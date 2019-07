Το μουσικό πρόγραμμα του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σύρου (SIFF)

Το 7o Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σύρου (SIFF) παντρεύει τον ήχο με την εικόνα, φιλοξενεί πρωτότυπες οπτικοακουστικές περφόρμανς μέσα από συνεργασίες μεταξύ Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών και παρουσιάζει δυο σπάνιες μουσικές ταινίες.

Η Ela Orleans, η Magic Island αλλά και ο Jace Clayton (aka DJ Rupture) θα βρεθούν πρώτη φορά στην Ελλάδα ειδικά για το φεστιβάλ. Ο Γιώργος Ξυλούρης (Ψαρογιώργης / Xylouris White) θα συναντήσει τον σκηνοθέτη Jem Cohen αλλά και τον Clayton σε μία ιδιαίτερη σύμπραξη ήχου και εικόνας σε έναν επιβλητικό χώρο το Ναυπηγείο Ταρσανάς της Σύρου (Gravity Hill Sound+Image). Οι Acte Vide, το δίδυμο των Δανάη Στεφάνου και Γιάννη Κοτσώνη, θα πειραματιστούν με τις βίντεο-παρτιτούρες της γνωστής Βρετάνης Vicky Bennett - People like Us. Οι ταινίες που θα προβληθούν είναι: η μικρού μήκους ΝΗΜΑΤΙΟ (Τα Χέρια) της Έιμι Χάλπερν (ΗΠΑ, 1974, φιλμ 16 χιλ., 15'), όπου τα χέρια του Μίκη Θεοδωράκη «μιλούν» εκεί που η χούντα του απαγορεύει το λόγο σε μία συναυλία στη Φιλαδέλφεια της Αμερικής στα '70s, και το Space Is the Place του John Coney (ΗΠΑ, 1972, 85’), η πρώτη αφρο-φουτουριστική ταινία με πρωταγωνιστή τον Sun Ra ως τον πρώτο βασικό δημιουργό του κινήματος. Προβολή στην Παραλία Κόμιτο.

Acte Vide

Αναλυτικότερα:

To 7o SIFF ανοίγει την φετινή διοργάνωση στην Πλατεία Μιαούλη της Ερμούπολης την Τρίτη 16 Ιουλίου με μία πρωτότυπη σύμπραξη κινηματογράφου και μουσικής, μέσα από την προβολή του εμβληματικού βωβού φιλμ «Βαμπίρ» (1932) του Καρλ Θίοντορ Ντράγιερ, ντυμένο με τις υπνωτιστικές και πολυεπίπεδες πειραματικές συνθέσεις της Ela Orleans που επισκέπτεται για πρώτη φορά την Ελλάδα με αφορμή το φεστιβάλ.

Η ταινία «Βαμπίρ», ένας σουρεαλιστικός διαλογισμός πάνω στον φόβο, αποτελεί μια από τις πιο γνωστές ταινίες του μεγάλου Δανού σκηνοθέτη, που θεωρείται από πολλούς ως ο σημαντικότερος κινηματογραφιστής της χώρας του. Η Πολωνή Ela Orleans, ακροβατώντας ανάμεσα στην ποπ, την world music και την underground, συνθέτει έναν εκλεκτικό και ατμοσφαιρικό ήχο με τη χρήση ηλεκτρονικών και οργανικών στοιχείων, κερδίζοντας εκτός από το κοινό και τους κριτικούς, τον θαυμασμό μουσικών όπως ο Thurston Moore και ο Andrew Weatherall.

H Ela Orleans που έρχεται πρώτη φορά στην Ελλάδα θα παρουσιάσει το πρότζεκτ της «Movies for ears».

Την Τετάρτη 17 Ιουλίου στο Ναυπηγείο Ταρσανάς θα συμβεί μία πρωτότυπη σύμπραξη ήχου και εικόνας από τον Jem Cohen, Giorgos Xylouris και τον Αμερικάνο DJ Rupture (aka Jace Clayton).

Το Gravity Hill ξεκίνησε από τον Τζεμ Κόεν ως μια συνεχώς μεταβαλλόμενη έρευνα συνδυασμένων ήχων και visuals. Στο πλαίσιο της παρουσίασης του πρότζεκτ στο SIFF, ο Κόεν θα συνεργαστεί με δύο αγαπημένους μουσικούς, με τους οποίους έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν: τον Γιώργο Ξυλούρη και τον Τζέις Κλέιτον (που είναι γνωστός και ως DJ Rupture). Κατά τη διάρκεια της περφόρμανς, μεγάλο μέρος της μουσικής τους θα βρεθεί σε άμεση ανταπόκριση με τις εικόνες του Κόεν, τη στιγμή που αυτές θα αναπτύσσονται. Το πρότζεκτ θα είναι επίσης καρπός μιας συνεργασίας και με την ίδια τη νύχτα – με τη γεωγραφία του χώρου, τον καιρό, τους ήχους και το φως του περιβάλλοντος και του κόσμου.

Την Πέμπτη 18 Ιουλίου στο Λατομείο «Μάνος Ελευθερίου» θα πραγματοποιηθεί το Quarry Overload: Μια νύχτα κινηματογραφικού και ηχητικού υπερκορεσμού στα τείχη του εγκαταλειμμένου λατομείου με τους Γιώργο Ξυλούρη, Ela Orleans, Acte Vide και Rainer Kohlberger.

Μagic Island by Cat Scrivs

Τη βραδιά ανοίγει ο Γιώργος Ξυλουρής, παίζοντας με την λύρα του στο ηλιοβασίλεμα.

H Ela Orleans –που έρχεται πρώτη φορά στην Ελλάδα– θα παρουσιάσει το πρότζεκτ της «Movies for ears», μια ρετροσπεκτιβα της μουσικής της δουλειάς συνοδευόμενης από οπτικές συνθέσεις τις ιδίας. Στη συνέχεια οι Acte Vide (Δανάη Στεφάνου και Γιάννη Κοτσώνη) θα συνδημιουργήσουν μουσικά πάνω στο οπτικοακουστικό κολάζ «Objects in the mirror are closer than they appear» της Vicki Bennett (People Like Us). Tο ηλεκτροακουστικό σχήμα acte vide («κενή πράξη») ξεκίνησε το 2006 από τον Γιάννη Κοτσώνη (ηλεκτρονικά) και τη Δανάη Στεφάνου (πιάνο). Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με την περφορμανς «Διπλοτυπία» του Ράινερ Κόλμπεργκερ. Σε αυτή την περφόρμανς, ο Ράινερ Κόλμπεργκερ θα θέσει σε λειτουργία ένα πείραμα με διαφορετικά μέσα, προβάλλοντας ταυτοχρόνως υλικό με ψηφιακά γραφικά και θόρυβο που φτιάχνει στον υπολογιστή με αβανγκάρντ έργα άλλων καλλιτεχνών σε φιλμ 16 χιλιοστών.

Τέλος το Σάββατο 20 Ιουλίου θα έχει ένα οπτικοακουστικό beach party στην Παραλία Κόμιτο με την Magic Island και τις Venus Volcanism & In Atlas σε ζωντανές εμφανίσεις αλλά και DJ set από τους Blue Lagoon και Andreas Benos Palmer.