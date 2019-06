60o Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Η αφίσα από τον διάσημο εικονογράφο Τζον Μαυρουδή

Το 60o Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που θα κάνει πρεμιέρα στις 31 Οκτωβρίου 2019 μόλις παρουσίασε τις νέες του αφίσες, σχεδιασμένες από τον διάσημο Ελληνοαμερικανό illustrator Τζον Μαυρουδή.



Ο Τζον Μαυρουδής γεννημένος στην Καλιφόρνια –ο πατέρας του είναι Έλληνας και η μητέρα του Αμερικανίδα- απέκτησε διεθνή φήμη χάρη στο εξώφυλλό του για το περιοδικό ΤΙΜΕ, που απεικόνιζε τη Δρ. Κριστίν Μπλάζεϊ Φορντ, σχεδιασμένη από περίφημα αποφθέγματά της. Την ίδια μέθοδο είχε χρησιμοποιήσει νωρίτερα για να δημιουργήσει το πορτρέτο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το The Nation.



Το ύφος του συνδυάζει ποπ αισθητική με πολιτική αιχμή. Έχει φιλοτεχνήσει τέσσερις φορές εξώφυλλα για το The New Yorker -ένα από τα οποία αναγορεύτηκε Cover of the Year από την αμερικανική Society Of Magazine Editors.



Αυτό ήταν το πρώτο από τα δύο του εξώφυλλα που Magazine Cover of the Year –το δεύτερο ήταν το εξώφυλλο του TIME για την Μπλάζεϊ-Φορντ. Σχεδιάζει τακτικά για τη θρυλική σειρά Fillmore Posters, ζει και δουλεύει στον Όρμο του Σαν Φρανσίσκο. Περισσότερα για τη δουλειά του εδώ.

Ιllustration: Τζον Μαυρουδής

Το σκεπτικό πίσω από τα poster από τον Τζον Μαυρουδή

«Το πρόσωπο στην αφίσα είναι ο θεατής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Κουβαλάει μέσα του ταινίες, στιγμές, ανθρώπους, ιδέες από τα 60 χρόνια του Φεστιβάλ. Εδώ, στέκεται ένα λεπτό και μας χαρίζει μια πόζα, πριν προχωρήσει στο μέλλον της διοργάνωσης.



Οι μορφές είναι αγγελικές, σύμβολα καλοσύνης. Μάς υπενθυμίζουν ότι όσο περισσότερο κατανοούμε το διαφορετικό στη ζωή, τόσο περισσότερο καταλαβαίνουμε ότι ο άλλος δεν απέχει από εμάς.



Μου αρέσει το γραμματόσημο ως πλαίσιο γιατί είναι ένα διεθνές σύμβολο επικοινωνίας. Αυτό ακριβώς κάνει και το Φεστιβάλ. Δίνει φωνή σε κινηματογραφιστές από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Το έχω χρησιμοποιήσει σε έργα μου, αλλά νιώθω ότι εδώ βρίσκει το ιδανικό του.»

60o Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

31/10-10/11 2019