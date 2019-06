Tony Awards: Οι νικητές,το κόκκινο χαλί και η πρώτη ηθοποιός με αναπηρικό αμαξίδιο

Το Radio City Music Hall υποδέχτηκε το βράδυ της Κυριακής δεκάδες ηθοποιούς και καλλιτέχνες για την απονομή των θεατρικών βραβείων Tony Awards 2019.

Οικοδεσπότης της τελετής βράβευσης ήταν o Τζέιμς Κόρντεν, που άνοιξε την βραδιά με έναν μουσικό μονόλογο αφιερωμένο στα μεγαλύτερα ονόματα και θεατρικές παραστάσεις και υποδέχτηκε στη σκηνή όλους τους διάσημους παρουσιαστές βραβείων και φυσικά τους νικητές.

Το μιούζικαλ «Hadestown» ήταν αναμφισβήτητα ο κυρίαρχος της βραδιάς, αφού διακρίθηκε σε συνολικά 14 κατηγορίες, ενώ μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ όπως οι Annette Bening, Bryan Cranston, Jeff Daniels, Adam Driver, και Laurie Metcalf συγκαταλέγονται επίσης επίσης σε αυτούς που βραβεύτηκαν για το υποκριτικό τους ταλέντο.

Οι δημιουργοί του «Hadestown» που διακρίθηκε σε 14 κατηγορίες. EPA/PETER FOLEY

Ο Bryan Cranston του «Network», γνωστός από τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στο «Breaking Bad», κέρδισε το βραβείο Best Leading Actor και στην ομιλία του επιτέθηκε μεταξύ άλλων στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. «Τα μέσα ενημέρωσης δεν είναι ο εχθρός του λαού- η δημαγωγία είναι εχθρός του λαού», σημείωσε στην ομιλία του.

Μεγάλη πρωταγωνίστρια της βραδιάς αναδείχθηκε ωστόσο η Ali Stroker από το μιούζικαλ «Oklahoma!», καθώς έγινε η πρώτη ηθοποιός σε αναπηρικό αμαξίδιο η οποία εμφανίστηκε σε θεατρική σκηνή του Μπρόντγουεϊ, γράφοντας ιστορία με την νίκη της στην κατηγορία Best Featured Actress. Στην ευχαριστήρια ομιλία της, η 31χρονη ηθοποιός, που τραυματίστηκε σε ατύχημα με αυτοκίνητο όταν ήταν 2 ετών, αφιέρωσε το βραβείο «σε κάθε παιδί που παρακολουθεί απόψε και έχει μια αναπηρία, έναν περιορισμό, μια πρόκληση, και περιμένει να δει τον εαυτό του να εκπροσωπείται σε αυτήν την αρένα».

Οι διάσημοι στο κόκκινο χαλί των Tony Awards 2019:

James Corden και Julia Carey. EPA/PETER FOLEY

Annette Bening και Warren Beatty. EPA/PETER FOLEY

Tina Fey. EPA/PETER FOLEY

Todd Spiewak και Jim Parsons. EPA/PETER FOLEY

Marisa Tomei. EPA/PETER FOLEY

Valentino. EPA/PETER FOLEY

Jake Gyllenhaal. EPA/PETER FOLEY

Emily Ratajkowski.EPA/PETER FOLEY

Michael Kors και Emily Ratajkowski. EPA/PETER FOLEY

Lucy Liu. EPA/PETER FOLEY

Δείτε τους νικητές σε όλες τις κατηγορίες

BEST MUSICAL

Hadestown

BEST PLAY

The Ferryman

BEST REVIVAL OF A MUSICAL

Oklahoma!

BEST REVIVAL OF A PLAY

The Boys in the Band

BEST BOOK OF A MUSICAL

Tootsie - Robert Horn

BEST ORIGINAL SCORE

Hadestown - music and lyrics: Anaïs Mitchell

BEST DIRECTION OF A PLAY

Sam Mendes, The Ferryman

BEST DIRECTION OF A MUSICAL

Rachel Chavkin, Hadestown

BEST LEADING ACTOR IN A PLAY

Bryan Cranston, Network

BEST LEADING ACTRESS IN A PLAY

Elaine May, The Waverly Gallery

BEST LEADING ACTOR IN A MUSICAL

Santino Fontana, Tootsie

BEST LEADING ACTRESS IN A MUSICAL

Stephanie J. Block, The Cher Show

BEST FEATURED ACTOR IN A PLAY

Bertie Carvel, Ink

BEST FEATURED ACTRESS IN A PLAY

Celia Keenan-Bolger, To Kill a Mockingbird

BEST FEATURED ACTOR IN A MUSICAL

André De Shields, Hadestown

BEST FEATURED ACTRESS IN A MUSICAL

Ali Stroker, Oklahoma!

BEST SCENIC DESIGN OF A PLAY

Rob Howell, The Ferryman

BEST SCENIC DESIGN OF A MUSICAL

Rachel Hauck, Hadestown

BEST COSTUME DESIGN OF A PLAY

Rob Howell, The Ferryman

BEST COSTUME DESIGN OF A MUSICAL

Bob Mackie, The Cher Show

BEST LIGHTING DESIGN OF A PLAY

Neil Austin, Ink

BEST LIGHTING DESIGN OF A MUSICAL

Bradley King, Hadestown

BEST SOUND DESIGN IN A PLAY

Fitz Patton, Choir Boy

BEST SOUND DESIGN IN A MUSICAL

Nevin Steinberg and Jessica Paz, Hadestown

BEST CHOREOGRAPHY

Sergio Trujillo, Ain't Too Proud: The Life and Times of the Temptations

BEST ORCHESTRATIONS

Michael Chorney and Todd Sickafoose, Hadestown

SPECIAL TONY AWARD FOR LIFETIME ACHIEVEMENT IN THE THEATER

Rosemary Harris

Terrence McNally

Harold Wheeler

ISABELLE STEVENSON AWARD

Judith Light

REGIONAL THEATER TONY AWARD

TheatreWorks Silicon Valley

SPECIAL TONY AWARD

Marin Mazzie

Sonny Tilders and Creature Technology Company

Jason Michael Webb

TONY HONORS FOR EXCELLENCE IN THEATER

Broadway Inspirational Voices — Michael McElroy, Founder

Peter Entin

FDNY Engine 54, Ladder 4, Battalion 9

Joseph Blakely Forbes