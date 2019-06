Ακούστε το νέο τραγούδι του Μπρους Σπρίνγκστιν με τίτλο Western Stars

Πρεμιέρα έκανε, πριν λίγες ώρες, το νέο τραγούδι του Μπρους Σπρίνγκστιν με τίτλο Western Stars, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του καλλιτέχνη.

To Western Stars προέρχεται από τον ομώνυμο δίσκο του 69χρονου Αμερικανού καλλιτέχνη, που κυκλοφόρησε σήμερα και για τον οποίο ήδη γράφονται διθυραμβικές κριτικές, με το Pitchfork να κάνει λόγο για τον καλύτερο στουντιακό δίσκο του Σπρίνγκστιν εδώ και χρόνια.

Τον Ιούλιο οι πρώτες προβολές του ντοκιμαντέρ για τον Κλάρενς Κλέμονς

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τον Κλάρενς Κλέμονς, γνωστό ως «Big Man», τον σαξοφωνίστα του συγκροτήματος E Street Band που συνόδευε τον Αμερικανό τραγουδιστή της ροκ, Μπρους Σπρίνγκστιν στις εμφανίσεις του, θα προβληθεί σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες τον Ιούλιο. Το ντοκιμαντέρ «Clarence Clemons: Who Do I Think I Am?» αναμένεται να αναλύει λεπτομερώς τη ζωή και το «πνευματικό ταξίδι» του Κλέμονς, ο οποίος ήταν για πολλά χρόνια μέλος της φημισμένης μπάντας E Street Band του Μπρους Σπρίνγκστιν.

Σκηνοθετημένη από τον στενό φίλο του Κλέμονς, Νικ Μιντ η ταινία θα καταγράφει την τεσσάρων δεκαετιών καριέρα του και τη συνεργασία του με τον θρύλο της ροκ σκηνής. Σύμφωνα με το Deadline, στο ντοκιμαντέρ θα συμπεριληφθούν συνεντεύξεις με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, γνωστό για την αγάπη του για τη μουσική και το σαξόφωνο, τον Τζο Γουόλς, κιθαρίστα των Eagles και άλλων ροκ συγκροτημάτων, τον Νιλς Λόφγκρεν, μέλος της E Street Band. Για τον Κλάρενς Κλέμονς μιλά επίσης ο ανιψιός του, Τζέικ Κλέμονς νυν μέλος της E Street Band.

To εξώφυλλο του βινυλίου

Ο Κλάρενς Κλέμονς είχε συνεργαστεί με πολλούς μουσικούς, μεταξύ άλλων, τον Ρίνγκο Σταρ, την Αρίθα Φράνκλιν και τον Ρίκι Σκαγκς. Όταν ο Κλάρενς Κλέμονς πέθανε τον Αύγουστο του 2011 σε ηλικία 69 ετών από εγκεφαλικό επεισόδιο, ο Μπρους Σπρίνγκστιν δημοσίευσε τον επικήδειο λόγο του στο διαδίκτυο. «Big Man, σε ευχαριστώ για την καλοσύνη σου, τη δύναμή σου, την αφοσίωσή σου, το έργο σου, την ιστορία σου. Ευχαριστώ για το θαύμα... και που άφησες ένα μικρό λευκό αγόρι να γλιστρήσει από την πλαϊνή πόρτα μέσα στο Temple of Soul» (μπάντα που είχε δημιουργήσει ο Κλάρενς Κλέμονς).

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ