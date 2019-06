Φεστιβάλ Αθηνών 2019: Ακυρώσεις και αλλαγές στην ώρα έναρξης παραστάσεων

Λόγω εκδηλώσεων στη Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και της δυνατής μουσικής που θα παρεμποδίζει την ομαλή έκβαση των παραστάσεων στην Πειραιώς 260, το Φεστιβάλ Αθηνών ανακοίνωσε τις παρακάτω αλλαγές.

Σαββατοκύριακο 15 και 16 Ιουνίου

-Οι παραστάσεις της Τραγωδίας του Βασιλιά Ριχάρδου Γ' από τον θίασο Ορχήστρα των Μικρών Πραγμάτων Ματαιώνονται για τις 15 και 16 Ιουνίου. Η παράσταση θα παιχτεί μόνο την Πέμπτη 13 και την Παρασκευή 14 του μηνός. Όλα τα εισιτήρια θα μεταφερθούν στις δύο αυτές μέρες.

-Η παράσταση του Σαββάτου της Ανδρονίκης Μαραθάκη It's not about if you will love me tomorrow – part 2, το Σάββατο 15 Ιουνίου θα ξεκινήσει στις 20:00 αντί για τις 21:00.

Παρασκευή 21, Σάββατο 22 και Κυριακή 23 Ιουνίου

Όλες οι παραστάσεις στην Πειραιώς 260 θα ξεκινήσουν στις 20:00 αντί για τις 21:00: Γιαννούλα η Κουλουρού του Γιώργου Παπαγεωργίου, Καλοκαιρινά μπάνια των Κ.Κουτσολέλου-Β.Καμαράτου, Το κορίτσι από το εργοστάσιο της ομίχλης του Thom Luz.