Τα πάρτι του Σαββατοκύριακου 5-7/7

Blue Lagoon

Παρασκευή βράδι στον κήπο του Latraac με ένα dj set από τον ιδρυτή του Κορμοράνου, Blue Lagoon.

5/7, Latraac, Λεωνίδου 63-65, 21:00, Είσοδος Ελεύθερη

ClubKid

John Digweed





Ο ClubKid επιστρέφει για το καθιερωμένο μηνιαίο του residency στην Cantina Social. Ήχοι από house και disco μέχρι acid και tech δημιουργούν την κλασσική - άκρως χορευτική - ατμόσφαιρα στο αγαπημένο στέκι.

5/7, Cantina Social, Λεωκορίου 8, Ψυρρή, 22:00, Είσοδος Ελεύθερη

Sasha & John Digweed

Club Kid



Ο John Digweed έχει στο ενεργητικό του mega hits όπως το "Heaven Scent" και το "For What You Dream Of". Τα albums του Transitions, Bedrock και Structures γνώρισαν τεράστια εμπορική επιτυχία ενώ η ραδιοφωνική εκπομπή του, Transitions είναι από τις πλέον επιτυχημένες του είδους με 14 εκατομμύρια ακροατές την εβδομάδα. Μαζί του στα decks o Sasha, o G Pal και o Αδριανός Παπαδέας.

5/7, Bolivar Beach Bar, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος, 21:00, εισ.: 15-20 ευρώ

Ermou Block Party

Η καρδιά της Αθήνας θα γεμίσει ρυθμό με τους ήχους ενός μεγάλου block πάρτι. Θα έχει παγωμένες μπίρες, δροσερά κοκτέιλ και μουσική από αγαπημένους DJ της πόλης. Line up: Nikolas Gale, Tolis Q, Chevy, Omni-D, Stiko.

6/7, Πεζόδρομος Ερμού, 16:00 μέχρι αργά, είσοδος ελεύθερη

The Prudence Tapes

The Prudence Tapes, Φωτο: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO



Το δίδυμο των The Prudence Tapes για ένα δυνατό set με πειραματικές electro μουσικές στο Latraac.

6/7, Latraac, Λεωνίδου 63-65, 21:00, Είσοδος ελεύθερη

Street Outdoors Soundsystem

Το γνωστό DJ crew του Street Outdoors Soundsystem, αποτελούμενο από τους Έλληνες Jiles John, Jose Amba και Polatof, καταλαμβάνει την ταράτσα του Ρομάντσο και επιλέγει από σύγχρονη house μέχρι σπάνια tracks της disco και της techno ώστε να ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς.

6/7, Bios. Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, 21:00, Είσοδος ελεύθερη

15 χρόνια Bolivar: Kiko Navarro

Kiko Navarro

To Bolivar Beach Bar γιορτάζει 15 χρόνια παρουσίας. Με αφορμή την ξεχωριστή αυτή βραδιά, θα αναλάβει τα decks ο Kiko Navarro με ένα house set μέχρι το πρωί.

6/7, Bolivar Beach Bar, Ακτή του Ηλίου, Άλιμος, 21:00, εισ.: 10 ευρώ

Party στο Booze

To Booze διοργανώνει ένα πάρτι μαζί με μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας γιορτάζοντας με περηφάνια την διαφορετικότητα.

6/7, Booze Cooperativa, Kολοκοτρώνη 57, 2103240944