Ο Eros Ramazzotti έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία γεμάτη επιτυχίες, στο πλαίσιο της μεγάλης παγκόσμιας περιοδείας για την προώθηση του νέου του άλμπουμ «Vita Ce N'è».

Η παγκόσμια περιοδεία ξεκινάει από το Μόναχο, στις 17 Φεβρουαρίου 2019 και θα φέρει τον διάσημο και επιτυχημένο Ιταλό καλλιτέχνη σε πέντε διαφορετικές ηπείρους και σε μερικές από τις ομορφότερες αρένες σε ολόκληρο τον κόσμο, σε συνεργασία με τις εταιρείες Radiorama και Vertigo (του ομίλου CTS Eventim).

Στην Αθήνα έρχεται την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019, στο Κλειστό Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do).

Ο Eros Ramazzotti πρόσφατα διέρρευσε τα πρώτα δείγματα της επιστροφής του στη μουσική σκηνή μέσω μιας καμπάνιας στα social media και σε συνεργασία με το Facebook Italy, θα είναι ο πρώτος Ιταλός καλλιτέχνης που θα ανακοινώσει άλμπουμ και περιοδεία μέσω του Video Premiere tool, το οποίο μόλις άρχισε να είναι διαθέσιμο στην Ιταλία.









Σε περισσότερα από 30 χρόνια καριέρας, ο Eros Ramazzotti έχει πουλήσει πάνω από 60 εκατομμύρια δίσκους, είναι κάτοχος αμέτρητων βραβείων και ρεκόρ, ενώ σε περίοπτη θέση είναι τα ντουέτα με καλλιτέχνες, όπως ο Carlos Santana, η Cher, η Tina Turner, ο Andrea Bocelli, η Patsy Kensit, η Anastacia, ο Joe Cocker, ο Ricardo Arjona, ο Luciano Pavarotti, η Laura Pausini και ο Ricky Martin.

Γεννημένος στη Ρώμη, κατάφερε να κατακτήσει τον πλανήτη με τραγούδια πάθους και αγάπης, όπως τα «Non siamo soli», «Un'altra te», «Terra promessa», «Parla Con Me», «Una storia importante», «Un cuore con le ali», «Adesso tu», «Se bastasse una canzone», «Cose della vita (Can't Stop Thinking of You)», «Favola», «L'aurora», «Più bella cosa», «Più che puoi», «Non ti prometto niente», «I Belong to You (Il ritmo della passione)», «La nostra vita», «Ci parliamo da grandi», «Dove si nascondono gli angeli», «Il tempo tra di noi», «Musica è» και δεκάδες ακόμα επιτυχίες.

O νέος δίσκος «Vita Ce N'è» θα κυκλοφορήσει στις 23 Νοεμβρίου από την Polydor σε κάθε φυσική και ψηφιακή μορφή.