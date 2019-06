Τα live του Σαββατοκύριακου 7-9/6

Tectonics Athens 2019

Από τον Dror Feiler έως τον Blixa Bargeld, την εμβληματική φιγούρα των Einstürzende Neubauten, και από τον Nick Cave and the Bad Seeds έως τα ηλεκτρονικά beats των Μatmos, το μουσικό φεστιβάλ του ανατρεπτικού μαέστρου Ilan Volkov παρουσιάζεται για δεύτερη φορά στην Αθήνα με στόχο να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της συμφωνικής ορχήστρας του 21ου αιώνα.

7-9/6, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση & Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών, λεωφ. Συγγρού 107-109 & Σοφοκλέους 10

Release Athens 2019-1η Ημέρα: Damian Jr. Gong Marley, Third World, Hollie Cook

Damian Jr. Gong Marley



To Release Festival αφιερώνει μια μέρα στη ρέγκε, στο dancehall και στους «βαρείς» ήχους από την Τζαμάικα, προσκαλώντας τον πιο πετυχημένο γιο του Bob Marley, τον Damian Jr Gong (που παίζει με ένα ψευδώνυμο του πατέρα του). Θα ερμηνεύσει τις προσωπικές του επιτυχίες "Welcome To Jamrock" αλλά και κλασσικά του πατέρα του.



Τον πλασιώνουν οι θρυλικοί Third World με 45 χρόνια πορείας αλλά και μια από τις πιο συναρπαστικές νέες γυναικείες φωνές του είδους, η Hollie Cook, κόρη του ντάμερ των Sex Pistols και με νονό τον Boy George που θα φέρει μαζί της την «tropical pop» της.

7/6, Πλατεία Νερού, Φάληρο, 17:00, εισ.: από 30 ευρώ

Mary's flower Superhead/ Glass Rebel

Mary's flower Superhead



Την Παρασκευή 7 Ιουνίου οι Mary's flower Superhead εμφανίζονται στη σκηνή του six d.o.g.s μετά από πολύ καιρό. Με βάση τους τη Θεσσαλονίκη και με την τελευταία τους κυκλοφορία Wealth (Inner Ear, 2018) να έχει αποσπάσει πολύ καλές κριτικές, οι MfS είναι έτοιμοι να μεταδώσουν την post punk ενέργειά τους.

7/6, 6 d.o.g.s., Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 21:00, εισ.: 5-7 ευρώ

Leon of Athens & Irene Skylakaki, Summer Opening

Leon of Athens



Δύο Έλληνες καλλιτέχνες με έδρα το Λονδίνο επιστρέφουν στην Αθήνα με indie pop και new folk μελωδίες, τραγούδια από όλη τη δισκογραφία τους αλλά και νέες συνθέσεις που θα παίξουν για πρώτη φορά μπροστά στο κοινό της Αθήνας. Ο Leon κατέκτησε πρόσφατα το πρώτο βραβείο στον διεθνή́ διαγωνισμό τραγουδιού́ «Unsigned Only» και έκανε την τέταρτη περιοδεία του στις ΗΠΑ, ενώ Ειρήνη Σκυλακάκη έχει κυκλοφορήσει πετυχημένα singles, αγγλόφωνα άλμπουμ και έχει εμφανιστεί σε πολλά μουσικά φεστιβάλ.

7/6, Κήπος του Μεγάρου, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Χίλτον, 21:00, εισ.: 10-12 ευρώ

Release Athens 2019 - 2η Ημέρα: Iggy Pop, James, Shame

Iggy Pop



Ορμητικός και με ενέργεια που δεν τελειώνει, ο Iggy Pop ανεβαίνει στη σκηνή της πλατείας Νερού σε μία από τις μεγαλύτερες συναυλιακές βραδιές του φετινού καλοκαιριού. Θα προηγηθούν οι James με νέο άλμπουμ στις αποσκευές τους και ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα της νέας πανκ σκηνής της Βρετανίας, οι Shame. Μαζί τους οι Noise Figures και οι Dark Rags.

8/6, πλατεία Νερού, Φάληρο, 17:00, εισ.: από 45 ευρώ

Christian Ronig

Ένας χρόνος έχει συμπληρωθεί από την εμφάνιση του Christian Ronig στην ελληνική μουσική επικαιρότητα, με τις τόσο χαρακτηριστικές του διασκευές σε λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια, που μετέφρασε σε αγγλικά και γερμανικά, στο άλμπουμ του Greece Is Mine.



Στο πλαίσιο των εμφανίσεων του το καλοκαίρι του 2019, τις Παρασκευές 7 Ιουνίου και 5 Ιουλίου, ο Christian Ronig θα φιλοξενηθεί στο Roof Stage του Gazarte, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που δεν θα περιλαμβάνει μόνο τις ήδη γνωστές του διασκευές, αλλά και ακυκλοφόρητα ελληνικά τραγούδια, που μετέφρασε εν τω μεταξύ σε μια προσπάθεια να τα κάνει όχι μόνο δικά του, αλλά και διεθνή.



Τη λίστα των τραγουδιών που θα παρουσιάσει, εμπλουτίζει με επιλογές από Leonard Cohen και άλλους αγαπημένους του δημιουργούς, αλλά και δικές του συνθέσεις, που πρόκειται να κυκλοφορήσουν σύντομα.

7/6, Gazarte, Βουτάδων 32-34, Γκάζι, Παρασκευές 7 Ιουνίου και 5 Ιουλίου, 22:00, εισ.: 8 ευρώ