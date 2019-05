10 πολιτιστικά events που αξίζει να δεις αυτή την εβδομάδα 23-29/5

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ADD Festival 2019

Το μεγάλο φεστιβάλ χορευτικής μουσικής που ξεκίνησε πέρσι επιστρέφει με συνεργασία του six d.o.g.s με τη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, ενεργοποιώντας κάποιους από τους άδειους εδώ και χρόνια χώρους του κτιριακού συμπλέγματος του αεροδρομίου στο Ελληνικό.

Το πάρτι θα αρχίσει στις 6 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι νωρίς το επόμενο πρωί. Ανάμεσα στα ονόματα του line up ξεχωρίζουν αυτά των Deep Dish, της (Miss) Kittin και της νέας σταρ της σκηνής Nastia.

25/5, Αεροδρόμιο Ελληνικού, 18:00-10:00 το (επόμενο) πρωί, εις.: 34 ευρώ

Athens Technopolis Jazz Festival

O Petros Klampanis ανοίγει το Athens Technopolis Jazz Festival.



Ο μακροβιότερος μουσικός θεσμός της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο γίνεται 19 ετών. Για 7 ημέρες, στη σκηνή της Τεχνόπολης θα εμφανιστούν 21 τζαζ μουσικά σχήματα από 19 χώρες, ενώ το φεστιβάλ πλαισιώνει μια σειρά παράλληλων δράσεων, ομιλίες, workshops, εκθέσεις και το Meet Market. Την πρώτη μέρα ανοίγουν το Petros Klampanis Trio και οι Grey Paris.

27/5-2/6, Τεχνόπολις, Πειραιώς 100, Γκάζι, 21:00, είσοδος ελεύθερη

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Benjamin Clementine & His Parisian String Quintet

Φωτο: David Uzochukwu



Μετά τη περιοδεία του με τον David Byrne, ο Άγγλος ποιητής, τραγουδιστής και συνθέτης έρχεται για μια συναυλία στην Τεχνόπολη, όπου θα παρουσιάσει τραγούδια από το βραβευμένο με Mercury άλμπουμ του «At least for now» (2015) και το «I tell a fly» (2017). Στη σκηνή θα τον συνοδεύουν πέντε έγχορδα από τη Γαλλία, ανάμεσά τους και η Barbara Le Liepvre στο τσέλο.

25/5, Τεχνόπολις, Πειραιώς 100, Γκάζι, 21:00, εισ.: 20-37 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

Η πρώτη αγάπη

Φωτο: Α. Σιμόπουλος



Ενενήντα ολόκληρα χρόνια μετά το πρώτο της ανέβασμα, η οπερέτα του Νίκου Χατζηαποστόλου θα παιχτεί για λίγες μόνο μέρες στη Λυρική, σε σκηνοθεσία του ηθοποιού Προμηθέα Αλειφερόπουλου, γνωστού από τις συμμετοχές του σε διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές.

Η Πλάκα και η Καλαμάτα με την αναδυόμενη αστική τάξη, η Αίγλη, το Ζάππειο, ο Απόλλωνας, το Ωδείο Αθηνών και η καθημερινότητα των φοιτητών, γεμάτη πάθη και έριδες, αποτυπώνουν με ζωντάνια το μακρινό 1929.

23, 24, 29-30/5, Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής-ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, 20.30, εισ.: 10-20 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

O Medea

Φωτο: Nick Knight



Με αναφορές που κυμαίνονται από το voguing και το Χάρλεμ του '60 μέχρι το κινησιολογικό ιδίωμα της πασαρέλας μόδας και τον μεταμοντέρνο χορό, ο Νεοϋορκέζος χορογράφος Τράγιαλ Χάρελ παρουσιάζει τη δική του, φεμινιστική εκδοχή της Μήδειας σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Στέγη, με τα διλήμματα της εμβληματικής ηρωίδας του Ευριπίδη να μετασχηματίζονται σε προσωπικές αφηγήσεις ενός πενταμελούς Χορού.

30/5-2/6, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Συγγρού 107-109, 20:30, εισ.: 7-20 ευρώ

DJ SET

The Prudence Tapes

Στον κήπο της Λεωνίδου, δίπλα στο skate bowl του Latraac, οι Prudence Tapes φτιάχνουν το ηλεκτρονικό σάουντρακ της βραδιάς.

25/5, Latraac, Λεωνίδου 63-65, 21:00, είσοδος ελεύθερη

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Nicholas Egon: 22 τοπία για το Μουσείο Μπενάκη

Nicholas Egon, Geraniums



Είκοσι δύο από τα ωραιότερα και αρτιότερα τοπία με λουλούδια του Nicholas Egon εκτίθενται στην Πινακοθήκη Γκίκα, αναδεικνύοντας την εξαιρετική τεχνική και την ιδιαιτερότητα με την οποία ο ζωγράφος προσεγγίζει τo ελληνικό τοπίο.

Δύο χρόνια μετά τον θάνατο του Nicholas, η σύζυγός του Matti δωρίζει τους πίνακές του με την προϋπόθεση να πωληθούν προς όφελος του Μουσείο Μπενάκη.

22/5-20/7, Μουσείο Μπενάκη - Πινακοθήκη Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα, Κριεζώτου 3, Τετ.- Σάβ. 10:00-18:00, εισ.: 5 ευρώ

Σταμάτης Θεοχάρης, Taboo

Σταμάτης Θεοχάρης, Taboo



Συνδυάζοντας την ποπ αισθητική με μια vintage ομοερωτική-kinky εικονογραφία, ο Σταμάτης Θεοχάρης εστιάζει στα όρια και στη ρευστότητα των έμφυλων ταυτοτήτων, της θηλυκότητας και της αρρενωπότητας, σχολιάζει τους αντρικούς και γυναικείους ρόλους, τις βεβαιότητες και τις στερεοτυπικές αντιλήψεις σχετικά με αυτούς.

7/5-1/6, Alma, Υψηλάντου 24, Κολωνάκι, Τρ., Πέμ., Σάβ. 10:00-14:00, Τετ., Παρ. 10:00-14:00 & 18:00-21:00, είσοδος ελεύθερη

ΘΕΑΤΡΟ

Το Τέλος

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα παρουσιάζεται στη σκηνή το Τέλος του Σάμουελ Μπέκετ με πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Καταλειφό στο θέατρο Εμπορικόν για 15 μόνο παραστάσεις. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Σκεύας.

29/5-2/6, Εμπορικόν, Σαρρή 11, Ψυρρή, Τετ., Κυρ. 20:00, Πέμ.-Σάβ. 21:00, εισ.: 15 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Κυριάκος Σφέτσας

Η δισκογραφική Teranga Beat καλεί τον Κυριάκο Σφέτσα με το συγκρότημά του Greek Fusion Orchestra για να παρουσιάσουν τη νέα τους κυκλοφορία με τίτλο «Greek Fusion Orchestra Vol.2» σε ένα live ιδιαίτερης σημασίας, καθώς η GFO θα εμφανιστεί ζωντανά μπροστά σε κοινό, μετά από 42 χρόνια, αποτελούμενη από νέους μουσικούς που επιλέχθηκαν από τον ίδιο τον διακεκριμένο συνθέτη.

24/5, Bios. Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, 21:00, εισ.: 8 ευρώ