To «In the Mood for Love» και όλα τα φιλμ του Γουόνγκ Καρ Γουάι επιστρέφουν σε 4Κ

Ο Γουόνγκ Καρ Γουάι ανακοίνωσε πρόσφατα ότι οι 10 ταινίες μεγάλου μήκους του θα κυκλοφορήσουν σε 4K με αφορμή τα 20 χρόνια από το θρυλικό αριστούργημα «In the Mood for Love».

Οι ταινίες είναι σε διαδικασία 4Κ ψηφιακής αποκατάστασης η οποία θα ολοκληρωθεί φέτος. Οι ταινίες είναι οι "As Tears Go By "(1988)," Days of Being Wild "(1990)," Chungking Express "(1994)," Ashes of Time "(1994)," Fallen Angels "(1995), Happy Together Mood for Love "(2000)," 2046 "(2004)," My Blueberry Nights "(2007) και" The Grandmaster "(2013).

«Έχουμε δουλέψει για αυτές τις αποκαταστάσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο σκηνοθέτης στο Filmmaker. «Πριν από λίγα χρόνια παρακολούθησα κάπου την ταινία μου, κοίταξα την οθόνη και είπα:" Γιατί μοιάζει τόσο βρώμικη;» εξήγησε καθώς κλήθηκε να απαντήσει για το πώς πήρε την απόφαση.

Το επόμενο βήμα για τον σκηνοθέτη είναι η ταινία μεγάλου μήκους "Blossoms", βασισμένη στο μυθιστόρημα του Jin Yucheng. Η ιστορία ακολουθεί τη ζωή τριών κατοίκων της Σαγκάης από το τέλος της επανάστασης της Κίνας στη δεκαετία του 1960 μέσω της ζωής τους στην Αμερική τη δεκαετία του 1990.

Ο σκηνοθέτης έχει αποκαλύψει στο παρελθόν ότι το "Blossoms" θα είναι μια πνευματική συνέχεια του "In The Mood for Love", όπως και του "2049."