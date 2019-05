Ο Μπρους Ντίκινσον, θρύλος των Iron Maiden, έρχεται στην Αθήνα

Ο Μπρους Ντίκινσον, θρυλικός frontman των Iron Maiden, έρχεται στην Αθήνα για να παρουσίασει την αυτοβιογραφία του με τίτλο "What Does This Button Do?".

H αυτοβιογραφία του πολυπράγμονα Μπρους Ντίκινσον, ο καλλιτέχνης έχει ασχοληθεί με την αεροπορία ως πιλότος και επιχειρηματίας, ενώ παράλληλα είναι ζυθοποιός, ομιλητής, σεναριογράφος, δημοσιευμένος συγγραφέας, ραδιοφωνικός παραγωγός, ηθοποιός και ξιφομάχος, κυκλοφόρησε το 2017 και σημείωσε αμέσως ρεκόρ πωλήσεων στους New York & UK Times. Με την κυκλοφορία του βιβλίου ο Ντίκινσον εμφανίστηκε σε επιλεγμένες αίθουσες της Βρετανίας, παρουσιάζοντας αποσπάσματα και απαντώντας σε ερωτήσεις των θαυμαστών του.

Το "What Does This Button Do? - An Evening with Bruce Dickinson" εξελίχθηκε σε ολοκληρωμένη, αυτούσια παράσταση που χωρίζεται σε δύο μέρη και η διάρκειά της ξεπερνά τις δύο ώρες. Στο πρώτο μέρος, ο Ντίκινσον αφηγείται, πάντοτε με χιούμορ και αυτοσαρκασμό στιγμές της απίστευτης ζωής του. Μοιράζεται με το κοινό ιστορίες και φωτογραφίες που δεν έφτασαν καν στις σελίδες του βιβλίου του. Το δεύτερο μισό είναι αφιερωμένο στο κοινό του καθώς οι πολυάριθμοι οπαδοί του έχουν την ευκαιρία να του κάνουν ερωτήσεις.

Στα πλαίσια αυτής της ιδιαίτερης τουρνέ της εμβληματικής αυτής προσωπικότητας. το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά τον Μπρους Ντίκινσον στις 4 Νοεμβρίου στο Παλλάς, να ακούσει τις εμπειρίες του και να συνομιλήσει μαζί του. Η προπώληση των εισιτηρίων έχει αρχίσει.