Οι Radiohead απάντησαν σε χάκερ κυκλοφορώντας οι ίδιοι 18 ώρες ανέκδοτου υλικού

Ακυκλοφόρητο υλικό των Radiohead, διάρκειας 18 ωρών, κλάπηκε πριν από μία εβδομάδα με το συγκρότημα να το διαθέτει τελικά έναντι 18 λιρών στους οπαδούς του.

Υλικό από την ηχογράφηση του κλασικού OK Computer κλάπηκε την προηγούμενη εβδομάδα με τους χάκερς να ζητούν 150.000 δολάρια για την πώλησή του. Οι Radiohead ωστόσο δεν ενέδωσαν στον εκβιασμό και κυκλοφόρησαν οι ίδιοι το υλικό με τα έσοδα να πηγαίνουν στην περιβαλλοντική οργάνωση Extinction Rebellion. «Πληρώνοντας 18 λίρες μπορείτε εσείς οι ίδιοι να διαπιστώσετε αν θα έπρεπε να είχαμε πληρώσει τα λύτρα», ανέφερε σε δήλωση του ο Τζόνι Γκρινγουντ, κιθαρίστας του σχήματος. Το OK Computer, που κυκλοφόρησε το 1997 θεωρείται ως η κορυφαία δισκογραφική στιγμή των Radiohead και σηματοδοτεί ένα μεγάλο μουσικό βήμα προς τα εμπρός σε σχέση με το εξίσου αγαπημένο The Bends που προηγήθηκε.

Ανέκδοτες ηχογραφήσεις - Ανολοκλήρωτα κομμάτια

Οι ηχογραφήσεις αποκαλύπτουν το πόσο σκληρά δούλεψαν οι Radiohead για τον δίσκο. Ανάμεσα στους «θησαυρούς» οι ακροατές εντοπίζουν μια δωδεκάλεπτη εκτέλεση του Paranoid Android, το demo του Karma Police, αρκετά ακόμα ανέκδοτα ή ανολοκλήρωτα κομμάτια, αλλά και μια πρώιμη εκδοχή του Exit Music, με τίτλο Poison και διαφορετικούς στίχους.

Παράλληλα υπάρχουν πολλαπλές εκτελέσεις του «χαμένου σινγκλ» του συγκροτήματος, με τίτλο Lift, που το συγκρότημα επέλεξε συνειδητά να μη συμπεριλάβει στο OK Computer γιατί ήταν «υπερβολικά ανθεμικό». Ο ίδιος ο Γκρίνγουντ είχε δηλώσει το 2017 στο BBC 6 πως αν το συγκεκριμένο κομμάτι είχε συμπεριληφθεί στον συγκεκριμένο δίσκο, θα πήγαινε το σχήμα σε σημείο που δεν επιθυμούσε. Παρότι το κομμάτι συμπεριλήφθηκε στην πολυτελή έκδοση του OK Computer, οπαδοί των Radiohead υποστηρίζουν πως η εκτέλεση που συμπεριλαμβάνεται στο υλικό το οποίο μόλις κυκλοφόρησε είναι πιθανόν η καλύτερη.

Άγνωστο το πώς έγινε η διαρροή

Η πηγή της διαρροής είναι άγνωστη, ωστόσο ο Γκρίνγουντ υποστήριξε πως η μουσική προέρχεται από το αρχείο με τα μίνι-ντισκ του Τομ Γιόρκ, τραγουδιστή του συγκροτήματος, ψηφιακό αντίγραφο του οποίου πιθανότατα κλάπηκε κατά την προηγούμενη εβδομάδα. Η διάθεση των ηχογραφήσεων έγινε γνωστή την προηγούμενη εβδομάδα, από σελίδες οπαδών των Radiohead, και την Παρασκευή έγινε αντιληπτή η πλήρης διαρροή.

Πριν από αυτό λέγεται πως το άτομο που κατείχε τις ηχογραφήσεις, πωλούσε έναντι 50 δολαρίων την κάθε ζωντανή ηχογράφηση, έναντι 800 δολαρίων την κάθε στουντιακή και ολόκληρο το αρχείο έναντι 150.000 δολαρίων. «Αντί να διαμαρτυρόμαστε ή να το αγνοούμε, αποφασίσαμε να κυκλοφορήσουμε όλες τις 18 ώρες στο Bandcamp και να διαθέσουμε τα έσοδα υπέρ του Extinction Rebellion», ανέφερε ο Γκρίνγουντ.

Ο Γκρίνγουντ πρόσθεσε πως η μουσική δεν ήταν για «δημόσια κατανάλωση» με τους οπαδούς του σχήματος να καταγράφουν τους εναλλακτικούς στίχους σε ένα εκτεταμένο Google document και τους Radiohead να ανακοινώνουν πως το αρχείο θα είναι διαθέσιμο μόνο για τις επόμενες 18 μέρες. Τα έσοδα θα διατεθούν υπέρ της οργάνωσης Extinction Rebellion που οργάνωσε την δεκαήμερη διαμαρτυρία στο Λονδίνο κατά της κλιματικής αλλαγής. Οι Radiohead την περιγράφουν ως ένα «διεθνές κίνημα» που χρησιμοποιεί τη «μη βίαιη ανυπακοή» για να επιβάλει τα περιβαλλοντικά θέματα στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας.

Με πληροφορίες από BBC