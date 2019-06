Πέθανε ο Dr. John, θρυλικός μουσικός της Νέας Ορλεάνης

Πέθανε ο Dr. John, Αμερικανός μουσικός, σε ηλικία 77 ετών, από ανακοπή καρδιάς.

Ο θάνατος του Dr. John, ενός μουσικού που κέρδισε έξι βραβεία Γκράμι και ήταν μέλος του Rock & Roll Hall of Fame, ανακοινώθηκε από τα επίσημα social media του καλλιτέχνη και σύντομα διαδόθηκε από όλα τα μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία. Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως ο Dr. John, που είχε γεννηθεί ως Malcolm John Rebennack το 1941, πέθανε «τα χαράματα» από ανακοπή καρδιάς χωρίς ωστόσο να αναφέρεται το πού ή να δίνεται οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.



Ο Dr. John είχε αποσυρθεί από τις δημόσιες εμφανίσεις περίπου στα τέλη ου 2017 όταν ακύρωσε μια σειρά συναυλιών. Πέρυσι, η εκπρόσωπός του είχε κάνει γνωστό ότι ο καλλιτέχνης αναπαύεται στο σπίτι του στη Νέα Ορλεάνη. Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως η οικογένειά του ευχαριστεί όσους βρέθηκαν δίπλα του στο μοναδικό μουσικό του ταξίδι ζητώντας παράλληλα τον σεβασμό της ιδιωτικότητάς της αυτές τις στιγμές. Λεπτομέρειες για την κηδεία θα γίνουν γνωστές αργότερα.

Η μουσική του Dr. John ήταν ένα μοναδικό κράμα με στοιχεία από τα μπλουζ, τη τζαζ, το μπούγκι γούγκι και το ροκ εντ ρολ. Ο Dr. John πρωτοεμφανίστηκε ως session μουσικός στην εφηβεία του, τη δεκαετία του 1950, ενώ το πρώτο του άλμπουμ, Gris-Gris, που κυκλοφόρησε το 1968 θεωρείται ένας δίσκος - τομή ανάμεσα στο ριθμ εντ μπλουζ και την ψυχεδέλεια. Λίγα χρόνια αργότερα θα ηχογραφήσει τη διαχρονική του επιτυχία "Right Place, Wrong Time".



Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έπαιξε μαζί με τους The Grateful Dead, εμφανίστηκε στο "The Last Waltz" του Μάρτιν Σκορσέζε, τζαμάρισε με τους Rolling Stones στο "Exile on Main Street" και συνεργάστηκε με αναρίθμητους καλλιτέχνες, ανάμεσά στους οποίους ο Earl King, o Van Morrison και ο James Booker. Εξαιρετικά παραγωγικός καλλιτέχνης, με εκτεταμένη δισκογραφική παρουσία, έγινε γνωστός και για την ιδιαίτερη σκηνική του παρουσία όπου ενσωμάτωνε ετερόκλητα στοιχεία από το Μαρντί Γκρα, τις τελετές βουντού αλλά και τους περιπλανώμενους καλλιτέχνες της Δύσης του 19ου αιώνα.

Mε πληροφορίες από ΑΡ