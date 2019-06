10 πολιτιστικά events που αξίζει να δεις αυτή την εβδομάδα

ΜΟΥΣΙΚΗ

Neneh Cherry

Με ρεπερτόριο που εκτείνεται από την τζαζ μέχρι το funk, τη ροκ και την techno, η πολυτάλαντη Σουηδή καλλιτέχνις ξεκίνησε τη μουσική της καριέρα στο πλευρό post-punk συγκροτημάτων για να συνεχίσει διαγράφοντας μια εντυπωσιακή πορεία που περιλαμβάνει συνεργασίες με τους The Thing, τον Youssou N'Dour, τον Four Tet και τους Massive Attack.

Στο Summer Nostos Festival θα παρουσιάσει, μεταξύ άλλων, το πέμπτο άλμπουμ της με τίτλο «Broken Politics».

25/6, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος - Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, Ευριπίδου & Δοϊράνης, 22:00, είσοδος ελεύθερη

ΘΕΑΤΡΟ

Το κορίτσι από το εργοστάσιο της ομίχλης

Φωτο: Sandra Then



Στο ατμοσφαιρικό, σύγχρονο παραμύθι του Ελβετού Τομ Λουτς ένα μικρό εργοστάσιο κατασκευάζει μηχανές ομίχλης, αλλά τα βγάζει δύσκολα πέρα εν μέσω οικονομικής ύφεσης. Προσπαθώντας να το σώσουν, ο εργοστασιάρχης και οι υπάλληλοί του αρχίζουν να πειραματίζονται, δημιουργώντας καταρράκτες από ομίχλη, φωσφορίζουσες θάλασσες, μουσικούς καπνούς, ομιχλώδη ομοιώματα διάσημων γλυπτών του Ροντέν, του Τζακομέτι, του Μπέκλιν.

Σύντομα, όλοι οι χώροι γεμίζουν καπνό. Όταν καθαρίζει το τοπίο, τα πάντα έχουν εξαφανιστεί και το εργοστάσιο έχει κλείσει. Απομένουν μόνο οι ίδιες οι μηχανές που εξακολουθούν να γεννάνε ομίχλη και ονειρεύονται να γίνουν κάποτε άνθρωποι.

23-24/6, Φεστιβάλ Αθηνών, Πειραιώς 260, Ταύρος (στάση ΗΣΑΠ Καλλιθέα), Κυρ. 20:00, Δευτ. 21:00, εισ.: 15-25 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Πικάσο και Αρχαιότητα. Γραμμή και πηλός

Φωτο: Πάρις Ταβιτιάν, ©Museum of Cycladic Art



Σπάνια έργα του Πικάσο με θαλάσσια όντα, τετράποδα, ανθρώπινες μορφές, μυθολογικές σκηνές και άλλα εμπνευσμένα από αρχαίες τραγωδίες και κωμωδίες συνδιαλέγονται θεματικά με αντίστοιχες αρχαιότητες στη μοναδική έκθεση που φιλοξενεί το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.

Τα έργα του Πικάσο ‒σχέδια και κεραμικά‒ προέρχονται από ιδρύματα, μουσεία και συλλογές του εξωτερικού, ενώ τα έργα της αρχαιότητας προέρχονται συνολικά από 15 ελληνικά μουσεία και συλλογές.

20/6-20/10, Φεστιβάλ Αθηνών, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Νεοφύτου Δούκα 4, Κολωνάκι. Ωράριο λειτουργίας: Δευτ., Τετ., Παρ., Σάβ. 10:00-17:00, Πέμ. 10:00-20:00, Κυρ. 11:00-17:00

Jeff Wall

Jeff Wall, After “Invisible Man” by Ralph Ellison, The Prologue, 1999 –2000, Διαφάνεια σε φωτεινό κουτί 174 × 250.5 cm Ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη.



Η πρώτη ατομική έκθεση του πρωτοπόρου Καναδού φωτογράφου, ο οποίος ενσωματώνει στα έργα του στοιχεία από διάφορες μορφές τέχνης, όπως η ζωγραφική, το σινεμά και η λογοτεχνία, έρχεται στη Συλλογή Γιώργου Οικονόμου στο Μαρούσι, σε επιμέλεια του Philip Kaiser.

Φόντο στις εικόνες του Jeff Wall αποτελεί συνήθως το Βανκούβερ, μια πόλη με φυσική ομορφιά αλλά και αλλά και ψυχρά βιομηχανικά τοπία.

20/6/19-30/4/20, Συλλογή Γιώργου Οικονόμου, λεωφ. Κηφισιάς 80, Μαρούσι, Δευτ.-Παρ. 10:00-18:00

Στο ίδιο ποτάμι δύο φορές

Φωτο: Ειρήνη Βουρλούμη



Το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ και το New Museum της Νέας Υόρκης, σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη, παρουσιάζουν έργα καλλιτεχνών που ζουν στην Αθήνα σε μια ομαδική έκθεση που επικεντρώνεται στην πόλη και στο διαρκώς εξελισσόμενο εικαστικό τοπίο της με τους αναρίθμητους αυτοδιαχειριζόμενους χώρους καλλιτεχνών, τις διατομεακές συνεργασίες και εκδηλώσεις και την ασίγαστη ενέργεια.

21/6-22/9, Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, Γκάζι, Πέμ.-Κυρ. 10:00-18:00, Παρ.-Σάβ. 10:00-22:00, κλειστό Δευτ.-Τετ. και τον Αύγουστο, εισ.: 4-8 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

Slam!

Η καινούργια club night του 6 d.o.g.s. επιστρέφει με queer αισθητική, καλοκαιρινή διάθεση και house, techno και acid μουσική κατεύθυνση. Το line up περιλαμβάνει τους residents ClubKid (Danceteria, six d.o.g.s) και Fro (BLNK project, Cosmonauts) αλλά και τους Andreas Palmer και Jacob of Cappadocia.

21/6, 6 d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 24:00, εισ.: 5 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών & Adrian Prabava, Αφιέρωμα στον Στίβεν Σπίλμπεργκ

Από τα Σαγόνια του καρχαρία και τη Λίστα του Σίντλερ μέχρι τον Ιντιάνα Τζόουνς και το Τζουράσικ Παρκ, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του δυναμικού Ινδονήσιου αρχιμουσικού Adrian Prabava, μας ξεναγεί στον κόσμο των ταινιών του Σπίλμπεργκ μέσα από εμβληματικές συνθέσεις του Τζέρι Γκόλντσμιθ, του Άλαν Σιλβέστρι και του Τζον Γουίλιαμς.

24/6, Φεστιβάλ Αθηνών, Ηρώδειο, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Αθήνα, 21:00, εισ.: από 20 ευρώ

Hozier / Róisín Murphy / Hooverphonic

Róisín Murphy



Η πιο ποπ-χορευτική ημέρα του φετινού Release φέρνει στην πλατεία Νερού τον Ιρλανδό Hozier που το 2014 εκτοξεύτηκε με το «Take me to church», τη βασίλισσα της pop electronica Róisín Murphy σε ένα εντυπωσιακό σόου, τους electro/dream/pop Βέλγους Hooverphonic και τους Ιταλούς JoyCut.

23/6, πλατεία Νερού, Φάληρο, εισ.: από 40 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Εξαιρέσεις: Όψεις του εξπρεσιονισμού στην Ελλάδα

Έργα που αποτελούν εξαιρέσεις σε σχέση με το ακαδημαϊκό κλίμα που επικρατεί στην ελληνική τέχνη τον 20ό αι. και ως προς τις νεωτερικές τάσεις που χαρακτηρίζουν τη γενιά του '30 συγκεντρώνει η Πινακοθήκη του Δ. Αθηναίων.

20/6/19-6/1/20, Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, Λεωνίδου & Μυλλέρου, Μεταξουργείο. Ωράριο λειτουργίας: Τρ. 10:00-21:00, Τετ.-Σάβ. 10:00-19:00, Κυρ. 10:00-16:00, είσοδος ελεύθερη

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Indie Free Festival

Το «Κενό Δίκτυο» για 29η συνεχή χρονιά παρουσιάζει τo Indie Free Festival, το μεγάλο φεστιβάλ της underground σκηνής. Στη σκηνή θα βρεθούν οι Bazooka, Dury Dava, Kooba Tercy και πολλοί ακόμη.

22/6, Πεδίον του Άρεως, 18:00