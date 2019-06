Τα live του Σαββατοκύριακου 14-16/6

Release Athens 2019 - 3η Ημέρα: Manowar

Oι βασιλιάδες του metal, Manowar, έρχονται στην Αθήνα στο πλαίσιο της αποχαιρετιστήριας Final Battle World Tour και υπόσχονται επικές στιγμές. Μαζί τους οι Ιταλοί πρωτοπόροι Rhapsody of Fire και οι ατμοσφαιρικοί μέταλ ήχοι των Imperia από τον ευρωπαϊκό Βορρά.

14/6, Πλατεία Νερού, Φάληρο, εισ.: από 45 ευρώ

Ελένη Καραΐνδρου, Tous des oiseaux

Φωτο: Πέπη Λουλακάκη



Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και 31 χρόνια μετά την εμβληματική της συναυλία στο Ηρώδειο το 1988, η Ελένη Καραΐνδρου θα παρουσιάσει ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα σε δύο ενότητες.



Στο α΄ μέρος θα ακουστούν τα νέα της έργα από τη διεθνή έκδοση της ECM New Series Tous des oiseaux, που γνωρίζει παγκόσμια επιτυχία. Στο β΄ μέρος θα παρουσιαστούν έργα αγαπημένα από τις συνεργασίες της με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, την Τώνια Μαρκετάκη, την Μαργκαρέτε φον Τρόττα, το Χριστόφορο Χριστοφή, τον Ζυλ Ντασέν και τον Αντώνη Αντύπα.

14/6, Ηρώδειο, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Αθήνα, 21:00, εισ.: 20 ευρώ

Jethro Tull

Jethro Tull



Οι Jethro Tull επιστρέφουν στην Αθήνα για να γιορτάσουν με το ελληνικό κοινό τα 50 τους χρόνια. Έχοντας διαγράψει ξεχωριστή πορεία στη ροκ σκηνή, καθοδηγούμενοι από τη μουσική ευφυία του πολυτάλαντου Ian Anderson, οι Jethro Tull έχουν επηρεάσει γενιές και γενιές.

15/06, Ηρώδειο, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Αθήνα, 21:00, εισ.: από 30 ευρώ

Sum Guys / Least Concern

Με αστείρευτη ενέργεια οι Sum Guys επιστρέφουν στη σκηνή του six d.o.g.s παίζοντας αυτό που οι ίδιοι περιγράφουν ως «Beatles gone punk surfing». Μαζί τους στη σκηνή οι Least Concern με ένα κράμα ψυχεδέλειας και grunge.

15/6, 6 d.o.g.s., Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 21:00, εισ.: 5 ευρώ

Release Athens 2019 - 4η Ημέρα: New Order/ Johnny Marr/ Morcheeba/ Fontaines D.C.

New Order



Oι New Order θα ερμηνεύσουν αξέχαστες επιτυχίες τους όπως τα True Faith και Blue Monday. Μεγάλη έκπληξη είναι και η συμμετοχή του πρώην κιθαρίστα των Smiths, Johnny Marr. Στην ίδια παρέα θα προστεθούν οι Morcheeba αλλά και οι Fontaines D.C. που φέτος κυκλοφόρησαν ίσως την καλύτερη δουλειά τους, που ήδη συζητιέται στους indie κύκλους ως ένα από άλμπουμ της χρονιάς. Από ελληνικής πλευράς συμμετέχουν οι ηλεκτρονικοί Τa Toy Boy από τη Θεσσαλονίκη.

16/6, Πλατεία Νερού, Φάληρο, εισ.: από 42 ευρώ

Loose Ties

Οι Loose Ties δημιουργήθηκαν το 2017 και πρόσφατα ηχογράφησαν και κυκλοφόρησαν τα δύο πρώτα τραγούδια τους με τίτλους I Rise και If. Η μπάντα κινείται κυρίως γύρω από funk, soul και bossa nova ήχους χωρίς να περιορίζεται σ' αυτούς.

16/6, The Zoo, Ζωοδόχου Πηγής 45 & Σαρανταπόρου, Χαλάνδρι, 21:30, εισ.: 5-7 ευρώ