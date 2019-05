10 πάρτι για το Σαββατοκύριακο 17-19/5

Romantso <3 Kormoranos: Vladimir Ivkovic

Ο Κορμοράνος και το Ρομάντσο φέρνουν στην Αθήνα τον Vladimir Ivkovic που έγινε γνωστός μέσα από το DJ residency του στο περίφημο Salon des Amateurs στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Εξαιρετικό supporting line-up με τον Anatolian Weapons (με πολυαναμενόμενη νέα κυκλοφορία στην Beats In Space), τη Spivak από την Κύπρο και τον resident Blue Lagoon.

17/5, Bios.Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, 23:30

Express Skopelitis

Το Express Skopelitis ερχόμενο από τις Μικρές Κυκλάδες φέρνει μαζί του αγαιοπελαγίτικη disco, κυκλαδική house και δονουσιώτικο balearic.

17/5, Cantina Social, Λεωκορίου 8, Ψυρρή, 22:30

Mahmut Orhan

Mahmut Orhan



Στο πρώτο fullmoon πάρτι του Bolivar, o Mahmut Orhan από την Τουρκία φέρνει στην Αθήνα τους soul deep house και groovy indie ήχους.

18/5, Bolivar Beach Bar, Ακτή του Ηλίου, Άλιμος, 21:00, εισ.: από 10 ευρώ

DJ Problems

O DJ Problems επηρεασμένος από τη dance, συνδυάζει hip hop, bass, footwork & space μουσική.

18/5, Latraac, Λεωνίδου 63-65, 21:00, Είσοδος ελεύθερη

ClubKid & Bonso

ClubKid, Φωτο: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO



ClubKid και Bonso συναντιούνται ξανά στο booth του Spinster ενώ house, disco, acid και tech ήχοι γεμίζουν το dancefloor.

18/5, Spinster, Ικτίνου 3, Ομόνοια, 22:00



Purple Night

Tα Purple Nights, καταλαμβάνουν το Ρομάντσο και το μετατρέπουν σε ένα sexy playroom γεμάτο χορό. Στις μουσικές επιλογές οι: The Dreamer, Wrapped in Plastic, Igor.rar και Denis D' or.

18/5, Bios.Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, 23:30

Chris Kontos

Ο φωτογράφος μόδας, Dj και εκδότης του Kennedy Magazine διαλέγει μουσικές από τις 21:00 στο Latraac.

19/5, Latraac, Λεωνίδου 63-65, 19:00, Είσοδος Ελεύθερη

Almost full moon party

Στην ταράτσα του Bios το Σάββατο,για μια βραδιά που σηματοδοτεί την έναρξη μιας χαλαρωτικής περιόδου.



Επειδή δεν μπορούμε να περιμένουμε την Πανσέληνο της Κυριακής πάμε σε ένα Almost Full Moon Party στην ταράτσα του Bios το Σάββατο,για μια βραδιά που σηματοδοτεί την έναρξη μιας χαλαρωτικής περιόδου, με δροσερά κοκτέιλ και φίνα μουσική από τους Canadian Tuxedos.

18/5, Bios, Πειραιώς 84, Γκάζι, 22:00

Kasseta Records στην αυλή της Cantina Social

Την Κυριακή στην αυλή της Cantina Social το δισκοπωλείο Kasseta Record Shop μεταφέρει για δεύτερη φορά, τον ήχο της Σοφοκλέους 5 στην αυλή της Λεωκορίου.

19/5, Cantina Social, Λεωκορίου 8, Ψυρρή, 17:30-23:00

Entropia Records presents: Εκλογές

Η Entropia Records κάνει την δική της προεκλογική συγκέντρωση.



Μια εβδομάδα πριν της εκλογές, η Entropia Records κάνει την δική της προεκλογική συγκέντρωση στην ταράτσα του Bios. Οχτώ εγχώριοι dj's για δέκα+ ώρες, σε ένα δημοκρατικά μυσταγωγικό σετ που θα ξεκινήσει από νωρίς το μεσημέρι και θα διαρκέσει μέχρι αργά το βράδυ.

Σκοπός, η κατοχύρωση της λαϊκής κατάκτησης στο δικαίωμα του πάρτι και η μέθεξη μέσω του χορού. Στον χώρο θα λειτουργεί από νωρίς pop up δισκοπωλείο από την Entropia με πολυσυλλεκτικό στοκ βινυλίων και custom merch. Dj Set By: Κεμάλ, Katia Kout., Terra Exotica, Akis Chontasis, Jay Glass Dubs, Akane Karamorita, Anatolian Weapons, Yparxei Provlima Amalia.19/5, Bios, Πειραιώς 84, Γκάζι, 14:00-24:00, Είσοδος Ελεύθερη