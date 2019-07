Saristra Festival: Ένα new age πανηγύρι με δωρεάν είσοδο στο χωρίο «φάντασμα» της Κεφαλονιάς

Το Saristra Festival, ένα από τα πιο ιδιαίτερα καλοκαιρινά φεστιβάλ στην Ελλάδα, δίνει ξανά (2-4 Αυγούστου) ζωή στο εγκαταλελειμμένο χωριό των Παλιών Βλαχάτων Σάμης στην Κεφαλονιά για τρεις ημέρες γεμάτες μουσική, τέχνη, κινηματογράφο και πολλές παράλληλες δράσεις.



Σε ένα μοναδικό σκηνικό με μισογκρεμισμένα κτίρια, παλιές στέρνες, δαιδαλώδη χωμάτινα δρομάκια, υπεραιωνόβιες ελιές, αγραπιδιές, ροδιές και πρόβατα, το Saristra Festival προσπαθεί να ενώσει το παρελθόν του τόπου με το παρόν, δίνοντας την ευκαιρία στον επισκέπτη να περιηγηθεί σε κάθε γωνιά του μαγικού αυτού χωριού απολαμβάνοντας σπουδαίες μουσικές, εκθέσεις, installations, διαλέξεις, μαθήματα yoga, προβολές ταινιών και πολλές ακόμα εμπειρίες - όλα με δωρεάν είσοδο.



Το Saristra Festival έχοντας φιλοξενήσει στο παρελθόν πολυάριθμους σημαντικούς καλλιτέχνες από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, φέτος επιστρέφει εκλεκτικότερο και με ένα πολυσυλλεκτικό line-up. Με δυο σκηνές, την κεντρική πέτρινη σκηνή (Square Stage) που εστιάζει στον κιθαριστικό ήχο, και την πιο ηλεκτρονική («κρυμμένη» στον ελαιώνα της περιοχής) Goat with Gold Teeth Stage, θα παρουσιάσει μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα ονόματα της ελληνικής ανεξάρτητης σκηνής, καθώς και μερικούς σπουδαίους καλεσμένους από το εξωτερικό.

Acid Baby Jesus



Μεγάλος φετινός προσκεκλημένος του φεστιβάλ είναι ο Ian Svenonius, δραστήρια μορφή της underground σκηνής της Washington DC που μένει πάντοτε αυθεντικός σε ένα ανυπότακτο post punk πνεύμα. Nation of Ulysses, The Make Up, Weird War, David Candy, Escape-ism, μερικά μόνο από τα σχήματα και προσωπικά του πρότζεκτ στα οποία έχει ηγηθεί ο μουσικός που κάποτε κέρδισε τον τίτλο του "Sassiest Boy In America".



Έτεροι εκλεκτοί καλεσμένοι οι ψυχεδελικοί Ιάπωνες Minami Deutsch με τη φήμη μιας από τις καλύτερες live μπάντες αυτή τη στιγμή στον κόσμο, ο Blaine L. Reininger «θρυλικός» frontman των Tuxedomoon σε ένα σετ που ενώνει τις τελείες από την ημέρες τις σπουδαίας μπάντας μέχρι την σόλο του καριέρα, οι Acid Baby Jesus που επιστρέφουν στη σκηνή του παλιού χωριού ύστερα από την τελευταία εμφάνισή τους το 2017, οι The Callas με το ολιστικό καλλιτεχνικό σύμπαν τους, οι Territroy, η εκρηκτική σύμπραξη των Larry Gus και Στάθη Καλαντζή (Mr. Statik), λίγο μετά την κυκλοφορία του album τους στην επιδραστική ολλανδική εταιρεία Dekmantel.

Ένας από τους χώρους του Saristra Festival.



Εκεί θα είναι και ο Jay Glass Dubs με τη σκοτεινή dub του και τις διθυραμβικές κριτικές από τον παγκόσμιο μουσικό τύπο, ο Κερκυραίος Restive Plaggona με την industrial techno του, το supergroup των $OFT $KULL με τις «βρόμικες» κιθάρες τους, οι νεοσύστατοι Sclavos με τις post punk ανησυχίες, το electro/dark wave ντουέτο των Strawberry Pills με ένα από τα καλύτερα single ("Verbal Suicide") της φετινής ελληνικής παραγωγής, ο Turbo Teeth με τα post-industrial θραύσματά του, οι Dury Dava με την ιδιοσυγκρασιακή μεσογειακή (και ολίγον «ανατολική») ψυχεδέλειά τους, οι s̶i̶s̶t̶e̶r̶ με την αυτοσχεδιαστική μυσταγωγία τους, ο Georgios Karamanolakis που θα στήσει ένα wall of sound χρησιμοποιώντας διάφορες ηλεκτροακουστικές τεχνικές, η MarcelDune σε ένα αυτοσχεδιαστικό σετ που συνδυάζει αναλογικούς και ψηφιακούς ήχους με ηχογραφήσεις φυσικών χώρων.

Οι Kolida Babo θα δώσουν το παρόν με έναν ήχο τους που ακροβατεί ανάμεσα στην ελληνική παραδοσιακή μουσική και την free jazz φόρμα, ο Πέρα Στα Όρη (το project του Γιώργου Κοντογιαννίδη της Numb Capsule Records) που συνδυάζει την techno με την IDM, ο Kostadis με αυτοσχεδιαστικές διαθέσεις και εσωστρεφή low tempo ηχοτοπία.



Ο Bill Anagnos που θα επιχειρήσει να παντρέψει το vaporwave με το drone και το lo-fi με τη world μουσική είναι ένας ακόμα από τους καλεσμένους, όπως και ο Echo Canyon που συνδυάζει ηχογραφήσεις πεδίου και ηχοτοπία θορύβου εκτοξεύοντας πολυρυθμικά ξόρκια, ο Οδυσσέας Τζιρίτας -το νέο αστέρι της ελληνικής σκηνής- με την αεικίνητη και πολυσυλλεκτική του ποπ και ο Johnny Labelle με τον ονειρώδη lo-fi ήχο και την φωνή crooner, ενώ μετά το πέρας των live τα decks των δυο σκηνών αναλαμβάνουν σπουδαίοι DJs όπως το ντουέτο των Hypermedium Soundsystem, το web radio Cannibal Radio που αναλαμβάνει το Σάββατο βράδυ για ένα techno nite μέχρι το ξημέρωμα με b2b set από τους Simos Ares και The Prudence Tapes, ενώ το πιο ροκ'ν'ρολ πρόγραμμα αναλαμβάνουν μέλη συγκροτημάτων σε ρόλο DJ, όπως ο Nolo Areola (Acid Baby Jesus) και οι Taboole + Big Baby (Dury Dava). Το παραδοσιακό οργιαστικό closing party του φεστιβάλ αναλαμβάνει φέτος το ντουέτο του Express Skopelitis.

Ian Svrnonius



Επίσης στο παράλληλο εικαστικό πρόγραμμα του Saristra Festival ο street artist bleeps.gr θα δημιουργήσει έναν διαλεκτικό κόσμο παρεμβαίνοντας εικαστικά στο χώρο, η Χιλιανή ζωγράφος Daniela Montecinos θα μελετήσει την κίνηση των ζώων σαν οργανισμών που βρίσκονται στο χωριό και το εξερευνούν, το εργαστήριο deDODE Fab Lab (Computational, Fabrication and Research Laboratory) θα παρέμβει στο κτίριο του πρώην καφενείου του χωριού και θα κατασκευάσει ένα κινητό θόλο από νήμα.

O visual artist Κωστής Εμμανουηλίδης θα δημιουργήσει την εγκατάσταση/video mapping "Cargo (re)", η Λιλή Χασιώτη θα παρουσιάσει το έργο "Optimist" με θέμα την αναβίωση ενός ναυαγίου αξιοποιώντας τα πανιά ως σύμβολο και μέσο για να δώσουν στα ερείπια μια νέα πνοή, η σχεδιάστρια μόδας Αθηνά Πουρνάρα θα παρουσιάσει την δουλειά της εμπνευσμένη από την ιστορία του χωριού και η δημοσιογράφος Μυρόεσσα Μεταξά μαζί με τη σκηνογράφο Μαρία Βασιλάκη θα δημιουργήσουν μία κατασκευασμένη αντανάκλαση της πραγματικότητας για να διηγηθούν μία ιστορία για την ποικιλία και την ομοιομορφία που μας επιτρέπουν να είμαστε ο εαυτός μας.



Ακόμη ο ραδιοφωνικός παραγωγός Γιώργος Φλωράκης θα εκθέσει mixed media υλικό που συνοδεύει τις εκπομπές του στο Τρίτο Πρόγραμμα, ενώ παράλληλα κάθε βράδυ θα συντονίζει ένα εργαστήριο ακρόασης που βασίζεται στα μουσικά ονόματα που συμμετέχουν στο φεστιβάλ. Ακόμα η γκαλερί Negpos της γαλλικής πόλης Nîmes θα παρουσιάσει τη φωτογραφική δουλειά «Ninety-Νine Percent» του Γαλλό-Βενεζουελάνου Matthieu Asselin, ο Γάλλος φωτογράφος Patrice Loubon θα εκθέσει τη φωτογραφική σειρά «Un architecte du XXIè siècle, Freddy MAMANI» και η χορογράφος, πιανίστρια και φαρμακοποιός Ελπίδα Ορφανίδου θα παρουσιάσει την χορευτική συζήτηση-κονσέρτο «One Is Almost Never στην Κεφαλληνίας 44».



Επίσης το φετινό φεστιβάλ θα φιλοξενήσει την ομάδα Communitism, η οποία θα πειραματιστεί στη συλλογική κατάληψη ενός κτιρίου με σκοπό την αναζωογόνηση του μέσω του παιχνιδιού, της κατασκευής και του μαγειρέματος.



Το κινηματογραφικό κομμάτι του Saristra Festival θα κινηθεί με κύριο άξονα την θεματική της πρωτοπορίας. Ανάμεσα στις ταινίες που θα προβληθούν είναι το ντοκιμαντέρ "Point Of No Return" για την ιστορική ηλιακή πτήση Solar Impulse, το "λπ-μία ταινία για την Λένα Πλάτωνος" το ντοκιμαντέρ του Χρήστου Πέτρου για μία από τις πιο ιδιαίτερες μουσικούς της Ελλάδας και το "The Invisible hands" της Μαρίνας Γιώτη και του Γιώργου Σαλαμέ για τον Αμερικανό/Λιβανέζο μουσικό Alan Bishop που φτάνει στο Κάιρο λίγο μετά τις εξεγέρσεις του 2011 και συγκροτεί μια μπάντα με τρεις νέους τοπικούς μουσικούς.



Παράλληλα θα γίνει ειδική προβολή των ταινιών μικρού μήκους του Κεφαλονίτη σκηνοθέτη Βασίλη Κεκάτου, διοργανωτή του SeaNema Open Air Film Festival και πρώτου Έλληνα σκηνοθέτη που βραβεύτηκε με το Χρυσό Φοίνικα καλύτερης ταινίας μικρού μήκους του Φεστιβάλ Κανών. Ο Κεκάτος θα επιμεληθεί επίσης και ένα πρόγραμμα ταινιών μικρών μήκους από την εγχώρια παραγωγή των τελευταίων ετών.

Ταυτόχρονα η Μαρία Καραγεώργου, κινησιολόγος και χορεύτρια αργεντίνικου Tango θα παραδώσει και τις τρεις βραδιές βιωματικό σεμινάριο με στόχο τη σύνδεση και την επικοινωνία στο ζευγάρι με τεχνικές από το tango, το contact improvisation και το θέατρο ενώ η Ελίνα Κουρταλή (RYT Yoga Alliance USA), θα αναλάβει φέτος τα μαθήματα yoga με αναφορές από διαφορετικές τεχνικές που έχει εκπαιδευτεί στην Ασία.



Επίσης ο Λάμπρος Παπανικολάτος, εκπαιδευτικός και φωτογράφος, θα δώσει μια διάλεξη πάνω στο φωτογραφικό βιβλίο, ο Σωτήρης Μαρκέτος, ιδρυτής του νεοσύστατου Ναυτικού Μουσείου Σάμης, θα μιλήσει για το προσωπικό αυτό εγχείρημα και ο Γεράσιμος Αρτελάρης, φυσικός με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αρχαιομετρία και την Αρχαιοαστρονομία, θα παρουσιάσει τη διάλεξη «Μνημεία που κοιτάζουν τα άστρα».



Ακόμα η εκπαιδεύτρια Άννα Κωνσταντίνου, θα ανασυνθέσει μαζί με τα παιδιά το τοπίο των Παλιών Βλαχάτων μέσα από χάρτινες κατασκευές και θα εισάγει την φιλοσοφία του μη ανταγωνιστικού παιχνιδιού, ενώ στο χωριό θα ανηφορίσει και το ιντερνετικό δισκάδικο Bastard Vinyl το οποίο θα φορτώσει τους δίσκους του σ' ένα ειδικά διαμορφωμένο βανάκι.



To Line Up: Ian Svenonius/ Blaine L. Reininger/ Minami Deutsch/ Acid Baby Jesus/ Jay Glass Dubs/ Territroy/ The Callas/ Restive Plaggona/ Kolida Babo/ Kostadis/ Georgios Karamanolakis/ Echo Canyon/ Dury Dava/ Strawberry Pills/ Bill Anagnos/ Turbo Teeth/ MarcelDune/ Πέρα στα Όρη/ s̶i̶s̶t̶e̶r̶/ Soft Skull/ Odysseas Tziritas. Johnny Labelle/ Sclavos/ Hypermedium Soundsystem/ Cannibal Radio (Simos Ares d2d The Prudence Tapes)/Express Skopelitis/ Nolo Areola/ Taboole+ Big Baby.

Πρόγραμμα

Παρασκευή 2 Αυγούστου

Square Stage: Blaine L. Reininger/ Acid Baby Jesus/ Strawberry Pills/ Οδυσσέας Τζιρίτας/ Taboole + Big Baby (δυο από τα μέλη των Dury Dava)

Goat With Gold Teeth Stage: Restive Plaggona/ Echo Canyon/ To Πέρα Στα Όρη/ Hypermedium Soundsystem.

Σάββατο 3 Αυγούστου

Square Stage: Μinami Deutsch, The Callas, $OFT $KULL, s̶i̶s̶t̶e̶r̶ , Johnny Labelle, Nolo Areola

Goat with Gold Teeth Stage: Jay Glass Dubs, Kostadis, Turbo Teeth, Cannibal Radio

Κυριακή 4 Αυγούστου

Square Stage: Ian Svenonius, Territroy, Dury Dava, Kolida Babo, Sclavos

Goat with Gold Teeth Stage: Bill Anagnos, Georgios Karamanolakis, MarcelDune, Express Skopelitis

Info

Saristra Festival 2019

2-3-4 Αυγούστου

Παλιά Βλαχάτα, Σάμη Κεφαλονιάς

www.saristrafestival.gr

www.facebook.com/SaristraFestival

Η είσοδος είναι δωρεάν