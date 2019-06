1ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κιμώλου: Ταινίες απ’ όλο τον κόσμο στη νέα διοργάνωση του νησιού

Το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κιμώλου θα πραγματοποιηθεί από τις 25 Ιουνίου ως την 1η Ιουλίου 2019 φιλοξενώντας προβολές ταινιών απ' όλο τον κόσμο και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις.



Επαγγελματίες και φίλοι του κινηματογράφου θα έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να δουν πρόσφατες κινηματογραφικές δημιουργίες από όλο τον κόσμο, αλλά και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή για την έβδομη τέχνη.



Την παρουσίαση του φεστιβάλ έχει αναλάβει η Nia Foes, ηθοποιός, σκηνοθέτης και Life Coach, με καταγωγή από την Ελλάδα και το Εκουαδόρ.

Ταινία Έναρξης

Η αυλαία του φεστιβάλ θα ανοίξει την Τρίτη 25 Ιουνίου με την προβολή του φιλμ «Animal» σε σκηνοθεσία του Armando Bo από την Αργεντινή. Την ταινία έχει επιλέξει η Seven Films ειδικά για το φεστιβάλ.



Στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα θα συμμετάσχουν οκτώ ταινίες μυθοπλασίας από όλο τον κόσμο, παραγωγής 2018. Οι ταινίες του διαγωνιστικού τμήματος θα προβληθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα και έχουν επιλεχθεί από τον διευθυντή του φεστιβάλ Manuel de Coco.

Ταινίες διαγωνιστικού τμήματος

Blue Moon / Stefen Harris / Νέα Ζηλανδία

Fatwa/ Mahmoud Ben Mahmoud / Τυνησία

Debt/ Vuslat Saracoglu / Τουρκία

Children of the Salt / Luis Rodríguez & Andres Rodríguez / Βενεζουέλα

The Little Comrade/ Moonika Siimets / Εσθονία

Amir/ Nima Eghlima / Ιράν

Veneno / Tabaré Blanchard / Δομινικανή Δημοκρατία

Eternal Winter/ Attila Szász / Ουγγαρία

Οι ταινίες, ορισμένες από τις οποίες έχουν κάνει παγκόσμια πρεμιέρα σε μεγάλα διεθνή φεστιβάλ (Tallinn Black Nights Film Festival, Göteborg Film Festival, Busan International Film Festival, Karlovy Vary International Film Festival κ.ά.), θα διεκδικήσουν το Χρυσό Δέντρο, καθώς και το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας που θα απονείμει πενταμελής διεθνής κριτική επιτροπή.

Η επιτροπή

Πρόεδρος: Tahar Houchi/ Ελβετία, Αλγερία (Δημοσιογράφος, κριτικός κινηματογράφου, σκηνοθέτης)- Διευθυντής του Φεστιβάλ Αραβικών Ταινιών της Γενεύης (FIFOG)



Μέλη: John Petrizzelli / Βενεζουέλα- Δημοσιογράφος και σκηνοθέτης, Karlos Alastruey / Ισπανία- Σκηνοθέτης και παραγωγός, Aurora Marion / Βέλγιο, Ελλάδα, Ρουάντα- Ηθοποιός, Rafika Chawishe / Αγγλία, Ελλάδα, Συρία- Σκηνοθέτης και ηθοποιός

Το Βραβείο ΕΡΤ θα απονείμει ο Αριστοτέλης Μεταξάς, διευθυντής φωτογραφίας και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΡΤ. Επίσης, η Ισπανίδα ανερχόμενη ηθοποιός Irantzu Zuggarondo θα απονείμει τιμητικό βραβείο του φεστιβάλ.

Η αυλαία του φεστιβάλ θα ανοίξει την Τρίτη 25 Ιουνίου με την προβολή του φιλμ «Animal» σε σκηνοθεσία του Armando Bo από την Αργεντινή.

Στο πλαίσιο του προγράμματος του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν ειδικές προβολές ταινιών που μεταδίδουν μηνύματα για την παγκόσμια ειρήνη. Μία από αυτές είναι η ταινία μικρού μήκους "Kousayla / Aksil" (2013) του Tahar Houchi, προέδρου της κριτικής επιτροπής. Η ταινία είναι μια παραγωγή Αλγερίας και Ελβετίας. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.



Επίσης, θα προβληθεί η μεγάλου μήκους ταινία "Unknown Land" (2012) του διευθυντή του φεστιβάλ Manuel de Coco, η οποία κέρδισε βραβείο Ειρήνης στο Φεστιβάλ Ανεξάρτητων Ταινιών του Γκέτεμποργκ. Η ταινία είναι μία παραγωγή Ελλάδας, Υεμένης και Κύπρου. Η παρουσίασή της στο φεστιβάλ θα γίνει από την παραγωγό Κάτια Πανταζή.



Τέλος, θα προβληθεί το τρέιλερ της επόμενης ταινίας του Manuel de Coco με τίτλο "Invisible World – Shambhala".

Εκτός από τις προβολές, σημαντικό κομμάτι στη διοργάνωση θα αποτελούν οι παράλληλες εκδηλώσεις, οι ανοιχτές συζητήσεις, καθώς το φεστιβάλ έχει θέσει ως στόχο να λειτουργήσει ως βήμα διαλόγου και ανταλλαγής ιδεών γύρω από την έβδομη τέχνη.



Στο παραπάνω πλαίσιο, ο Γερμανός παραγωγός Christoph Thoke θα διεξάγει κινηματογραφικό εργαστήριο σχετικά με τη συμπαραγωγή με τίτλο "Why coproduce".

Ταινία Λήξης

Το φεστιβάλ κλείνει την Δευτέρα 1 Ιουλίου με το ποιητικό φιλμ "The Song of Scorpions" σε σκηνοθεσία του Anup Singh από την Ινδία, του οποίου η πρεμιέρα έγινε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο. Την ταινία έχει επιλέξει η Seven Films.

Info

1o Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κιμώλου

25 Ιουνίου- 1η Ιουλίου 2019