οποίας περιγράφει και σηματοδοτεί την προσαρμογή της στην ενήλικη ζωή και τον αγώνα για διατήρηση της αφέλειας και του ενθουσιασμού που την χαρακτηρίζουν.

18/5, 6 d.o.g.s., Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 21:00, εισ.: 5 ευρώ

Prins Obi & The Dream Warriors

Φωτο: Ευτυχία Βλάχου



Στο πλαίσιο της μουσικής σειράς Music Escapades, οι Prins Obi & The Dream Warriors επισκέπτονται το ΚΠΙΣΝ για να παρουσιάσουν το ομώνυμο άλμπουμ τους, που ηχογράφησαν το 2018, καθώς και κομμάτια από τα δύο προηγούμενα άλμπουμ του Prins Obi.



Οι Dream Warriors συνοδεύουν τον Prins Obi σε ένα ταξίδι εσωτερικό, με έντονη εκφραστική δύναμη και μια οπτικοακουστική ψυχεδελική ατμόσφαιρα επί σκηνής. Το αισθαντικό ηχόχρωμα, η χαρακτηριστική παρουσία των μουσικών οργάνων, οι εκφράσεις και οι κινήσεις των μουσικών, ο υποβλητικός φωτισμός και η ιδιαίτερη αισθητική προσέγγισή τους, όπως εκφράζεται μέσα από τα κοστούμια στις live εμφανίσεις τους, είναι στοιχεία που συνθέτουν την ταυτότητα της μπάντας. Μιας μπάντας που με το δυνατό προσωπικό της στυλ μας ταξιδεύει σε μουσικές που μοιάζουν να είναι από άλλη εποχή, σε ένα στυλ ρετρό που ταυτόχρονα έχει μεταμοντέρνα και σημερινά στοιχεία.

Το άλμπουμ Prins Obi & The Dream Warriors που θα παρουσιαστεί στο ΚΠΙΣΝ αποτελεί το ντεμπούτο του αθηναϊκού underground supergroup και την τρίτη ολοκληρωμένη solo δουλειά του Prins Obi μετά το "The Age of Tourlou".

18/5, ΚΠΙΣΝ, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, Ευριπίδου & Δοϊράνης, 21:00, Είσοδος ελεύθερη