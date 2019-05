Τα πάρτι του Σαββατοκύριακου 31/5-2/6

This Is How We Pride - Pre-Pride Party

Στην 50η επέτειο του Stonewall και τα 15α γενέθλια του, το Athens Pride γιορτάζει την έναρξη του Pride Week διοργανώνοντας το μεγαλύτερο του πάρτι για φέτος. Την Παρασκευή 31 Μαΐου, το Lohan Nightclub θα φιλοξενήσει το "This Is How We Pride Party" με καλεσμένους πολλούς DJs που θα μας βάλουν στο pride mood μέχρι το πρωί.

31/5, Lohan Nighclub, Ιερά Οδός 30, 22:00, εισ.: 10 ευρώ (Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας -Athens Pride 2019)

Artbat

Το hot δίδυμο της melodic techno προσγειώνεται στα decks του Bolivar Beach Bar. Μαζί τους οι: Adrianos Papadeas, George Seragos, Anna Maria Harokopou και Steph.

31/5, Bolivar Beach Bar, Ακτή του Ηλίου, Άλιμος, 21:00, εισ.: 10 ευρώ

Anatolian Weapons

O Anatolian Weapons επιστρέφει στα decks της ταράτσας στο Βios και δημιουργεί το τέλειο groove για το βράδυ της Παρασκευής.

31/5, Bios, Πειραιώς 84, Γκάζι, 21.30, Είσοδος ελεύθερη

Midnight City

H Katerina Karali και ο George Fameliaris διαλέγουν μουσική στο Latraac, στον κήπο της Λεωνίδου, δίπλα στο μοναδικό skate bowl της Αθήνας

31/5, Latraac, Λεωνίδου 63-65, 21:00, Είσοδος ελεύθερη

Romantso Rooftop Opening

Η θερμοκρασία ανεβαίνει και η ταράτσα στο Ρομάντσο ανοίγει για το καλοκαίρι. Αυτό το Σάββατο τα πάρτι ξεκινάνε με ένα 12ωρο event σε τρεις σκηνές που θα αρχίσει νωρίς το απόγευμα στην ταράτσα με early drinks, μπίρες και κοκτέιλ και θα συνεχιστεί στα ενδότερα του κτιρίου.



Το line up θα έχει Κεμάλ, Dynamons, Bekha Mujiri και Terra Exotica στην ταράτσα, Roman & Saradis σε ένα πεντάωρο set στο κεντρικό stage και τους Andreas Palmer, Fro, Reaktiv, Bleid και Grξta στο club stage.

1/6, Bios. Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, από τις 19:00

Erick Morillo

O Κολομβιανο-αμερικανός Erick Morillo επιστρέφει το Σάββατο 1 Ιουνίου στο Bolivar Beach Bar. Μαζί του οι Έλληνες djs Agent Greg και Chris Child.

1/6, Bolivar Beach Bar, Ακτή του Ηλίου, Άλιμος, 21:00, εισ.: 10 ευρώ

Synapson/ Olga Kouklaki

Synapson



Tο hot ντουέτο της electro, nu disco και deep house γαλλικής σκηνής, μετά την πρώτη τους εμφάνιση στη χώρα μας πριν από τρία χρόνια στο πλευρό του αγαπημένου The Avener, επιστρέφουν για ένα DJ set στο Roof Stage του Gazarte, έχοντας στο πλευρό τους την Όλγα Κουκλάκη.

2/6, Gazarte, Βουτάδων 32-34, Γκάζι, 21:30, εισ.: 15 ευρώ