Πέθανε ο Ρόκι Έρικσον, θρύλος του ψυχεδελικού ροκ

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Ρόκι Έρικσον, ένας από τους πιο σπουδαίους μουσικούς του αμερικανικού ψυχεδελικού ροκ.

Ο θάνατος του Ρόκι Έρικσον επιβεβαιώθηκε από τους εκπροσώπους του με μια δήλωση που περιγράφει τον εκλιπόντα ως μια «ηρωική μορφή του σύγχρονου ροκ εντ ρολ και ένας από τους καλύτερους φίλους που είχε η μουσική». Η αιτία θανάτου του Αμερικανού μουσικού δεν ανακοινώθηκε και οι εκπρόσωποι του εκλιπόντα ζήτησαν να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειας του Έρικσον που πέθανε στην γενέτηρά του, το Austin του Τέξας.

Από την πλευρά του, ο Μπίλι Γκίμπονς των ZZ Top, επιστήθιος φίλος του εκλιπόντα δήλωσε πως είναι «αδιανόητο να φανταστεί κανείς έναν κόσμο χωρίς τον Έρικσον. Δημιούργησε τον δικό του μουσικό γαλαξία και αποτέλεσε από νωρίς μια πραγματική έμπνευση». Ο Έρικσον ήταν ο ηγέτης των 13th Floor Elevators, ενός ψυχεδελικού συγκροτήματος από το Austin. Το πρώτος τους σινγκλ, You 're Gonna Miss Me, αποτελεί σημείο αναφοράς στη δισκογραφία του γκαράζ ροκ και αποτελεί ένα από τα πιο διάσημα κομμάτια του είδους. Οι 13th Floor Elevators υπήρξαν ένα από τα κορυφαία αμερικανικά συγκροτήματα της δεκαετίας του 1960 και σύμφωνα με τον μύθο τους ακόμα και η Τζάνις Τζόπλιν σκεφτόταν να γίνει μέλος τους. Προσεγγίσεις σε κομμάτια του σχήματος έγιναν από μεταγενέστερα συγκροτήματα, όπως από τους Primal Scream, που διασκεύασαν το οχτώ λεπτών Slip Inside this House.

Ο Έρικσον αντιμετώπιζε ζητήματα ψυχικής υγείας. Διαγνώστηκε με σχιζοφρένεια το 1969, γεγονός που έβαλε πρόωρο τέλος στους 13th Floor Elevators και εκτροχίασε την καριέρα του. Κατά τη νοσηλεία του, σε υψηλής ασφάλειας νοσοκομείο, υποβλήθηκε σε θεραπείες με ηλεκτροσόκ. Η μπάντα σχηματίστηκε εκ νέου το 1984 και το 2015. Ο Έρικσον έκανε σόλο δουλειές ωστόσο εξαιτίας της βεβαρημένης κατάστασης της υγείας του, οι εμφανίσεις του κατά τη δεκαετία του 1980 και του 1990 ήταν σπάνιες. Παντρεύτηκε δύο φορές και έκανε τρία παιδιά.

Με την υγεία του να βελτιώνεται ο Έρικσον βγήκε ξανά, με μεγαλύτερη συχνότητα, στη σκηνή. Συνεργάστηκε με τους Mogwai και τους Okkervil River. Από το 2007 και μετά πραγματοποιούσε πιο συχνά περιοδείες και έπαιξε στο Coachella festival αλλά και στο Royal Festival Hall στο Λονδίνο. «Είμαι συντετριμμένος από τον θάνατο του Ρόκι Έρικσον. Ήταν ένας από τους λόγους που ξεκίνησα να τραγουδώ. Υπήρξε μεγάλη πηγή έμπνευσης και ένας γίγαντας στην ιστορία του ροκ εντ ρολ», έγραψε στο Twitter o Μαρκ Λάνεγκαν.

Mε πληροφορίες από Guardian