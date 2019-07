Florence and the Machine στο Ηρώδειο: Ανακοινώθηκε η προπώληση και οι τιμές των εισιτηρίων

Την Παρασκευή ξεκινά η προπώληση των εισιτηρίων για την συναυλία των Florence an the Machine στο Ηρώδειο.

Η προπώληση εισιτηρίων θα ξεκινήσει στις 11:00 ώρα Ελλάδος στο viva.gr και θα υπάρχει όρια αγοράς 2 εισιτήρια ανά άτομο - παραγγελία. Οι Florence and the Machine έρχονται για μία και μόνο συναυλία στις 19 Σεπτεμβρίου.

Οι τιμές των εισιτηρίων ανά διάζωμα

Οι τιμές των εισιτηρίων

Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από 55 ευρώ και φθάνουν τα 170 ευρώ:

Άνω Διάζωμα

Εισιτήριο γενικής εισόδου: 55 ευρώ

Κάτω Διάζωμα

Ζώνη Γ: 62 ευρώ

Ζώνη B: 70 ευρώ

Ζώνη A: 90 ευρώ

Διακεκριμένη Ζώνη Β: 120 ευρώ

Διακεκριμένη Ζώνη A: 170 ευρώ

Για τα ΑμεΑ υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος (ΚΑΤΩ Διάζωμα, Κερκίδα Α, Σειρές 1 –3). Το εισιτήριο των συνοδών κοστίζει 35 ευρώ. Ένα ευρώ από κάθε εισιτήριο θα δίνεται στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.

Η indie ροκ μπάντα επιστρέφει στην Αθήνα μια δεκαετία μετά την εμφάνισή της στο Synch Festival του 2009. Οι Florence and the Machine που δημιουργήθηκαν στο Λονδίνο το 2007 από την Florence Welch έχουν κερδίσει την αγάπη του κοινού τόσο μέσα από τα ροκ, ποπ και soul στοιχεία που συνδυάζουν στη μουσική τους όσο και από την εντυπωσιακή φωνή και παρουσία της κοκκινομάλλας τραγουδίστριας η οποία φέτος, χάρισε τη φωνή της στην τελευταία σεζόν του Game of Thrones.